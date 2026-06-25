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Tuğlaların Yerini Aldı: Evler Yazın Serin, Kışın Sıcak Oluyor

Tuğlaların Yerini Aldı: Evler Yazın Serin, Kışın Sıcak Oluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 22:32
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Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen ve 'Earthship' olarak adlandırılan sıra dışı yapı sistemi, ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerini nitelikli yapı malzemesine dönüştürüyor. Sıkıştırılmış toprakla doldurulan yüzlerce lastiğin tuğla gibi üst üste dizilmesiyle inşa edilen bu yapılar, düşük maliyetleri ve yüksek enerji tasarrufu sağlayan özellikleriyle küresel ölçekte yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında eski lastiklerin yanı sıra geri dönüştürülmüş cam şişeler ve alüminyum kutular da kullanılarak inşaat atıklarının çevreye verdiği zararın en aza indirilmesi hedefleniyor.

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Kaynak

Kaynak: https://uk.finance.yahoo.com/news/inc...
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Kalın duvar yapısı iç mekan sıcaklığını mevsim koşullarına göre dengeliyor

Kalın duvar yapısı iç mekan sıcaklığını mevsim koşullarına göre dengeliyor

Earthship tekniğinde, kullanılmış otomobil lastiklerinin içi tamamen sıkıştırılmış toprakla dolduruluyor. Ağırlığı yüzlerce kilograma ulaşan bu bloklar, üst üste yerleştirilerek binaların ana taşıyıcı duvarlarını meydana getiriyor. İnşaat sürecinin ardından yüzeyler özel bir sıva ile kaplandığı için dışarıdan bakıldığında lastik kullanımı görünür olmaktan çıkıyor. Her bir konutta 700’den fazla eski lastik değerlendirilirken, elde edilen kalın duvarlar gün boyunca güneşten aldığı ısıyı bünyesinde depoluyor. Depolanan bu ısı gece saatlerinde yavaşça iç mekana aktarılıyor ve böylece evlerin yazın serin, kışın ise sıcak kalması sağlanıyor. Bu doğal iklimlendirme döngüsü, birçok bölgede klima ve yoğun ısıtma sistemlerine duyulan ihtiyacı önemli ölçüde azaltıyor.

Geliştirilen sistemler sayesinde konutlar dış kaynaklara ihtiyaç duymadan çalışıyor

Geliştirilen sistemler sayesinde konutlar dış kaynaklara ihtiyaç duymadan çalışıyor

Bu yapılar, sadece geri dönüştürülmüş malzemeleriyle değil, kendi kendine yetebilen altyapı tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Çatı alanından toplanan yağmur suları, entegre filtreleme sistemlerinden geçirilerek ev içi kullanıma uygun hale getiriliyor. Konutların elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı ise çatılara yerleştirilen güneş panelleri vasıtasıyla kesintisiz karşılanıyor. İlk örnekleri New Mexico eyaletinde hayata geçirilen bu mimari model, günümüzde Avrupa, Güney Amerika ve Avustralya başta olmak üzere pek çok ülkede sürdürülebilir konut çözümü olarak varlık gösteriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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