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20 Yaşında Yeni Para Kaynağını Buldu: "Maaşlı Çalışma Bana Göre Değil"

20 Yaşında Yeni Para Kaynağını Buldu: "Maaşlı Çalışma Bana Göre Değil"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 21:38
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İsmail Gültekin, geleneksel istihdam modellerinin dışına çıkarak dedesinin yıllar önce terk ettiği köyde arıcılık faaliyetlerine başladı. Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bölümü 2. sınıfında eğitimine devam eden Gültekin, 1979 yılındaki sel felaketinin ardından boşaltılan Şeyhşaban Mahallesi’ne dönerek kendi üretim tesisini kurdu. Şehir hayatı yerine kırsalda üretimi tercih eden genç girişimci, geçmişte afet nedeniyle taşınan ata topraklarında tarımsal üretime katkı sunmayı hedefliyor.

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Geçmişte yaşanan sel felaketi nedeniyle boşaltılan köy, arıcılık faaliyetleriyle yeniden üretim merkezi haline geldi

Geçmişte yaşanan sel felaketi nedeniyle boşaltılan köy, arıcılık faaliyetleriyle yeniden üretim merkezi haline geldi

Şeyhşaban Mahallesi sakinlerinin 47 yıl önce devlet eliyle daha güvenli bir bölgeye taşındığını aktaran Gültekin, çocukluğundan itibaren bu topraklara karşı duyduğu bağlılık sebebiyle geri dönüş kararı aldığını belirtti. İlk etapta düşük maliyetli bir girişim modeli arayışına giren ve arıcılıkta karar kılan genç üretici, geçen yıl 7 kovanla başladığı faaliyetlerini kısa sürede büyüterek kovan sayısını 50’ye ulaştırdı. İlk sezonunda herhangi bir ticari beklentisi olmamasına rağmen 200 kilogram civarında bal elde eden Gültekin, bölgenin zengin florası sayesinde bu yıl 1 ton 200 kilogramlık bir rekor üretim seviyesine ulaşmayı bekliyor.

Maaşlı iş düzeni yerine bağımsız üretimi seçtiğini belirten genç, ailesinin desteğiyle büyüme hedeflerini sürdürüyor

Maaşlı iş düzeni yerine bağımsız üretimi seçtiğini belirten genç, ailesinin desteğiyle büyüme hedeflerini sürdürüyor

Girişim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Gültekin, mesai odaklı ve bağımsızlığı kısıtlayan şehir hayatı yerine, çalışma saatlerini kendisinin belirleyebileceği bir iş modelini benimsediğini ifade etti. Arıcılığın hem zamansal esneklik sağladığını hem de doğayla bağ kurma imkanı tanıdığını vurgulayan üniversite öğrencisi, eğitim hayatı ile üretimi eş zamanlı yürütüyor. Ailesinden tam destek alarak çalışmalarını sürdüren genç girişimci, terk edilen eski yerleşim yerinin bitki çeşitliliğinin arı yetiştiriciliği açısından yüksek bir potansiyel barındırdığını da sözlerine ekledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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