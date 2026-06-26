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Ünlü Turizm Bölgesinde Parmak Arası Terlik Giymek Yasaklandı: Cezası 130 Bin TL

Ünlü Turizm Bölgesinde Parmak Arası Terlik Giymek Yasaklandı: Cezası 130 Bin TL

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 11:52
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İtalya’nın kuzeybatısında yer alan ve yoğun turist akınına uğrayan Cinque Terre Ulusal Parkı, yürüyüş rotalarında güvenliği sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Dik yamaçları ve dik patikalarıyla bilinen bölgede, parmak arası terlik veya sandalet gibi uygunsuz ayakkabılarla yürüyüş yapılması tamamen yasaklandı.

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Kaynak: https://people.com/italian-town-finin...
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Yanlış ayakkabı seçimi yapan ziyaretçilere yüksek miktarda para cezası uygulanıyor

Yanlış ayakkabı seçimi yapan ziyaretçilere yüksek miktarda para cezası uygulanıyor

Ulusal park yönetiminden yapılan açıklamaya göre, özellikle dik ve kaygan zeminlerde yaşanan kazaların artış göstermesi üzerine denetimler sıkılaştırıldı. Kurallara aykırı şekilde uygunsuz ayakkabılarla patikalara giriş yapan kişilere 2 bin 500 euroya kadar ulaşan idari para cezaları kesiliyor. Yetkililer, bu uygulamanın temel amacını turistlerin can güvenliğini korumak ve engebeli arazide meydana gelebilecek yaralanma risklerini asgariye indirmek şeklinde açıklıyor.

Aşırı yoğunluğu önlemek amacıyla bazı yürüyüş rotalarında tek yön uygulaması yürütülüyor

Aşırı yoğunluğu önlemek amacıyla bazı yürüyüş rotalarında tek yön uygulaması yürütülüyor

Bölgedeki önlemler yalnızca ayakkabı kontrolüyle sınırlı kalmıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yaşanan aşırı insan yoğunluğunu kontrol altına almak isteyen yerel idare, Monterosso-Vernazza hattı üzerindeki patikalarda belirli saatlerde tek yönlü ilerleme kuralını devreye soktu. Bu yöntemle dar yollardaki sıkışıklığın engellenmesi ve güvenlik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Parkurlara erişim sağlamak isteyen ziyaretçilerin giriş kartı bulundurması zorunlu tutuluyor

Parkurlara erişim sağlamak isteyen ziyaretçilerin giriş kartı bulundurması zorunlu tutuluyor

Doğa yürüyüşü rotalarını kullanmak isteyen tüm ziyaretçilerin park yönetimi tarafından satışa sunulan 'Cinque Terre Kartı' isimli belgeyi edinmesi gerekiyor. Günlük olarak düzenlenen bu kart, hem çevre koruma faaliyetlerine kaynak sağlıyor hem de bölgedeki altyapı hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunuyor. Sezonun açılmasıyla birlikte kontrollerin artırıldığını duyuran yetkililer, bölgeye seyahat edecek kişilerin mağduriyet yaşamaması adına yanlarında mutlaka arazi şartlarına uygun yürüyüş ayakkabısı bulundurması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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