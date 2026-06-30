Antarktika'daki Dev Bir Yanardağ Gökyüzüne Kilolarca Altın Püskürtüyor
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Kaynak: https://www.science.com/the-worlds-so...
Antarktika’nın buzla kaplı coğrafyasında konumlanan ve dünyanın en güneyindeki aktif yanardağ olma özelliğini taşıyan Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri püskürterek bilim dünyasında şaşkınlık yaratıyor. İçinde sürekli kaynayan bir lav gölü barındıran bu devasa volkan, alışılagelmiş lav ve kül emisyonlarının ötesinde, gezegenin en sıra dışı jeolojik olaylarından birine ev sahipliği yapıyor.
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Yanardağdan yayılan değerli maden parçacıkları bin kilometre uzaklığa kadar ulaşabiliyor
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Elektron mikroskobu altında incelenen örnekler kusursuz geometrik şekilleriyle dikkat çekiyor
Altın parçacıklarının bu denli pürüzsüz kristallere nasıl dönüştüğü sorusu henüz yanıtlanamıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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