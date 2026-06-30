Tıp Eğitimi Boyunca Özel Gereksinimli Oğlunu Yalnız Bırakmayan Anne, Mezuniyet Töreninde Ayakta Alkışlandı
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Doğuştan cam kemik hastalığı (Osteogenesis Imperfecta) ile mücadele eden Hamza Mesut Ağır, çocukluk yıllarını geçirdiği hastane koridorlarında kurduğu hekimlik hayaline ulaştı. Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 6 yıllık zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Ağır, mezuniyet sevincini kendisini bir an bile yalnız bırakmayan annesi Hatice Ağır ile paylaştı. Fiziksel engelleri, toplumsal önyargıları ve tıp eğitiminin getirdiği ağır sorumlulukları kararlılıkla aşan genç doktor, mezuniyet töreninde salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.
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Eğitim Sürecinin Kahramanı Mezuniyet Töreninde Ayakta Alkışlandı
Genç Hekim Psikiyatri Alanında Uzmanlaşarak Özel Gereksinimli Bireylere Rol Model Olmayı Hedefliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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