Arabalarını Saklamak İçin Ormanın İçine Galeri Gibi Garaj Yaptırdı
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Moskova'nın sık ağaçlıklı bölgelerinden birinde, garaj kavramı tamamen baştan yazıldı! ATRIUM ekibinin vizyonuyla hayata geçirilen proje kapsamında tasarlanan 200 metrekarelik tesis lüks ve klasik otomobil koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Ancak tesis sadece göz alıcı bir garajdan oluşmuyor; içerisinde çalışma odası, kayak ekipmanı depolama ünitesi ve egzersiz alanları barındıran tam donanımlı bir yaşam merkezi.
İşte karşınızda, ormanın içindeki o göz alıcı galeri!
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Bu Garaj Rüyalarınızı Süsleyecek!
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Ormanın İçinde: Müze Şeffaflığından İzole Yaşam Alanları!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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