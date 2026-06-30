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Antarktika'daki Dev Bir Yanardağ Gökyüzüne Kilolarca Altın Püskürtüyor

Antarktika'daki Dev Bir Yanardağ Gökyüzüne Kilolarca Altın Püskürtüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 18:02
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Antarktika’nın buzla kaplı coğrafyasında konumlanan ve dünyanın en güneyindeki aktif yanardağ olma özelliğini taşıyan Erebus, her gün atmosfere mikroskobik boyutta saf altın kristalleri püskürterek bilim dünyasında şaşkınlık yaratıyor. İçinde sürekli kaynayan bir lav gölü barındıran bu devasa volkan, alışılagelmiş lav ve kül emisyonlarının ötesinde, gezegenin en sıra dışı jeolojik olaylarından birine ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: https://www.science.com/the-worlds-so...
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Yanardağdan yayılan değerli maden parçacıkları bin kilometre uzaklığa kadar ulaşabiliyor

Yanardağdan yayılan değerli maden parçacıkları bin kilometre uzaklığa kadar ulaşabiliyor

Yapılan son araştırmalar, Erebus Yanardağı’nın her gün ortalama 80 gram ağırlığında mikroskobik altın tozu saldığını ortaya koyuyor. Kraterden yükselen gaz bulutlarıyla taşınan bu parıltılı parçacıklar, sert Antarktika rüzgârlarının etkisiyle yanardağdan yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki troposfer katmanına kadar yayılabiliyor. Bu durum Erebus’u yeryüzünde doğrudan kristalize elemental altın parçacıkları püskürten tek yanardağ konumuna getiriyor. Dünyadaki diğer aktif yanardağlarda da altın izlerine rastlansa bile, Erebus’u benzersiz kılan temel unsuru altının çıkış biçimi ve ulaştığı geometrik form oluşturuyor.

Elektron mikroskobu altında incelenen örnekler kusursuz geometrik şekilleriyle dikkat çekiyor

Elektron mikroskobu altında incelenen örnekler kusursuz geometrik şekilleriyle dikkat çekiyor

Yer kabuğunun derinliklerindeki erimiş maddelerin yukarı fırlaması esnasında bakır, gümüş ve altın gibi elementler magma içinde bir arada eriyor. Altının kaynama noktası volkanik sıcaklıklardan çok daha yüksek olduğundan, bu maden buharlaşmak yerine volkanik gazlardaki klor veya kükürt içeren bileşiklere tutunarak yukarı taşınıyor. Bölgeyi inceleyen araştırmacıların krater çevresindeki kardan ve gaz bulutlarından topladığı numuneler, elektron mikroskobu altında şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Diğer yanardağlardaki düzensiz lekelerin aksine, Erebus'tan çıkan parçacıkların yaklaşık 60 mikrometre büyüklüğünde, neredeyse kusursuz geometrik şekillere sahip parıltılı kristallerden oluştuğu gözleniyor.

Altın parçacıklarının bu denli pürüzsüz kristallere nasıl dönüştüğü sorusu henüz yanıtlanamıyor

Altın parçacıklarının bu denli pürüzsüz kristallere nasıl dönüştüğü sorusu henüz yanıtlanamıyor

Değerli altının gaz bileşiklerinden ayrılarak nasıl kusursuz kristallere dönüştüğü hususu bilim dünyasında gizemini koruyor. Bilim insanlarının öne sürdüğü ilk teori, klorla taşınan altının, gazların aniden soğuk havayla karşılaşması sonucu kristalleşerek buzların üzerine düştüğü yönünde görüş bildiriyor. Ancak gazdaki altın miktarının azlığı, havada bu denli pürüzsüz yapıların kendiliğinden oluşmasını zorlaştırıyor. Diğer bir teori ise kristallerin lav gölünün yüzeyindeki kabukta yavaşça şekillendiğini ve ardından gazlar tarafından havaya fırlatıldığını savunuyor. Keşfin üzerinden otuz yılı aşkın süre geçmesine rağmen, Erebus’un bu eşsiz doğa olayına zemin hazırlayan jeolojik yapısı tam olarak aydınlatılamıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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