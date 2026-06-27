20 Yaşında Yeni Para Kaynağını Buldu: "Maaşlı Çalışma Bana Göre Değil"

Şeyhşaban Mahallesi sakinlerinin 47 yıl önce devlet eliyle daha güvenli bir bölgeye taşındığını aktaran Gültekin, çocukluğundan itibaren bu topraklara karşı duyduğu bağlılık sebebiyle geri dönüş kararı aldığını belirtti. İlk etapta düşük maliyetli bir girişim modeli arayışına giren ve arıcılıkta karar kılan genç üretici, geçen yıl 7 kovanla başladığı faaliyetlerini kısa sürede büyüterek kovan sayısını 50’ye ulaştırdı. İlk sezonunda herhangi bir ticari beklentisi olmamasına rağmen 200 kilogram civarında bal elde eden Gültekin, bölgenin zengin florası sayesinde bu yıl 1 ton 200 kilogramlık bir rekor üretim seviyesine ulaşmayı bekliyor.