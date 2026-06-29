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Korucular Kaçakçı Ararken Kazara Keşfetti: 2 Bin Yıldır Gizleniyormuş

Korucular Kaçakçı Ararken Kazara Keşfetti: 2 Bin Yıldır Gizleniyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 09:20
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Tayland’ın kuzeyinde yer alan Phitsanulok eyaletindeki Phu Khat Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda görev yapan korucular, bölgedeki kaçak avcılık faaliyetlerini önleme ve yaban hayatını izleme çalışmaları esnasında tarih öncesi döneme ait olduğu düşünülen yeni bir mağara buldu. Khwae Noi Nehri havzasında yer alan sık ormanlık alandaki kumtaşı kayalıklar arasında saklı kalan bu yapı, duvarlarındaki dikkat çekici kaya oymalarıyla öne çıkıyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/a...
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Keşfedilen Mağara Duvarlarında Benzersiz Motifler Tespit Edildi

Keşfedilen Mağara Duvarlarında Benzersiz Motifler Tespit Edildi

'Tham Ta Kueng' olarak adlandırılan mağaranın içerisinde yapılan ilk gözlemlerde, duvarlarda geometrik şekillerin yanı sıra üç parmak benzeri sıra dışı figürlerin yer aldığı görüldü. Arkeologlar ve kültür varlıkları uzmanları, bu özgün motiflerin kuzey Tayland genelinde bugüne kadar belgelenen diğer kaya sanatı örneklerinden belirgin biçimde ayrıştığını ifade ediyor.

İlk Bulgular İki Bin Yıl Öncesini İşaret Ediyor

İlk Bulgular İki Bin Yıl Öncesini İşaret Ediyor

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirmeler doğrultusunda, mağaranın Tayland’ın tarih öncesi Demir Çağı döneminde, yani yaklaşık 2 bin yıl önce insan toplulukları tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Bölgenin insan elinin zor ulaştığı, izole ve yoğun ormanlık yapısı sayesinde kaya oymalarının ve mağara bütünlüğünün günümüze kadar büyük ölçüde korunarak ulaştığı belirtiliyor.

Bilimsel Çalışmaların Bölge Tarihine Işık Tutması Bekleniyor

Bilimsel Çalışmaların Bölge Tarihine Işık Tutması Bekleniyor

Sukhothai Güzel Sanatlar Departmanı ile koordineli şekilde yürütülecek detaylı arkeolojik kazılar ve bilimsel analizler neticesinde, mağaranın kesin yaşı ile kullanım amacı netlik kazanacak. Zorlu coğrafi koşulların uzmanların bölgedeki çalışmalarını güçleştirebileceği öngörülürken, kapsamlı araştırmaların Güneydoğu Asya’nın eski yerleşim kalıpları ve kadim toplulukların yaşam tarzları hakkında yeni tarihî veriler sunması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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