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Bunca Zamandır Yanlış Kullanmışız: Yaz Sıcaklarında Klimayı En Verimli Şekilde Kullanma Rehberi

Bunca Zamandır Yanlış Kullanmışız: Yaz Sıcaklarında Klimayı En Verimli Şekilde Kullanma Rehberi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 15:02
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Avrupa'daki sıcak hava dalgası ve akabinde klima tartışması sosyal medyayı etkisi altına aldı. Yıllardır klimayı evde, iş yerinde ve mümkün olan her alanda kullanıyoruz: Peki bunca zamandır yanlış mı kullanıyorduk? X platformunda bir kullanıcının dikkat çektiği konu, 'Klima nasıl doğru kullanılır?' sorusunu da akıllara getirdi. Biz de anlattık! 

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Yazın en ideal klima kullanımı üzerine çok tartışma var.
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Peki klimanın ideal kullanım şekli nedir?

Peki klimanın ideal kullanım şekli nedir?

Klimanın ideal ve sağlıklı bir şekilde kullanımı, hem enerji tasarrufu sağlamak hem de solunum yolu rahatsızlıkları gibi sağlık problemlerinin önüne geçmek açısından büyük önem taşır. Uzmanlar ve iklimlendirme sektörü liderleri (ASHRAE, Daikin vb.) yaz aylarında ideal iç mekân sıcaklığının 24-26°C, kış aylarında ise 20-22°C arasında ayarlanmasını önermektedir. Buradaki en kritik kural, dış ortam ile iç mekân arasındaki sıcaklık farkının 8-10°C’yi geçmemesidir; çünkü ani sıcaklık değişimleri bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara davetiye çıkarır. Ayrıca klimanın termostatını ani bir şekilde en düşük dereceye getirmek ortamın daha hızlı soğumasını sağlamaz, aksine kompresörün aşırı zorlanmasına ve elektrik faturasının katlanmasına neden olur. Geceleri ise vücut sıcaklığı doğal olarak düştüğü için cihazı 'Uyku (Sleep)' moduna alarak sıcaklığı 1-2 derece daha yüksek tutmak uyku kalitesini artırır.

Doğru sıcaklık ayarının yanı sıra, hava akışının yönetimi ve düzenli bakım da ideal kullanımın ayrılmaz birer parçasıdır. Klimadan çıkan soğuk havanın doğrudan vücuda temas etmesini önlemek için kanatçıklar tavana ya da boş bir duvara doğru yönlendirilmeli, hava dolaylı yoldan dağıtılmalıdır. Özellikle yüksek nemli günlerde dereceyi çok fazla düşürmek yerine, cihazı sadece havadaki fazla nemi hapseden 'Dry (Nem Alma)' moduna getirmek, ortamı çok daha ferah ve sağlıklı bir %40-60 nem seviyesine ulaştırır. Son olarak, enerji verimliliğini maksimumda tutmak ve cihaz içinde bakteri ile küf oluşumunu engellemek adına klima filtrelerinin evde düzenli olarak temizlenmesi ve yılda en az bir kez uzman servisler tarafından genel bakımının yapılması şarttır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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