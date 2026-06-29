2,2 Ton Altın 82 Yıldır Okyanusun Dibinde Bekliyor: Milyonluk Servet Çıkartılamıyor
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Kaynak: https://www.popularmechanics.com/mili...
İkinci Dünya Savaşı esnasında batırılan ve ambarlarında 2,2 ton altın taşıyan Japon I-52 denizaltısı, Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde sessizliğini koruyor. Aradan geçen 82 yıla rağmen ulaşılamayan devasa servet, günümüzde deniz araştırmacıları ile tarihçilerin en büyük odak noktalarından birini oluşturuyor. Yaklaşık 5,2 kilometre derinlikte yer alan batıktaki hazinenin bugünkü piyasa değerinin 280 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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