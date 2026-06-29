2,2 Ton Altın 82 Yıldır Okyanusun Dibinde Bekliyor: Milyonluk Servet Çıkartılamıyor

Komutan Kameo Uno idaresindeki I-52 denizaltısı, 10 Mart 1944 tarihinde Japonya'nın Kure Limanı'ndan Nazi işgali altındaki Fransa'ya gitmek üzere hareket etti. İki ülke arasında stratejik malzeme ve teknoloji transferi sağlamayı amaçlayan denizaltıda, altının yanı sıra tungsten, molibden, kalay ve kauçuk gibi kritik savaş hammaddeleri yer alıyordu. Ancak rota bilgilerini önceden deşifre eden ABD şifre çözücü ekipleri, intikali yakından takip etti. 23 Haziran 1944 gecesi USS Bogue uçak gemisinden havalanan bir Amerikan savaş uçağı, düzenlediği torpido saldırısıyla I-52'yi okyanusun karanlık sularına gömdü.