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Dünyanın En Büyük Çöpünü Temizliyor: 100 Bin Tonluk Çöpü Parça Parça Yutan Proje

Dünyanın En Büyük Çöpünü Temizliyor: 100 Bin Tonluk Çöpü Parça Parça Yutan Proje

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 13:28
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Okyanuslardaki plastik birikimi, onlarca yıllık yetersiz atık yönetiminin ve bilinçsiz tüketimin bir sonucu olarak küresel bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük atık alanı kabul edilen Büyük Pasifik Çöp Yaması, yaklaşık 1,6 milyon kilometrekarelik geniş bir sahaya yayılım gösteriyor. Yapılan güncel araştırmalar, bu bölgede toplam ağırlığı 100 bin tonu bulan yaklaşık 1,8 trilyon plastik parçasının yüzdüğünü ortaya koyuyor. Sabit bir ada formunda bulunmayan, merkezde yoğunlaşırken kenarlara doğru seyrekleşen bu devasa kirlilik ağı, geleneksel deniz araçlarıyla temizlenemeyecek boyutlara ulaşmış bulunuyor. Bu durum, deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atarken deniz ürünleri zinciri üzerinden insan sağlığını da doğrudan tehdit ediyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/g...
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Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde okyanus temizliği deneysel bir çaba olmaktan çıkıp endüstriyel bir boyuta taşınmış bulunuyor.

Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde okyanus temizliği deneysel bir çaba olmaktan çıkıp endüstriyel bir boyuta taşınmış bulunuyor.

The Ocean Cleanup organizasyonu, okyanus temizleme teknolojisinde üçüncü nesli temsil eden System 03 isimli cihazı devreye aldı. Önceki prototiplerin başarıyla tamamlanan test süreçlerinin ardından geliştirilen bu sistem, 2.2 kilometre uzunluğunda devasa bir yüzen bariyer hattından oluşuyor. Her 5 saniyede bir futbol sahası büyüklüğündeki alanı plastik atıklardan arındırma kapasitesine sahip olan yeni model, bir önceki versiyona kıyasla yaklaşık üç kat daha büyük bir ölçek barındırıyor. Proje yönetiminden yapılan açıklamada, operasyon sahası genişledikçe görev başına toplanan atık hacminin arttığı ve bu durumun gelecekte kurulacak temizlik filolarına güçlü bir temel oluşturduğu belirtiliyor.

Denizden toplanan tonlarca atık geri dönüşüm süreçlerine dahil edilerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

Denizden toplanan tonlarca atık geri dönüşüm süreçlerine dahil edilerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

Sistem aracılığıyla okyanustan süzülen plastik materyaller, karaya çıkarıldıktan sonra rastgele depolanmak yerine endüstriyel bir ayrıştırma sürecine tabi tutuluyor. Organizasyon, toplanan atıkların yeniden marine ortama dönmesini engellemek amacıyla ham madde dönüşüm süreçlerini işletiyor. Bu uygulama, temizlik faaliyetini sadece sembolik bir çevre hareketi olmaktan çıkararak döngüsel ekonomi modeline entegre ediyor ve atıklara ekonomik bir değer kazandırıyor.

Okyanuslardaki kirliliğin kalıcı olarak önlenmesi nehir hatlarında kurulacak bariyer sistemlerinin başarısına bağlı görünüyor.

Okyanuslardaki kirliliğin kalıcı olarak önlenmesi nehir hatlarında kurulacak bariyer sistemlerinin başarısına bağlı görünüyor.

Açık denizde yapılan temizliğin tek başına nihai çözüm sunmayacağını kabul eden uzmanlar, kirliliği henüz kaynağındayken durdurmak adına nehirlerde Interceptor adı verilen önleyici sistemleri eş zamanlı olarak sahaya sürüyor. Bu mekanizma nehir sularıyla taşınan atıkları otomatik konveyör bantlar vasıtasıyla konteynerlerde topluyor. Nehirlerdeki atık akışı kesilmediği müddetçe okyanustaki temizlik faaliyetlerinin sürekli bir geri besleme döngüsüne maruz kalacağı, bu yüzden iki stratejinin birlikte yürütülmesi gerektiği önemle vurgulanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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