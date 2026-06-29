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2,2 Ton Altın 82 Yıldır Okyanusun Dibinde Bekliyor: Milyonluk Servet Çıkartılamıyor

2,2 Ton Altın 82 Yıldır Okyanusun Dibinde Bekliyor: Milyonluk Servet Çıkartılamıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 10:06
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İkinci Dünya Savaşı esnasında batırılan ve ambarlarında 2,2 ton altın taşıyan Japon I-52 denizaltısı, Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde sessizliğini koruyor. Aradan geçen 82 yıla rağmen ulaşılamayan devasa servet, günümüzde deniz araştırmacıları ile tarihçilerin en büyük odak noktalarından birini oluşturuyor. Yaklaşık 5,2 kilometre derinlikte yer alan batıktaki hazinenin bugünkü piyasa değerinin 280 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.popularmechanics.com/mili...
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Mihver devletleri arasındaki stratejik sevkiyat gizli operasyonla hedef alındı

Mihver devletleri arasındaki stratejik sevkiyat gizli operasyonla hedef alındı

Komutan Kameo Uno idaresindeki I-52 denizaltısı, 10 Mart 1944 tarihinde Japonya'nın Kure Limanı'ndan Nazi işgali altındaki Fransa'ya gitmek üzere hareket etti. İki ülke arasında stratejik malzeme ve teknoloji transferi sağlamayı amaçlayan denizaltıda, altının yanı sıra tungsten, molibden, kalay ve kauçuk gibi kritik savaş hammaddeleri yer alıyordu. Ancak rota bilgilerini önceden deşifre eden ABD şifre çözücü ekipleri, intikali yakından takip etti. 23 Haziran 1944 gecesi USS Bogue uçak gemisinden havalanan bir Amerikan savaş uçağı, düzenlediği torpido saldırısıyla I-52'yi okyanusun karanlık sularına gömdü.

Gelişmiş sonar sistemleriyle ulaşılan batıkta değerli yüklerin izine rastlandı

Gelişmiş sonar sistemleriyle ulaşılan batıkta değerli yüklerin izine rastlandı

Denizaltının enkazı, 1995 yılında ABD'li batık araştırmacısı Paul Tidwell liderliğindeki ekip tarafından yüksek teknolojili sonar sistemleri yardımıyla tespit edildi. Üç yıl sonra düzenlenen keşif dalışlarında denizaltının gövdesi görüntülenirken, afyon kutuları ve kalay külçeleri gibi yüklerin bir bölümü kayıt altına alındı.

Aşırı derinlik ve ezici basınç kurtarma operasyonlarını bütünüyle engelliyor

Aşırı derinlik ve ezici basınç kurtarma operasyonlarını bütünüyle engelliyor

Araştırmacılar, tonlarca ağırlıktaki altının denizaltının girilmesi en zor ve korunaklı bölmesinde muhafaza edildiğini değerlendiriyor. 5 bin metreyi aşan derinliğin yarattığı teknik zorluklar, kurtarma çalışmalarının yürütülmesini imkânsız hale getiriyor. Uzmanlar, tarihi hazinenin gelecekte geliştirilecek yeni nesil derin deniz teknolojileri sayesinde yüzeye çıkarılabileceğini öngörüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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