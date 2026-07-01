113 Yıllık Sır Perdesi Aralandı: Isparta'daki Gizemli Tapınağın Asıl Sahibi Belli Oldu
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yer alan Men Kutsal Alanı'nda yürütülen arkeolojik kazılar, Anadolu tarihini yeniden şekillendiren ezber bozan bir keşfe sahne oldu. 1912 yılından bu yana tarım tanrıçası Demeter'e ait olduğu varsayılan 113 yıllık gizemli yapının, yeraltı ve ay tanrıçası Hekate'ye ait olduğu bilimsel bulgularla kesinleşti. Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından belgelenen bu arkeolojik keşif, mitoloji dünyasında eksik taşları yerine oturttu.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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