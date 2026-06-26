Lahmacunu 50 TL’den Sattığı İçin Rakip İşletmelerin Şikayet Ettiği Esnaf, Ürünün Maliyetini Tek Tek Anlattı

Bazı mekanların fahiş fiyat listesi sosyal medyada gündem olurken, Sivaslı bir esnaf ezber bozan bir fiyat politikasıyla gündeme oturdu. Sivas'ta etin kilosunun 800 TL, soğanın 20 TL ve domatesin 30 TL olduğunu belirterek maliyet hesabı yapan lahmacuncu ustası, dükkan kirası olmadığı için sadece %15 kar marjıyla halka hizmet ettiğini vurguladı.

Fiyatı duyan vatandaşların şaşkınlık yaşadığını ve kendisine sık sık 'Bu fiyata nasıl satıyorsun?' diye sorduklarını belirten esnaf, 'Ben az para kazanıyorum, Allah bereket versin diyorum. 50 liraya lahmacun satıyorum. Ama bu durum bazılarını rahatsız ediyor gördüğüme göre' diyerek meslektaşlarından gelen tepkilere de üstü kapalı bir şekilde değindi.