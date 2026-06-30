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Bahçe Uzmanlarının Favorileri: Kendi Halinde Yetişip Kilolarca Meyve Veren 5 Ağaç

Bahçe Uzmanlarının Favorileri: Kendi Halinde Yetişip Kilolarca Meyve Veren 5 Ağaç

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 16:23
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Doğanın bağrında öyle mucizevi bitkiler saklıdır ki insanoğlunun bitmek bilmeyen bakım mesaisine hiç ihtiyaç duymazlar. Günümüzde hassas meyve ağaçlarının istediği o yoğun ilaçlama, hassas budama ve düzenli sulama ritüelleri bu dirençli türler için geçerli değildir. Doğal bir hayatta kalma güdüsüyle toprağa tutunan bu ağaçlar, neredeyse sıfır zahmetle her yıl dallarını kilolarca meyveyle doldurmayı başarır. 

İşte bahçesinde yorulmadan bereket görmek isteyenler için doğanın kendi haline bıraktığı o 5 özel ağaç 👇

Kaynak

Kaynak: https://sustainableholly.com/fast-gro...
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1. Hünnap

1. Hünnap

Zorlu çöl iklimlerine bile uyum sağlayabilen hünnap, dikildikten sonra neredeyse hiç bakım istemeyen ağaçların başında gelir. Kendi kendine tozlaşabilen yapısı sayesinde tek başına bile onlarca yıl boyunca C vitamini deposu meyveler verir. Aşırı kuraklığa ve fakir topraklara karşı gösterdiği yüksek dirençle, sulama zahmetini tamamen ortadan kaldırır.

2. İncir

2. İncir

Kök sistemi son derece güçlü olan incir ağacı, toprağın en derinlerindeki suya bile tek başına ulaşabilir. Kayalık alanlarda veya susuz yamaçlarda dahi zahmetsizce büyür ve bolca ürün verir. Hastalıklara karşı doğal bir koruma kalkanına sahip olduğu için ilaçlama ya da budama gibi işlemlere ihtiyaç duymadan yıllarca hasat imkanı sunar.

3. Dut

3. Dut

Anadolu’nun en arsız ve dayanıklı türlerinden biri olan dut, karasal iklimin sert soğuklarına ve yaz kuraklığına kusursuz uyum sağlar. Budama hatasını bile kolayca tolere edebilen bu ağaç, tamamen kendi haline bırakıldığında bile her yaz dallarını kilolarca tatlı meyveyle doldurur. Toprak seçiciliği de yok denecek kadar azdır.

4. Trabzon Hurması

4. Trabzon Hurması
cdnuploads.aa.com.tr

İlkbahar donlarından etkilenmeyen geç çiçeklenme yapısı ve eksi 12 dereceye varan soğuklara direnciyle Trabzon Hurması, tam bir 'dik ve unut' ağacıdır. Olgunlaştığında yıllık ortalama 20 ila 40 kilogram arasında meyve veren bu tür, nemli ya da hafif kuru topraklarda ciddi bir bakım görmeden gelişimini sürdürür.

5. Alıç

5. Alıç

Yabani doğanın en dayanıklı üyelerinden olan alıç, kıraç ve taşlık arazilerin vazgeçilmezidir. Kuraklığa, rüzgara ve besinsiz topraklara karşı o kadar dirençlidir ki doğada insan müdahalesi olmadan yüzyıllarca yaşayabilir. Sonbaharda dallarını kaplayan şifalı meyveleri için ne sulamaya ne de özel bir budamaya ihtiyaç duyar.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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