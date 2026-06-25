Bu Ülkenin Tam 267 Bin 570 Adası Var! Ama Neredeyse Tamamı Boş Duruyor

İsveç'in sahip olduğu adaların en dikkat çekici yönünü, üzerlerinde neredeyse hiç insan elinin değmemiş olması oluşturuyor. İstatistikler, söz konusu 267 bin 570 adanın yalnızca çok kısıtlı bir bölümünde sürekli yaşam kurulduğunu ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalar, adaların ezici çoğunluğunda herhangi bir mimari yapının dahi bulunmadığını, ülke nüfusunun ise büyük ölçüde anakaradaki birkaç büyük şehir merkezinde yoğunlaştığını gösteriyor.