Lahmacunu 50 TL’den Sattığı İçin Rakip İşletmelerin Şikayet Ettiği Esnaf, Ürünün Maliyetini Tek Tek Anlattı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sivas’ta bir esnaf, artan maliyetlere meydan okuyarak lahmacun fiyatını 50 TL’de sabitledi ve yoğun ilgiyle karşılaştı. Kendi mülkünde hizmet veren ve %15 gibi düşük bir kar marjıyla çalıştığını belirten usta, bu fiyatın bazı çevreleri rahatsız ettiğini ancak halkın desteğinden çok memnun olduğunu dile getirdi. Üç yıldır bu kampanyayı sürdürdüğünü ifade eden işletme sahibi, gelen yoğun talep üzerine ürünün maliyet kalemlerini tek tek anlattı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Az Kazanıyorum, Allah Bereket Versin"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bizi Yıldıramayacaklar"
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın