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Tıp Eğitimi Boyunca Özel Gereksinimli Oğlunu Yalnız Bırakmayan Anne, Mezuniyet Töreninde Ayakta Alkışlandı

Tıp Eğitimi Boyunca Özel Gereksinimli Oğlunu Yalnız Bırakmayan Anne, Mezuniyet Töreninde Ayakta Alkışlandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 12:52
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Doğuştan cam kemik hastalığı (Osteogenesis Imperfecta) ile mücadele eden Hamza Mesut Ağır, çocukluk yıllarını geçirdiği hastane koridorlarında kurduğu hekimlik hayaline ulaştı. Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 6 yıllık zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Ağır, mezuniyet sevincini kendisini bir an bile yalnız bırakmayan annesi Hatice Ağır ile paylaştı. Fiziksel engelleri, toplumsal önyargıları ve tıp eğitiminin getirdiği ağır sorumlulukları kararlılıkla aşan genç doktor, mezuniyet töreninde salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

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Eğitim Sürecinin Kahramanı Mezuniyet Töreninde Ayakta Alkışlandı

Eğitim Sürecinin Kahramanı Mezuniyet Töreninde Ayakta Alkışlandı

Altı yıl boyunca her gün oğlunun yanında yer alarak eğitim kampüsünü mesken tutan anne Hatice Ağır, bu zorlu yolculuğun en güçlü dayanağı haline geldi. Oğluna sağladığı fiziksel desteğin yanı sıra sunduğu yüksek moral ve motivasyonla sürecin seyrini değiştiren anne, tıp fakültesi öğrencileri tarafından mezuniyet kürsüsünde ayakta alkışlanarak onurlandırıldı. Evladının toplumda yardım alan değil, topluma yardım eden bir birey olmasını hedeflediğini belirten fedakar annenin gayreti salonda büyük bir hayranlık uyandırdı.

Genç Hekim Psikiyatri Alanında Uzmanlaşarak Özel Gereksinimli Bireylere Rol Model Olmayı Hedefliyor

Genç Hekim Psikiyatri Alanında Uzmanlaşarak Özel Gereksinimli Bireylere Rol Model Olmayı Hedefliyor

Çocukluk döneminde tedavi gördüğü doktorlardan ve çevresinden ilham aldığını ifade eden Dr. Hamza Mesut Ağır, yaşadığı sağlık süreçlerinin kendisine yüksek bir empati yeteneği kazandırdığına dikkat çekti. Gelecek planları arasında psikiyatri alanında uzmanlaşmanın yer aldığını dile getiren Ağır, kendisiyle benzer kaderi paylaşan engelli bireyler için bir başarı timsali olmayı amaçlıyor. Tıp fakültesi sıralarında filizlenen bu güçlü dayanışma ve azim öyküsü, tıp camiasında unutulmayacak bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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