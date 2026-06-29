Kimsenin Yüzüne Bakmadığı Çorak Araziyi Cennete Çevirdi: Tek Başına 1 Milyon Fidan Dikti
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İskoç Dağları’nın simgesi haline gelen çıplak ve geniş tepeler, arka planında yüzyıllar süren orman kayıplarını barındırıyor. Ekolojik açıdan ciddi bir çöküş yaşayan bu bölge, 2003 yılında iş insanı Paul Lister tarafından satın alınmasıyla yeni bir döneme girdi. Av sahası veya turizm merkezi olarak kullanılmak yerine ekolojik restorasyona ayrılan 23 bin dönümlük Alladale arazisi, insan eliyle yürütülen en büyük doğa geri kazanım projelerinden birine ev sahipliği yapıyor.
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Yaşlanan ve Kendini Yenileyemeyen Orman Yapısı Geleceğini Kaybetme Noktasına Geldi
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Yaklaşık 1 Milyon Yerli Ağaç Fidanı Toprakla Buluşturuldu
Resmi Kurumlar Tarafından Yapılan İncelemeler Ormanın Sağlıklı Statüsünü Tescilledi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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