20 Yaşında Yeni Para Kaynağını Buldu: "Maaşlı Çalışma Bana Göre Değil"
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İsmail Gültekin, geleneksel istihdam modellerinin dışına çıkarak dedesinin yıllar önce terk ettiği köyde arıcılık faaliyetlerine başladı. Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bölümü 2. sınıfında eğitimine devam eden Gültekin, 1979 yılındaki sel felaketinin ardından boşaltılan Şeyhşaban Mahallesi’ne dönerek kendi üretim tesisini kurdu. Şehir hayatı yerine kırsalda üretimi tercih eden genç girişimci, geçmişte afet nedeniyle taşınan ata topraklarında tarımsal üretime katkı sunmayı hedefliyor.
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Geçmişte yaşanan sel felaketi nedeniyle boşaltılan köy, arıcılık faaliyetleriyle yeniden üretim merkezi haline geldi
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Maaşlı iş düzeni yerine bağımsız üretimi seçtiğini belirten genç, ailesinin desteğiyle büyüme hedeflerini sürdürüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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