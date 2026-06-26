Bahçe Uzmanları Yazın Favori Ağacını Açıkladı: Az Bakım İstiyor, Ağustos’ta Meyve Veriyor!

Toprak yapısı bakımından seçici olmayan bu meyve ağacı; kireçli, sıkışmış ve derinliği az olan arazilerde dahi alt toprağın nemli kalması şartıyla rahatlıkla hayatta kalabiliyor. Dikim esnasında fidenin günde en az dört saat doğrudan güneş ışığı alabileceği bir alanın seçilmesi, açılan çukurun kök torbasından iki kat büyük olması ve aşı noktasının toprak üzerinde bırakılması gerekiyor. İlk can suyunun bolca verilmesinin ardından haftada iki kez sulanması, ağacın ağustos ayında etli ve sulu meyveler vermesi için yeterli görülüyor.