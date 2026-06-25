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Bu Ülkenin Tam 267 Bin 570 Adası Var! Ama Neredeyse Tamamı Boş Duruyor

Bu Ülkenin Tam 267 Bin 570 Adası Var! Ama Neredeyse Tamamı Boş Duruyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 17:45
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Resmi kayıtlara göre bünyesinde barındırdığı 267 bin 570 ada ile İsveç, yeryüzünde en fazla adaya sahip ülke unvanını elinde bulunduruyor. Genellikle geniş orman varlığı, gölleri ve çetin kuzey iklimiyle tanınan ülke, kıyı şeridi boyunca uzanan bu muazzam ada topluluğuyla dikkat çekiyor. Farklı ülkelerin ada hesaplama yöntemleri değişkenlik gösterse de mevcut küresel veriler, İsveç'in Norveç ve Finlandiya gibi komşularını geride bırakarak ilk sırada yer aldığını gösteriyor.

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Kaynak: https://www.cntraveler.com/story/the-...
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Kuzey coğrafyasındaki bu sıra dışı oluşumun temelinde jeolojik değişimler yatıyor

Kuzey coğrafyasındaki bu sıra dışı oluşumun temelinde jeolojik değişimler yatıyor

Uzmanlar kıyı şeridindeki bu yoğun ada ve adacık oluşumunu son Buzul Çağı'nın ardından yaşanan büyük jeolojik hareketlere dayandırıyor. Dev buz kütlelerinin eriyerek geri çekilmesi, bölgedeki yeryüzü şekillerini kalıcı olarak değiştirdi ve denizin içinden binlerce kara parçası ile kayalığın yükselmesini sağladı. Bu doğal süreç, ülkeyi dünyanın en geniş takımada coğrafyalarından birine dönüştürdü.

Yüz binlerce adanın büyük bir bölümü kalıcı insan yerleşiminden uzak kalıyor

Yüz binlerce adanın büyük bir bölümü kalıcı insan yerleşiminden uzak kalıyor

İsveç'in sahip olduğu adaların en dikkat çekici yönünü, üzerlerinde neredeyse hiç insan elinin değmemiş olması oluşturuyor. İstatistikler, söz konusu 267 bin 570 adanın yalnızca çok kısıtlı bir bölümünde sürekli yaşam kurulduğunu ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalar, adaların ezici çoğunluğunda herhangi bir mimari yapının dahi bulunmadığını, ülke nüfusunun ise büyük ölçüde anakaradaki birkaç büyük şehir merkezinde yoğunlaştığını gösteriyor.

Başkent Stockholm çevresindeki adalar yaz döneminde yoğun ilgi görüyor

Başkent Stockholm çevresindeki adalar yaz döneminde yoğun ilgi görüyor

Ülkenin en popüler ada topluluğu başkent Stockholm ve çevresinde konumlanıyor. On binlerce irili ufaklı adayı barındıran bu bölge, yaz aylarında günübirlik ziyaretçilerin çekim merkezi haline geliyor. Ulaşımın yalnızca deniz yoluyla sağlandığı pek çok izole ada, doğal yapısını tamamen koruyarak yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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