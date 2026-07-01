Arabalarını Saklamak İçin Ormanın İçine Galeri Gibi Garaj Yaptırdı

Öncelikle bu eşsiz atmosferde yer alan otomobilleri merak ediyorsanız, onları göremeyeceğinizi baştan belirtelim. Çünkü 'tasarımın gizlilik politikası gereği' fotoğraflarda koleksiyona yer verilmemiş. Tabii bu gizem sadece merakı artırmakla kalmıyor; mekanın ve boşluğun kendi başına ne kadar görkemli olabileceğini de kanıtlıyor.

Öte yandan, mimarinin çatı katına doğru uzandığınızda açık hava terasları ve çatı üzeri antrenman alanı karşınıza çıkıyor. Ama yerin altına inildiğinde ise hikaye tamamen boyut değiştiriyor. Zira bu alanda doğal ışığın akıllıca sızdırıldığı yeraltı sığınağını anımsatan ve dış dünyadan tamamen izole bir ofis, tam donanımlı bir spor salonu yer alıyor. Yapı aynı zamanda pratik saklama üniteleri, kayak rafları, konforlu dinlenme alanları ve orman dönüşü için düşünülmüş özel bir çamur odasıyla eksiksiz bir yaşam merkezine dönüşüyor.