Dünyanın En Büyük Çöpünü Temizliyor: 100 Bin Tonluk Çöpü Parça Parça Yutan Proje

Okyanuslardaki plastik birikimi, onlarca yıllık yetersiz atık yönetiminin ve bilinçsiz tüketimin bir sonucu olarak küresel bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük atık alanı kabul edilen Büyük Pasifik Çöp Yaması, yaklaşık 1,6 milyon kilometrekarelik geniş bir sahaya yayılım gösteriyor. Yapılan güncel araştırmalar, bu bölgede toplam ağırlığı 100 bin tonu bulan yaklaşık 1,8 trilyon plastik parçasının yüzdüğünü ortaya koyuyor. Sabit bir ada formunda bulunmayan, merkezde yoğunlaşırken kenarlara doğru seyrekleşen bu devasa kirlilik ağı, geleneksel deniz araçlarıyla temizlenemeyecek boyutlara ulaşmış bulunuyor. Bu durum, deniz canlılarının yaşamını tehlikeye atarken deniz ürünleri zinciri üzerinden insan sağlığını da doğrudan tehdit ediyor.

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