Xiaomi'den Ters Köşe: İki Kapılı Elektrikli Spor Otomobili Sızdırıldı
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SU7 modeliyle elektrikli araç (EV) pazarına tarihi bir giriş yapan teknoloji devi Xiaomi, şimdi de performans tutkunlarını heyecanlandıracak yepyeni bir projeyle gündemde. Markanın sınırları zorlayan iki kapılı elektrikli spor otomobilinin test aşamasından görüntüler ortaya çıktı. Özellikle karbon fiber pist kanadı ile dikkat çeken otomobil, Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki hedeflerinin sadece günlük kullanımla sınırlı kalmayacağının en büyük kanıtı.
İşte teknoloji ve otomobil dünyasında büyük yankı uyandıran yeni Xiaomi spor otomobiline dair ilk görüntüler ve detaylar.
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Xiaomi'nin İki Kapılı Gizemli Elektrikli Spor Otomobili Asfalta İndi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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