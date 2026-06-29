WhatsApp'ta Yeni Güncelleme ile Numara Şartı Kalkıyor: Kullanıcı Adı Dönemi Başlıyor
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WhatsApp, kullanıcıların iletişim kurarken telefon numarası paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Buna göre kullanıcılar, uygulama içinde kendilerine özel kullanıcı adları oluşturabilecek ve bu adlar üzerinden mesajlaşabilecek.
Yeni özellikle birlikte, numara vermeden iletişim kurulabilmesi ve gizliliğin artırılması hedefleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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