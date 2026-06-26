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Bahçe Uzmanları Yazın Favori Ağacını Açıkladı: Az Bakım İstiyor, Ağustos’ta Meyve Veriyor!

Bahçe Uzmanları Yazın Favori Ağacını Açıkladı: Az Bakım İstiyor, Ağustos’ta Meyve Veriyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 16:53
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçe bakımıyla ilgilenen vatandaşlar için uzmanlardan önemli bir bitki tavsiyesi paylaşıldı. Bahçıvanlık alanında yetkin isimler, hem bakımının kolaylığı hem de yapısal avantajları sebebiyle bu dönemde cirülo (erik) ağacı dikilmesini tavsiye ediyor. Söz konusu bitki, özellikle evlerin bahçelerinde yürüyüş yollarına ve beton zeminlere zarar vermeyen kök yapısıyla öne çıkıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://okdiario.com/curiosidades/arb...
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Ağacın esnek yapısı evlerin temel ve zemin güvenliğini tehdit etmiyor

Ağacın esnek yapısı evlerin temel ve zemin güvenliğini tehdit etmiyor

Ağaç dikimi sürecinde mülk sahiplerinin en çok çekindiği hususların başında, büyüyen köklerin beton zeminleri, kaldırımları ve boru hatlarını yerinden oynatması geliyor. Rosaceae familyasına ait bu meyve ağacı, yüzeye yakın ve son derece esnek bir kök sistemi geliştirdiği için zemin kabarmalarına yol açmıyor. Maksimum altı metreye kadar uzayabilen boyu sayesinde de dar ve orta ölçekli bahçelerde alan daralmasına sebebiyet vermeden rahatça konumlandırılabiliyor.

Zorlu hava şartlarına karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor

Zorlu hava şartlarına karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor

Tarihsel kökeni Kafkasya, Anadolu ve İran bölgelerine dayanan bu bitki, toprakla buluştuğu ilk yıldan itibaren hızla çiçeklenme dönemine giriyor. Dikim işleminin, köklerin donmasını engellemek adına kış sonunda yapılması istense de ağaç asıl gelişimini yaz aylarındaki sıcaklıklarla tamamlıyor. Ilıman iklimleri tercih etmesine rağmen soğuk havalara karşı da direnç gösteren bitki, ilkbahar döneminde aniden bastıran geç don olaylarından olumsuz etkilenmiyor.

Doğru sulama ve toprak seçimiyle verimli bir hasat dönemi elde ediliyor

Doğru sulama ve toprak seçimiyle verimli bir hasat dönemi elde ediliyor

Toprak yapısı bakımından seçici olmayan bu meyve ağacı; kireçli, sıkışmış ve derinliği az olan arazilerde dahi alt toprağın nemli kalması şartıyla rahatlıkla hayatta kalabiliyor. Dikim esnasında fidenin günde en az dört saat doğrudan güneş ışığı alabileceği bir alanın seçilmesi, açılan çukurun kök torbasından iki kat büyük olması ve aşı noktasının toprak üzerinde bırakılması gerekiyor. İlk can suyunun bolca verilmesinin ardından haftada iki kez sulanması, ağacın ağustos ayında etli ve sulu meyveler vermesi için yeterli görülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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