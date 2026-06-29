Kimsenin Yüzüne Bakmadığı Çorak Araziyi Cennete Çevirdi: Tek Başına 1 Milyon Fidan Dikti

İskoç Dağları’nın simgesi haline gelen çıplak ve geniş tepeler, arka planında yüzyıllar süren orman kayıplarını barındırıyor. Ekolojik açıdan ciddi bir çöküş yaşayan bu bölge, 2003 yılında iş insanı Paul Lister tarafından satın alınmasıyla yeni bir döneme girdi. Av sahası veya turizm merkezi olarak kullanılmak yerine ekolojik restorasyona ayrılan 23 bin dönümlük Alladale arazisi, insan eliyle yürütülen en büyük doğa geri kazanım projelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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