Belediye Başkanı Bir Gün Boyunca Evsiz Kılığında Dolaştı: Kendi Çalışanlarını Denetledi
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Brezilya’nın Santa Catarina eyaletine bağlı Criciúma kentinin Belediye Başkanı Vagner Espíndola, belediye tarafından yürütülen sosyal hizmetlerin işleyişini bizzat gözlemlemek adına dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Kamu kaynaklarından edinilen bilgilere göre Espíndola, evsiz bir vatandaş gibi giyinerek yaklaşık 20 saat boyunca sokaklarda vakit geçirdi. Sosyal yardım politikalarının sahadaki yansımalarını incelemeyi amaçlayan bu operasyon, belediye personeli tarafından kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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