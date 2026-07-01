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113 Yıllık Sır Perdesi Aralandı: Isparta'daki Gizemli Tapınağın Asıl Sahibi Belli Oldu

113 Yıllık Sır Perdesi Aralandı: Isparta'daki Gizemli Tapınağın Asıl Sahibi Belli Oldu

Isparta
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 10:19
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yer alan Men Kutsal Alanı'nda yürütülen arkeolojik kazılar, Anadolu tarihini yeniden şekillendiren ezber bozan bir keşfe sahne oldu. 1912 yılından bu yana tarım tanrıçası Demeter'e ait olduğu varsayılan 113 yıllık gizemli yapının, yeraltı ve ay tanrıçası Hekate'ye ait olduğu bilimsel bulgularla kesinleşti. Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından belgelenen bu arkeolojik keşif, mitoloji dünyasında eksik taşları yerine oturttu. 

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Yüzyıllık Arkeolojik Sır Nasıl Çözüldü?

Yüzyıllık Arkeolojik Sır Nasıl Çözüldü?

Gemen Dağı'nın 1600 rakımlı zirvesinde, 1912-1913 yıllarında yapılan ilk kazılarda küçük bir tapınak gün yüzüne çıkarılmıştı. Dönemin şartlarında bu yapının, tarım ve bereket tanrıçası Demeter'e ait olduğu düşünülmüş ve yıllarca arkeoloji dünyasında 'Küçük Tapınak' olarak anılmıştı.

Ancak Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı başkanlığında 18 yıldır devam eden titiz çalışmalar, bu tarihi yanılgıya son verdi. Yeni bulgular ışığında, tapınağın aslında Anadolu'nun yerel ve kadim tanrıçalarından Hekate için inşa edildiği net bir şekilde belgelendi.

Mitolojideki Eksik Parça: Ay Tanrısı ve Hekate Uyumu

Mitolojideki Eksik Parça: Ay Tanrısı ve Hekate Uyumu

Prof. Dr. Özhanlı'nın vurguladığı en önemli detaylardan biri mitolojik uyumdu. Ay Tanrısı Men adına inşa edilmiş bir kutsal alanda Demeter'in bulunması mitolojik anlatılarla uyuşmuyordu. Kazılarda elde edilen yeni veriler ise gerçeği işaret etti:

  • Üç Bedenli Tasvirler: Kazılarda Hekate'nin klasik betimlemesi olan yere, göğe ve denize hakim 'triformis' (3 bedenli ve 3 başlı) figürleri bulundu.

  • Hilal Detayı: Tanrıçanın başlığındaki (polos) hilal kabartmaları gün yüzüne çıkarıldı.

  • Mantıksal Bütünlük: Hekate'nin Ay'ın karanlık yüzünü, ölümü ve yeraltını temsil etmesi, onun Ay Tanrısı Men ile yan yana tapınaklara sahip olmasını kusursuz bir şekilde açıklıyordu.

Kurban Edilmiş Köpek Mezarları Gerçeği Doğruladı

Kurban Edilmiş Köpek Mezarları Gerçeği Doğruladı

Mitolojide Hekate, yeraltı tanrısı Hades'in 'Cehennem Köpeği' olarak bilinen üç başlı Kerberos'una hükmeden güçlü bir figürdür ve en kutsal hayvanı köpektir.

Bölgedeki bir diğer kazı alanı olan Pisidia Antiocheia Antik Kenti'nde geçmiş dönemde bulunan kurban edilmiş iki köpek mezarı, bu kültün varlığını doğrulayan en çarpıcı kanıtlardan biri oldu. Tapınağın merkezindeki (naos) tanrıça heykelinin oturduğu orijinal sekizgen altlığın da günümüze kadar sağlam kaldığı tespit edildi. Hristiyanlığın yayılmasıyla yıkılan bu yapı, ilerleyen dönemde eski malzemeleriyle yeniden ayağa kaldırılacak.

Anadolu'daki İkinci Tapınak

Bu keşif sadece akademik bir başarı değil, aynı zamanda ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Muğla Yatağan'daki Lagina Antik Kenti'nden sonra, Yalvaç'taki bu yapı Anadolu'da varlığı kesin olarak belgelenen ikinci Hekate tapınağı oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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