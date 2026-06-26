Ünlü Turizm Bölgesinde Parmak Arası Terlik Giymek Yasaklandı: Cezası 130 Bin TL
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Kaynak: https://people.com/italian-town-finin...
İtalya’nın kuzeybatısında yer alan ve yoğun turist akınına uğrayan Cinque Terre Ulusal Parkı, yürüyüş rotalarında güvenliği sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Dik yamaçları ve dik patikalarıyla bilinen bölgede, parmak arası terlik veya sandalet gibi uygunsuz ayakkabılarla yürüyüş yapılması tamamen yasaklandı.
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Yanlış ayakkabı seçimi yapan ziyaretçilere yüksek miktarda para cezası uygulanıyor
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Aşırı yoğunluğu önlemek amacıyla bazı yürüyüş rotalarında tek yön uygulaması yürütülüyor
Parkurlara erişim sağlamak isteyen ziyaretçilerin giriş kartı bulundurması zorunlu tutuluyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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