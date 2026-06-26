Türkiye'nin Tarihi Kalesindeki 1700 Yıllık Gizem Sonunda Çözüldü
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim merkezi olarak işlev gören 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde yürütülen arkeolojik çalışmalar, dünya tarihi açısından büyük bir keşfe sahne oldu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan tarihi kalede, gizemli Mithras dinine ait yer altı tapınağının 1700 yıl önce mühürlenerek faaliyetine son verildiği bilimsel olarak kanıtlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, valilik, üniversiteler ve çeşitli kurumların desteğiyle 2014 yılından bu yana sürdürülen kazılar, Roma’nın sınır garnizonundaki dinsel dönüşümü gözler önüne serdi.
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Tapınağın girişinde yer alan tarihi kitabenin gizemi bir yıl süren epigrafik çalışmalarla çözüldü
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Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte rakip görülen Mithras inancının sembolik olarak sonlandırıldığı anlaşıldı
Kitabede yer alan ifadeler dünya arkeoloji literatürüne benzersiz bir keşif olarak geçti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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