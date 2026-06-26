Ünlü Turizm Bölgesinde Parmak Arası Terlik Giymek Yasaklandı: Cezası 130 Bin TL

Doğa yürüyüşü rotalarını kullanmak isteyen tüm ziyaretçilerin park yönetimi tarafından satışa sunulan 'Cinque Terre Kartı' isimli belgeyi edinmesi gerekiyor. Günlük olarak düzenlenen bu kart, hem çevre koruma faaliyetlerine kaynak sağlıyor hem de bölgedeki altyapı hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunuyor. Sezonun açılmasıyla birlikte kontrollerin artırıldığını duyuran yetkililer, bölgeye seyahat edecek kişilerin mağduriyet yaşamaması adına yanlarında mutlaka arazi şartlarına uygun yürüyüş ayakkabısı bulundurması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.