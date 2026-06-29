Korucular Kaçakçı Ararken Kazara Keşfetti: 2 Bin Yıldır Gizleniyormuş
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Tayland’ın kuzeyinde yer alan Phitsanulok eyaletindeki Phu Khat Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda görev yapan korucular, bölgedeki kaçak avcılık faaliyetlerini önleme ve yaban hayatını izleme çalışmaları esnasında tarih öncesi döneme ait olduğu düşünülen yeni bir mağara buldu. Khwae Noi Nehri havzasında yer alan sık ormanlık alandaki kumtaşı kayalıklar arasında saklı kalan bu yapı, duvarlarındaki dikkat çekici kaya oymalarıyla öne çıkıyor.
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Keşfedilen Mağara Duvarlarında Benzersiz Motifler Tespit Edildi
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İlk Bulgular İki Bin Yıl Öncesini İşaret Ediyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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