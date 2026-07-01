113 Yıllık Sır Perdesi Aralandı: Isparta'daki Gizemli Tapınağın Asıl Sahibi Belli Oldu

Gemen Dağı'nın 1600 rakımlı zirvesinde, 1912-1913 yıllarında yapılan ilk kazılarda küçük bir tapınak gün yüzüne çıkarılmıştı. Dönemin şartlarında bu yapının, tarım ve bereket tanrıçası Demeter'e ait olduğu düşünülmüş ve yıllarca arkeoloji dünyasında 'Küçük Tapınak' olarak anılmıştı.

Ancak Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı başkanlığında 18 yıldır devam eden titiz çalışmalar, bu tarihi yanılgıya son verdi. Yeni bulgular ışığında, tapınağın aslında Anadolu'nun yerel ve kadim tanrıçalarından Hekate için inşa edildiği net bir şekilde belgelendi.