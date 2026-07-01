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Arabalarını Saklamak İçin Ormanın İçine Galeri Gibi Garaj Yaptırdı

Arabalarını Saklamak İçin Ormanın İçine Galeri Gibi Garaj Yaptırdı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 16:07
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Moskova'nın sık ağaçlıklı bölgelerinden birinde, garaj kavramı tamamen baştan yazıldı! ATRIUM ekibinin vizyonuyla hayata geçirilen proje kapsamında tasarlanan 200 metrekarelik tesis lüks ve klasik otomobil koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Ancak tesis sadece göz alıcı bir garajdan oluşmuyor; içerisinde çalışma odası, kayak ekipmanı depolama ünitesi ve egzersiz alanları barındıran tam donanımlı bir yaşam merkezi. 

İşte karşınızda, ormanın içindeki o göz alıcı galeri! 

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Bu Garaj Rüyalarınızı Süsleyecek!

Bu Garaj Rüyalarınızı Süsleyecek!

Projeyi hayata geçirirken tasarımcıların en katı kuralı bitki örtüsüne dokunmamaktı. Ortaya çıkan mimari, ağaçları kesmek yerine onların etrafından su gibi akarak yolunu bulan, sonsuzluk döngüsünden ilham almış bir geometriye sahip. 

Bir casus filmi setinden fırlamış gibi duran bu gizemli tesis, '2025 Dünya Mimarlık Festivali'nde iki farklı dalda finale kalmayı da başarmış. Tesisin dış cephesindeki beyaz kaplamalarla tercih edilen sadelik, iç mekanlarda bakır ve ahşabın yarattığı zengin sıcaklık hissiyle kelimenin tam anlamı ile günümüzün 'sessiz lüks' algısını da gözler önüne seriyor.

Ormanın İçinde: Müze Şeffaflığından İzole Yaşam Alanları!

Ormanın İçinde: Müze Şeffaflığından İzole Yaşam Alanları!

Öncelikle bu eşsiz atmosferde yer alan otomobilleri merak ediyorsanız, onları göremeyeceğinizi baştan belirtelim. Çünkü 'tasarımın gizlilik politikası gereği' fotoğraflarda koleksiyona yer verilmemiş. Tabii bu gizem sadece merakı artırmakla kalmıyor; mekanın ve boşluğun kendi başına ne kadar görkemli olabileceğini de kanıtlıyor.

Öte yandan, mimarinin çatı katına doğru uzandığınızda açık hava terasları ve çatı üzeri antrenman alanı karşınıza çıkıyor. Ama yerin altına inildiğinde ise hikaye tamamen boyut değiştiriyor. Zira bu alanda doğal ışığın akıllıca sızdırıldığı yeraltı sığınağını anımsatan ve dış dünyadan tamamen izole bir ofis, tam donanımlı bir spor salonu yer alıyor. Yapı aynı zamanda pratik saklama üniteleri, kayak rafları, konforlu dinlenme alanları ve orman dönüşü için düşünülmüş özel bir çamur odasıyla eksiksiz bir yaşam merkezine dönüşüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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