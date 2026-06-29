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WhatsApp'ta Yeni Güncelleme ile Numara Şartı Kalkıyor: Kullanıcı Adı Dönemi Başlıyor

WhatsApp'ta Yeni Güncelleme ile Numara Şartı Kalkıyor: Kullanıcı Adı Dönemi Başlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2026 - 21:39
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WhatsApp, kullanıcıların iletişim kurarken telefon numarası paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Buna göre kullanıcılar, uygulama içinde kendilerine özel kullanıcı adları oluşturabilecek ve bu adlar üzerinden mesajlaşabilecek.

Yeni özellikle birlikte, numara vermeden iletişim kurulabilmesi ve gizliliğin artırılması hedefleniyor.

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Telefon numarası dönemi bitiyor mu?

Telefon numarası dönemi bitiyor mu?

WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası paylaşmadan iletişim kurabilmesine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Buna göre kullanıcılar, kendilerine özel kullanıcı adları belirleyerek sohbetlerini bu kimlik üzerinden sürdürebilecek.

Şirket, bu adımın temel amacının telefon numarası gizliliğini korumak olduğunu belirtti. Yeni sistemle birlikte özellikle büyük grup sohbetlerinde ya da daha önce iletişim kurulmamış kişi ve işletmelere mesaj gönderildiğinde, telefon numaralarının otomatik olarak görünmemesi hedefleniyor.

AFP’nin haberine göre WhatsApp ayrıca kullanıcı adları için genel bir arama dizini oluşturulmayacağını ve herhangi bir öneri sistemi sunulmayacağını da duyurdu. Bu nedenle bir kullanıcıya ulaşmak isteyen kişilerin, ilgili kullanıcı adını doğrudan bilmesi gerekecek.

İstediğiniz adı alamayabilirsiniz.

İstediğiniz adı alamayabilirsiniz.

Meta’nın açıklamasına göre WhatsApp’ın dünya genelinde 3 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olması, bazı kullanıcı adlarının yoğun talep nedeniyle hızla tükenebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle, istenilen kullanıcı adını almak her kullanıcı için mümkün olmayabilir.

Kullanıcı adı rezervasyon sürecinin önümüzdeki aylarda kademeli olarak devreye alınacağı ve özelliğin aktif hale geldiği ülkelerde kullanıcıların uygulama içi bildirimlerle bilgilendirileceği ifade edildi.

Öte yandan içerik üreticileri, küçük işletmeler ve kuruluşların Meta’nın diğer platformları Facebook ve Instagram’da kullandıkları kullanıcı adlarını WhatsApp üzerinde de kullanabilmelerine imkân tanınacağı belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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