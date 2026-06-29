Bunca Zamandır Yanlış Kullanmışız: Yaz Sıcaklarında Klimayı En Verimli Şekilde Kullanma Rehberi

Klimanın ideal ve sağlıklı bir şekilde kullanımı, hem enerji tasarrufu sağlamak hem de solunum yolu rahatsızlıkları gibi sağlık problemlerinin önüne geçmek açısından büyük önem taşır. Uzmanlar ve iklimlendirme sektörü liderleri (ASHRAE, Daikin vb.) yaz aylarında ideal iç mekân sıcaklığının 24-26°C, kış aylarında ise 20-22°C arasında ayarlanmasını önermektedir. Buradaki en kritik kural, dış ortam ile iç mekân arasındaki sıcaklık farkının 8-10°C’yi geçmemesidir; çünkü ani sıcaklık değişimleri bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara davetiye çıkarır. Ayrıca klimanın termostatını ani bir şekilde en düşük dereceye getirmek ortamın daha hızlı soğumasını sağlamaz, aksine kompresörün aşırı zorlanmasına ve elektrik faturasının katlanmasına neden olur. Geceleri ise vücut sıcaklığı doğal olarak düştüğü için cihazı 'Uyku (Sleep)' moduna alarak sıcaklığı 1-2 derece daha yüksek tutmak uyku kalitesini artırır.

Doğru sıcaklık ayarının yanı sıra, hava akışının yönetimi ve düzenli bakım da ideal kullanımın ayrılmaz birer parçasıdır. Klimadan çıkan soğuk havanın doğrudan vücuda temas etmesini önlemek için kanatçıklar tavana ya da boş bir duvara doğru yönlendirilmeli, hava dolaylı yoldan dağıtılmalıdır. Özellikle yüksek nemli günlerde dereceyi çok fazla düşürmek yerine, cihazı sadece havadaki fazla nemi hapseden 'Dry (Nem Alma)' moduna getirmek, ortamı çok daha ferah ve sağlıklı bir %40-60 nem seviyesine ulaştırır. Son olarak, enerji verimliliğini maksimumda tutmak ve cihaz içinde bakteri ile küf oluşumunu engellemek adına klima filtrelerinin evde düzenli olarak temizlenmesi ve yılda en az bir kez uzman servisler tarafından genel bakımının yapılması şarttır.