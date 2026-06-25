Psikologlar Açıkladı: Cüzdanındaki Parayı Küçükten Büyüğe Dizenlerin Ortak Özelliği

Uzmanlar, bu sağlıklı ve işlevsel düzen alışkanlığının katı, esnemeyen ve zorunlu bir ritüele dönüşmesi halinde dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor. Paraların sıralanamadığı durumlarda bireyde yüksek düzeyde kaygı, huzursuzluk veya engellenmişlik hissi ortaya çıkıyorsa, bu durumun obsesif eğilimler veya yüksek anksiyete seviyesi ile ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. Buna karşın, süreci sadece pratik bir yönetim aracı olarak gören çoğunluk için bu eylem, hayata netlik kazandıran olağan bir davranış modeli olarak kabul görüyor.