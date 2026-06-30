Tıp Eğitimi Boyunca Özel Gereksinimli Oğlunu Yalnız Bırakmayan Anne, Mezuniyet Töreninde Ayakta Alkışlandı

Altı yıl boyunca her gün oğlunun yanında yer alarak eğitim kampüsünü mesken tutan anne Hatice Ağır, bu zorlu yolculuğun en güçlü dayanağı haline geldi. Oğluna sağladığı fiziksel desteğin yanı sıra sunduğu yüksek moral ve motivasyonla sürecin seyrini değiştiren anne, tıp fakültesi öğrencileri tarafından mezuniyet kürsüsünde ayakta alkışlanarak onurlandırıldı. Evladının toplumda yardım alan değil, topluma yardım eden bir birey olmasını hedeflediğini belirten fedakar annenin gayreti salonda büyük bir hayranlık uyandırdı.