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Belediye Başkanı Bir Gün Boyunca Evsiz Kılığında Dolaştı: Kendi Çalışanlarını Denetledi

Belediye Başkanı Bir Gün Boyunca Evsiz Kılığında Dolaştı: Kendi Çalışanlarını Denetledi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 22:48
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Brezilya’nın Santa Catarina eyaletine bağlı Criciúma kentinin Belediye Başkanı Vagner Espíndola, belediye tarafından yürütülen sosyal hizmetlerin işleyişini bizzat gözlemlemek adına dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Kamu kaynaklarından edinilen bilgilere göre Espíndola, evsiz bir vatandaş gibi giyinerek yaklaşık 20 saat boyunca sokaklarda vakit geçirdi. Sosyal yardım politikalarının sahadaki yansımalarını incelemeyi amaçlayan bu operasyon, belediye personeli tarafından kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

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Deney, Belediye Sosyal Destek Ekiplerinin Müdahalesiyle Planlanandan Önce Sona Erdi

Deney, Belediye Sosyal Destek Ekiplerinin Müdahalesiyle Planlanandan Önce Sona Erdi

Görsel ve yazılı basına yansıyan kronolojiye göre, 10 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve 24 saat sürmesi öngörülen denetim çalışması, hedeflenen süreden önce tamamlandı. Kentin Pinheirinho bölgesinde, Santa Bárbara Kilisesi’nin sundurması altında geceyi geçiren belediye başkanı, durumdan haberdar olmayan belediye sosyal yardım ekiplerinin kendisine müdahale etmesi üzerine kimliğini açıklamak durumunda kaldı. Süreç boyunca bir belediye fotoğrafçısının olayların doğal akışını bozmamak adına uzaktan takip gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplumsal Görünmezlik Olgusu Aile Üyelerinin Yaklaşımıyla Çarpıcı Bir Biçimde Ortaya Çıktı

Toplumsal Görünmezlik Olgusu Aile Üyelerinin Yaklaşımıyla Çarpıcı Bir Biçimde Ortaya Çıktı

Espíndola, kılık değiştirdikten sonraki ilk 15 dakika içinde çevredekilerden nakdi ve ayni yardımlar aldığını ifade etti. Sosyal deneyin en dikkat çekici aşaması ise belediye başkanının kendi eşi ve çocuklarıyla sokakta karşılaşması esnasında yaşandı. Aile bireylerinin kendisini tanımadan yanından geçip gitmesi, kent yöneticisi tarafından sokakta yaşayan bireylerin maruz kaldığı toplumsal görünmezliğin en somut kanıtı olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen Bu Sıra Dışı Denetim Sosyal Politikalar Konusunda Tartışmaları Beraberinde Getirdi

Gerçekleştirilen Bu Sıra Dışı Denetim Sosyal Politikalar Konusunda Tartışmaları Beraberinde Getirdi

Sosyal medya platformları üzerinden açıklamalarda bulunan Vagner Espíndola, sokaklarda yaşayan vatandaşların onurlu ve kararlı bir yaklaşımla bu durumdan kurtarılması gerektiğini vurguladı. Kamusal alanların güvenli kalması gerektiğine dikkat çeken bu adım, kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı. Destekleyen kesimler bir yöneticinin sorunları yerinde incelemesini olumlu bulurken, muhalif çevreler 20 saatlik sembolik bir uygulamanın yıllarca süren yapısal sorunları anlamakta yetersiz kalacağını iddia etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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