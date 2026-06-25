Bu Ülkenin Tam 267 Bin 570 Adası Var! Ama Neredeyse Tamamı Boş Duruyor
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Kaynak: https://www.cntraveler.com/story/the-...
Resmi kayıtlara göre bünyesinde barındırdığı 267 bin 570 ada ile İsveç, yeryüzünde en fazla adaya sahip ülke unvanını elinde bulunduruyor. Genellikle geniş orman varlığı, gölleri ve çetin kuzey iklimiyle tanınan ülke, kıyı şeridi boyunca uzanan bu muazzam ada topluluğuyla dikkat çekiyor. Farklı ülkelerin ada hesaplama yöntemleri değişkenlik gösterse de mevcut küresel veriler, İsveç'in Norveç ve Finlandiya gibi komşularını geride bırakarak ilk sırada yer aldığını gösteriyor.
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Kuzey coğrafyasındaki bu sıra dışı oluşumun temelinde jeolojik değişimler yatıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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