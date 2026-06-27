Belediye Başkanı Bir Gün Boyunca Evsiz Kılığında Dolaştı: Kendi Çalışanlarını Denetledi

Espíndola, kılık değiştirdikten sonraki ilk 15 dakika içinde çevredekilerden nakdi ve ayni yardımlar aldığını ifade etti. Sosyal deneyin en dikkat çekici aşaması ise belediye başkanının kendi eşi ve çocuklarıyla sokakta karşılaşması esnasında yaşandı. Aile bireylerinin kendisini tanımadan yanından geçip gitmesi, kent yöneticisi tarafından sokakta yaşayan bireylerin maruz kaldığı toplumsal görünmezliğin en somut kanıtı olarak değerlendirildi.