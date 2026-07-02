Tek Bir Kişi Tarafından İcat Edilen Tek Alfabe: Kore Alfabesi Hangul'un Sırrı
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Dünya genelinde 293 adet bilinen yazı sistemi (alfabe, hece yazısı, logogram vb.) mevcuttur. Tabii bunların hepsi günümüzde kullanılmamaktadır. Yazı sistemlerinin birçoğu, yüzyıllar süren doğal bir kültürel evrimin sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, günümüzde kullandığımız alfabelerin tam olarak kimin bulduğu ya da hangi gün ortaya çıktığı genellikle bir sırdır. Ancak öyle bir alfabe var ki koca bir ulus için tamamen sıfırdan ve tek bir kişi tarafından tasarlanmıştır. Bahsettiğimiz alfabe ise Kore alfabesi Hangul'dur.
Peki, Hangul kim tarafından icat edildi? Kore alfabesini özel kılan nedir?
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Dünyada Bir Kişi Tarafından İcat Edilen Alfabe Nedir?
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Hangul Kim Tarafından İcat Edildi?
Peki Hangul Gerçekten Dünyada Tek mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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