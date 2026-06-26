Bahçe Uzmanları Yazın Favori Ağacını Açıkladı: Az Bakım İstiyor, Ağustos’ta Meyve Veriyor!
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Kaynak: https://okdiario.com/curiosidades/arb...
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçe bakımıyla ilgilenen vatandaşlar için uzmanlardan önemli bir bitki tavsiyesi paylaşıldı. Bahçıvanlık alanında yetkin isimler, hem bakımının kolaylığı hem de yapısal avantajları sebebiyle bu dönemde cirülo (erik) ağacı dikilmesini tavsiye ediyor. Söz konusu bitki, özellikle evlerin bahçelerinde yürüyüş yollarına ve beton zeminlere zarar vermeyen kök yapısıyla öne çıkıyor.
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Ağacın esnek yapısı evlerin temel ve zemin güvenliğini tehdit etmiyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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