WhatsApp'ta Yeni Güncelleme ile Numara Şartı Kalkıyor: Kullanıcı Adı Dönemi Başlıyor

WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası paylaşmadan iletişim kurabilmesine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Buna göre kullanıcılar, kendilerine özel kullanıcı adları belirleyerek sohbetlerini bu kimlik üzerinden sürdürebilecek.

Şirket, bu adımın temel amacının telefon numarası gizliliğini korumak olduğunu belirtti. Yeni sistemle birlikte özellikle büyük grup sohbetlerinde ya da daha önce iletişim kurulmamış kişi ve işletmelere mesaj gönderildiğinde, telefon numaralarının otomatik olarak görünmemesi hedefleniyor.

AFP’nin haberine göre WhatsApp ayrıca kullanıcı adları için genel bir arama dizini oluşturulmayacağını ve herhangi bir öneri sistemi sunulmayacağını da duyurdu. Bu nedenle bir kullanıcıya ulaşmak isteyen kişilerin, ilgili kullanıcı adını doğrudan bilmesi gerekecek.