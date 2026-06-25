Tuğlaların Yerini Aldı: Evler Yazın Serin, Kışın Sıcak Oluyor
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Kaynak: https://uk.finance.yahoo.com/news/inc...
Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen ve 'Earthship' olarak adlandırılan sıra dışı yapı sistemi, ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerini nitelikli yapı malzemesine dönüştürüyor. Sıkıştırılmış toprakla doldurulan yüzlerce lastiğin tuğla gibi üst üste dizilmesiyle inşa edilen bu yapılar, düşük maliyetleri ve yüksek enerji tasarrufu sağlayan özellikleriyle küresel ölçekte yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında eski lastiklerin yanı sıra geri dönüştürülmüş cam şişeler ve alüminyum kutular da kullanılarak inşaat atıklarının çevreye verdiği zararın en aza indirilmesi hedefleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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