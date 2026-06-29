Korucular Kaçakçı Ararken Kazara Keşfetti: 2 Bin Yıldır Gizleniyormuş

'Tham Ta Kueng' olarak adlandırılan mağaranın içerisinde yapılan ilk gözlemlerde, duvarlarda geometrik şekillerin yanı sıra üç parmak benzeri sıra dışı figürlerin yer aldığı görüldü. Arkeologlar ve kültür varlıkları uzmanları, bu özgün motiflerin kuzey Tayland genelinde bugüne kadar belgelenen diğer kaya sanatı örneklerinden belirgin biçimde ayrıştığını ifade ediyor.