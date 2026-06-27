1,5 Milyon Dolarlık Tabloyu Delip Geçti: 12 Yaşındaki Çocuğun Tökezlemesi Pahalıya Patladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/201...
2015 yılında Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen prestijli bir sanat sergisi, eşine az rastlanır bir kazaya sahne oldu. Okul gezisi kapsamında sergi alanını ziyaret eden 12 yaşındaki bir öğrenci, yürürken dengesini kaybederek tökezledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde içecekle rehberi dinleyen çocuğun dikkatsizlik sonucu öne doğru kapaklandığı görüldü. Düşmemek adına duvardaki esere tutunmaya çalışan çocuğun eli, 350 yıllık nadide sanat eserinin sağ alt köşesinde yumruk büyüklüğünde bir delik açtı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dengede Duramaması Sonucu Tarihi Tuval Zarar Gördü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalyan Uzmanların Müdahalesiyle Asırlık Eser Kısa Sürede Eski Haline Getirildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın