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Xiaomi'den Ters Köşe: İki Kapılı Elektrikli Spor Otomobili Sızdırıldı

Xiaomi'den Ters Köşe: İki Kapılı Elektrikli Spor Otomobili Sızdırıldı

otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 13:07
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SU7 modeliyle elektrikli araç (EV) pazarına tarihi bir giriş yapan teknoloji devi Xiaomi, şimdi de performans tutkunlarını heyecanlandıracak yepyeni bir projeyle gündemde. Markanın sınırları zorlayan iki kapılı elektrikli spor otomobilinin test aşamasından görüntüler ortaya çıktı. Özellikle karbon fiber pist kanadı ile dikkat çeken otomobil, Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki hedeflerinin sadece günlük kullanımla sınırlı kalmayacağının en büyük kanıtı.

İşte teknoloji ve otomobil dünyasında büyük yankı uyandıran yeni Xiaomi spor otomobiline dair ilk görüntüler ve detaylar.

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Xiaomi'nin İki Kapılı Gizemli Elektrikli Spor Otomobili Asfalta İndi

Xiaomi'nin İki Kapılı Gizemli Elektrikli Spor Otomobili Asfalta İndi

Xiaomi, SU7'nin yakaladığı muazzam satış başarısının ardından vites büyütmeye devam ediyor. Çin'in popüler sosyal medya platformlarında hızla yayılan fotoğraflar, şirketin yüksek performanslı araç segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Yoğun kamuflaj altında test edilen araç, sportif hatları ve yere yakın tasarımıyla safkan bir elektrikli spor otomobilin sinyallerini veriyor.

Karbon Fiber Pist Kanadı Dikkat Çekiyor

Sızdırılan görüntülerin en çarpıcı detayı şüphesiz aracın arka kısmında yer alan devasa karbon fiber rüzgarlık (track wing). Standart yol otomobillerinde görmeye alışık olmadığımız büyüklükteki bu aerodinamik parça, Xiaomi'nin bu yeni modelde doğrudan pist performansına odaklandığını gösteriyor. 

Karbon fiberin hafifliği ve dayanıklılığı göz önüne alındığında, aracın yüksek hızlarda maksimum yere basma kuvveti (downforce) elde etmesi hedefleniyor.

Xiaomi'nin Spor Otomobilinin Özellikleri SU7'ye Benziyor mu?

Xiaomi'nin Spor Otomobilinin Özellikleri SU7'ye Benziyor mu?

Şu an için test aracının teknik verileri sır gibi saklansa da, endüstri kaynakları bu yeni spor otomobilin Xiaomi SU7 platformunun oldukça modifiye edilmiş, daha kısa ve agresif bir versiyonu üzerine inşa edilmiş olabileceğini iddia ediyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi'nin bu yeni modeli, Porsche Taycan Turbo GT gibi araçların pist rekorlarına, iki kapılı safkan bir formatla meydan okumaya hazırlanıyor olabilir. Aracın şu anda test aşamasında olması, lansman için en az bir yıla daha ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ancak şirket CEO'su Lei Jun'un hızını ve vizyonunu düşündüğümüzde, bu gizemli karbon fiber kanatlı aracın resmi konsept gösteriminin önümüzdeki otomobil fuarlarından birinde yapılması kuvvetle muhtemel.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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