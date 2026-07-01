Xiaomi'den Ters Köşe: İki Kapılı Elektrikli Spor Otomobili Sızdırıldı

Şu an için test aracının teknik verileri sır gibi saklansa da, endüstri kaynakları bu yeni spor otomobilin Xiaomi SU7 platformunun oldukça modifiye edilmiş, daha kısa ve agresif bir versiyonu üzerine inşa edilmiş olabileceğini iddia ediyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi'nin bu yeni modeli, Porsche Taycan Turbo GT gibi araçların pist rekorlarına, iki kapılı safkan bir formatla meydan okumaya hazırlanıyor olabilir. Aracın şu anda test aşamasında olması, lansman için en az bir yıla daha ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ancak şirket CEO'su Lei Jun'un hızını ve vizyonunu düşündüğümüzde, bu gizemli karbon fiber kanatlı aracın resmi konsept gösteriminin önümüzdeki otomobil fuarlarından birinde yapılması kuvvetle muhtemel.