Tuğlaların Yerini Aldı: Evler Yazın Serin, Kışın Sıcak Oluyor

Bu yapılar, sadece geri dönüştürülmüş malzemeleriyle değil, kendi kendine yetebilen altyapı tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Çatı alanından toplanan yağmur suları, entegre filtreleme sistemlerinden geçirilerek ev içi kullanıma uygun hale getiriliyor. Konutların elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı ise çatılara yerleştirilen güneş panelleri vasıtasıyla kesintisiz karşılanıyor. İlk örnekleri New Mexico eyaletinde hayata geçirilen bu mimari model, günümüzde Avrupa, Güney Amerika ve Avustralya başta olmak üzere pek çok ülkede sürdürülebilir konut çözümü olarak varlık gösteriyor.