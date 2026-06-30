Antarktika'daki Dev Bir Yanardağ Gökyüzüne Kilolarca Altın Püskürtüyor

Değerli altının gaz bileşiklerinden ayrılarak nasıl kusursuz kristallere dönüştüğü hususu bilim dünyasında gizemini koruyor. Bilim insanlarının öne sürdüğü ilk teori, klorla taşınan altının, gazların aniden soğuk havayla karşılaşması sonucu kristalleşerek buzların üzerine düştüğü yönünde görüş bildiriyor. Ancak gazdaki altın miktarının azlığı, havada bu denli pürüzsüz yapıların kendiliğinden oluşmasını zorlaştırıyor. Diğer bir teori ise kristallerin lav gölünün yüzeyindeki kabukta yavaşça şekillendiğini ve ardından gazlar tarafından havaya fırlatıldığını savunuyor. Keşfin üzerinden otuz yılı aşkın süre geçmesine rağmen, Erebus’un bu eşsiz doğa olayına zemin hazırlayan jeolojik yapısı tam olarak aydınlatılamıyor.