Dünyanın En Büyük Çöpünü Temizliyor: 100 Bin Tonluk Çöpü Parça Parça Yutan Proje
Okyanuslardaki plastik birikimi, onlarca yıllık yetersiz atık yönetiminin ve bilinçsiz tüketimin bir sonucu olarak küresel bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük atık alanı kabul edilen Büyük Pasifik Çöp Yaması, yaklaşık 1,6 milyon kilometrekarelik geniş bir sahaya yayılım gösteriyor. Yapılan güncel araştırmalar, bu bölgede toplam ağırlığı 100 bin tonu bulan yaklaşık 1,8 trilyon plastik parçasının yüzdüğünü ortaya koyuyor. Sabit bir ada formunda bulunmayan, merkezde yoğunlaşırken kenarlara doğru seyrekleşen bu devasa kirlilik ağı, geleneksel deniz araçlarıyla temizlenemeyecek boyutlara ulaşmış bulunuyor. Bu durum, deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atarken deniz ürünleri zinciri üzerinden insan sağlığını da doğrudan tehdit ediyor.
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Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde okyanus temizliği deneysel bir çaba olmaktan çıkıp endüstriyel bir boyuta taşınmış bulunuyor.
Denizden toplanan tonlarca atık geri dönüşüm süreçlerine dahil edilerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor.
Okyanuslardaki kirliliğin kalıcı olarak önlenmesi nehir hatlarında kurulacak bariyer sistemlerinin başarısına bağlı görünüyor.
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