Tek Bir Kişi Tarafından İcat Edilen Tek Alfabe: Kore Alfabesi Hangul'un Sırrı

Hangul, günümüzde hem Güney hem de Kuzey Kore'de kullanılan resmi yazı sistemidir. Tarih boyunca yüzlerce yıl içinde doğal yollarla evrilerek ortaya çıkan çoğu alfabenin (Latin, Kiril, Arap vb.) aksine, Hangul tamamen sıfırdan, bilinçli ve sistematik bir şekilde tasarlanmış 'yapay' bir alfabedir.

Neden Böyle Bir İcada İhtiyaç Duyuldu?

15. yüzyıla kadar Korelilerin kendilerine ait bir yazı sistemi yoktu. Korece konuşuyor ama yazarken Çin karakterleri (Hanja) kullanıyorlardı. Çince ve Korece dil bilgisi açısından tamamen farklı diller olduğu için öğrenmek o kadar zordu ki, sadece eğitim almaya vakti ve parası olan soylular okuma yazma biliyordu.

İşte bu durum halkı cahil bırakıyordu. Oysa sosyal eşitsizliği bitirmek ve sokaktaki insanın da derdini kağıda dökebilmesini sağlamak için basit bir sisteme ihtiyaç vardı. Tam da bu yüzden Hangul ortaya çıktı.