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Kimsenin Yüzüne Bakmadığı Çorak Araziyi Cennete Çevirdi: Tek Başına 1 Milyon Fidan Dikti

Kimsenin Yüzüne Bakmadığı Çorak Araziyi Cennete Çevirdi: Tek Başına 1 Milyon Fidan Dikti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 16:42
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İskoç Dağları’nın simgesi haline gelen çıplak ve geniş tepeler, arka planında yüzyıllar süren orman kayıplarını barındırıyor. Ekolojik açıdan ciddi bir çöküş yaşayan bu bölge, 2003 yılında iş insanı Paul Lister tarafından satın alınmasıyla yeni bir döneme girdi. Av sahası veya turizm merkezi olarak kullanılmak yerine ekolojik restorasyona ayrılan 23 bin dönümlük Alladale arazisi, insan eliyle yürütülen en büyük doğa geri kazanım projelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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Yaşlanan ve Kendini Yenileyemeyen Orman Yapısı Geleceğini Kaybetme Noktasına Geldi

Yaşlanan ve Kendini Yenileyemeyen Orman Yapısı Geleceğini Kaybetme Noktasına Geldi

Alladale bölgesinde yer alan kadim Caledonian çamları, tohum üretmeye devam etmesine rağmen yaban hayatı ve aşırı otlatma baskısı nedeniyle yeni nesil fidanlar yetiştiremiyordu. Genç ağaçların büyüme aşamasına geçemeden yok olması, ormanın doğal döngüsünü tamamen durdurdu. Proje ekibi, bu sessiz yok oluşu engellemek amacıyla stratejik alanları koruma çitleriyle çevirerek genç bitki örtüsünün büyümesi için güvenli alanlar oluşturdu.

Yaklaşık 1 Milyon Yerli Ağaç Fidanı Toprakla Buluşturuldu

Yaklaşık 1 Milyon Yerli Ağaç Fidanı Toprakla Buluşturuldu

Koruma çitlerinin sağladığı güvenceyle birlikte bölgeye özgü çam, üvez, söğüt, ardıç ve huş gibi ağaç türlerinin dikim süreci başladı. Yıllar süren çalışmalar sonucunda sayıları 1 milyona yaklaşan fidanlar, yapay bir yeşil alan oluşturmanın ötesinde, bölgenin tarihsel ekolojik yapısını canlandırmayı hedefledi. Ağaçlandırma çalışmalarına ek olarak, karbon depolama ve su dengesi açısından hayati önem taşıyan bataklık alanların da restore edilmesiyle toprak nemini geri kazandı.

Resmi Kurumlar Tarafından Yapılan İncelemeler Ormanın Sağlıklı Statüsünü Tescilledi

Resmi Kurumlar Tarafından Yapılan İncelemeler Ormanın Sağlıklı Statüsünü Tescilledi

Doğa koruma ajansı NatureScot uzmanları, 2023 yılının yaz döneminde bölgedeki bitki örtüsünü, toprak yapısını ve biyoçeşitliliği kapsayan geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Toplam 15 farklı ekolojik kriter üzerinden yapılan değerlendirmeler, Alladale Ormanı’nın gerileme sürecini tamamıyla atlattığını ortaya koydu. Yapılan tescil, ormanın artık dışarıdan müdahale olmaksızın kendi fidanlarını üretebildiğini ve kendi kendine yeten kararlı bir ekosisteme dönüştüğünü gösterdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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