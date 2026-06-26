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Lahmacunu 50 TL’den Sattığı İçin Rakip İşletmelerin Şikayet Ettiği Esnaf, Ürünün Maliyetini Tek Tek Anlattı

Lahmacunu 50 TL’den Sattığı İçin Rakip İşletmelerin Şikayet Ettiği Esnaf, Ürünün Maliyetini Tek Tek Anlattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 15:45

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Sivas’ta bir esnaf, artan maliyetlere meydan okuyarak lahmacun fiyatını 50 TL’de sabitledi ve yoğun ilgiyle karşılaştı. Kendi mülkünde hizmet veren ve %15 gibi düşük bir kar marjıyla çalıştığını belirten usta, bu fiyatın bazı çevreleri rahatsız ettiğini ancak halkın desteğinden çok memnun olduğunu dile getirdi. Üç yıldır bu kampanyayı sürdürdüğünü ifade eden işletme sahibi, gelen yoğun talep üzerine ürünün maliyet kalemlerini tek tek anlattı.

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"Az Kazanıyorum, Allah Bereket Versin"

"Az Kazanıyorum, Allah Bereket Versin"

Bazı mekanların fahiş fiyat listesi sosyal medyada gündem olurken, Sivaslı bir esnaf ezber bozan bir fiyat politikasıyla gündeme oturdu. Sivas'ta etin kilosunun 800 TL, soğanın 20 TL ve domatesin 30 TL olduğunu belirterek maliyet hesabı yapan lahmacuncu ustası, dükkan kirası olmadığı için sadece %15 kar marjıyla halka hizmet ettiğini vurguladı.

Fiyatı duyan vatandaşların şaşkınlık yaşadığını ve kendisine sık sık 'Bu fiyata nasıl satıyorsun?' diye sorduklarını belirten esnaf, 'Ben az para kazanıyorum, Allah bereket versin diyorum. 50 liraya lahmacun satıyorum. Ama bu durum bazılarını rahatsız ediyor gördüğüme göre' diyerek meslektaşlarından gelen tepkilere de üstü kapalı bir şekilde değindi.

"Bizi Yıldıramayacaklar"

"Bizi Yıldıramayacaklar"

Vatandaşların ve tüm Türkiye'nin kendisine büyük bir destek verdiğini ifade eden Sivaslı usta, bu kampanyayı aslında üç yıldır sürdürdüğünü ancak son dönemde ilginin katlanarak arttığını söyledi. Kendisini yıldırmak isteyenlere karşı mücadele edeceğini ve geri adım atmayacağını belirten lahmacuncu, kazancı kurtardığı ve gücü yettiği sürece lahmacunu 50 TL'den satmaya devam edeceğinin müjdesini verdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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