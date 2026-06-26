Türkiye'nin Tarihi Kalesindeki 1700 Yıllık Gizem Sonunda Çözüldü

Uzmanların çözümlediği metinde, Hristiyanlığın sembolü olan haç işaretiyle birlikte, düzeni sağlayan ve sevgiyi yayan Tanrı adına bu alanın hükmünün feshedildiği yönünde ifadeler saptandı. 'Yenilmeyen Güneş' olarak nitelendirilen Mithras karşısında Hz. İsa’nın varlığını sembolize eden bu kitabe, hem dil özellikleri hem de taşıdığı tarihi mesaj açısından eşsiz bir vesika niteliği kazandı. Bölgede bir yandan yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması sürerken, diğer yandan bu önemli mirasın korunması amacıyla kapsamlı restorasyon faaliyetlerine devam ediliyor.