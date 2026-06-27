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1,5 Milyon Dolarlık Tabloyu Delip Geçti: 12 Yaşındaki Çocuğun Tökezlemesi Pahalıya Patladı

1,5 Milyon Dolarlık Tabloyu Delip Geçti: 12 Yaşındaki Çocuğun Tökezlemesi Pahalıya Patladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 19:44
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2015 yılında Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen prestijli bir sanat sergisi, eşine az rastlanır bir kazaya sahne oldu. Okul gezisi kapsamında sergi alanını ziyaret eden 12 yaşındaki bir öğrenci, yürürken dengesini kaybederek tökezledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde içecekle rehberi dinleyen çocuğun dikkatsizlik sonucu öne doğru kapaklandığı görüldü. Düşmemek adına duvardaki esere tutunmaya çalışan çocuğun eli, 350 yıllık nadide sanat eserinin sağ alt köşesinde yumruk büyüklüğünde bir delik açtı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/201...
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Dengede Duramaması Sonucu Tarihi Tuval Zarar Gördü

Dengede Duramaması Sonucu Tarihi Tuval Zarar Gördü

Zarar gören eserin İtalyan Barok döneminin önemli temsilcilerinden Paolo Porpora’ya ait “Çiçekler” isimli yağlı boya tablo olduğu açıklandı. Dönemin piyasa koşullarına göre yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde olan bu çalışma, sanatçının kamuya açık alanlarda sergilenen tek imzalı eseri unvanını taşıyordu. Yaşanan olayın ardından büyük bir korku ve panik yaşayan çocuk ile ailesine yönelik herhangi bir yasal veya maddi yaptırım uygulanmadı. Sergi yönetimi, hadiseyi tamamen istisnai bir kaza şeklinde nitelendirerek telafi sürecini üstlendi. Sanat eserinin gördüğü hasarın finansal boyutu, yüksek bütçeli sergiler için hazırlanan özel sigorta fonları aracılığıyla karşılandı.

İtalyan Uzmanların Müdahalesiyle Asırlık Eser Kısa Sürede Eski Haline Getirildi

İtalyan Uzmanların Müdahalesiyle Asırlık Eser Kısa Sürede Eski Haline Getirildi

Kazanın hemen ardından sergi bünyesinde görev alan İtalyan restorasyon uzmanları ve müze koruma ekipleri acil müdahale başlattı. Yüzyıllık tuval üzerinde gerçekleştirilen titiz lokal onarım çalışmalarının ardından, eserdeki yırtık başarıyla kapatıldı. Sanat tarihi açısından kritik öneme sahip olan başyapıt, onarımın tamamlanmasıyla birlikte sergideki yerini yeniden aldı.

Leonardo da Vinci gibi dünya markası ustaların eserlerini de barındıran bu sergideki kaza, küresel müzecilik camiasında yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar, tarihi mirasların kitlelere ulaştırılması ile fiziki güvenliklerinin sağlanması arasındaki ince çizgiye dikkat çekti. Yaşanan bu çarpıcı deneyim, uluslararası büyük organizasyonlarda sigorta protokollerinin ne denli hayati bir rol oynadığını bir kez daha tescilledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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