1,5 Milyon Dolarlık Tabloyu Delip Geçti: 12 Yaşındaki Çocuğun Tökezlemesi Pahalıya Patladı

Zarar gören eserin İtalyan Barok döneminin önemli temsilcilerinden Paolo Porpora’ya ait “Çiçekler” isimli yağlı boya tablo olduğu açıklandı. Dönemin piyasa koşullarına göre yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde olan bu çalışma, sanatçının kamuya açık alanlarda sergilenen tek imzalı eseri unvanını taşıyordu. Yaşanan olayın ardından büyük bir korku ve panik yaşayan çocuk ile ailesine yönelik herhangi bir yasal veya maddi yaptırım uygulanmadı. Sergi yönetimi, hadiseyi tamamen istisnai bir kaza şeklinde nitelendirerek telafi sürecini üstlendi. Sanat eserinin gördüğü hasarın finansal boyutu, yüksek bütçeli sergiler için hazırlanan özel sigorta fonları aracılığıyla karşılandı.