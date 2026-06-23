Kömür Devrini Bitirdiler: 900 Derecede Isıtılan Kahve Enerji Kaynağı Oldu
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Kaynak: https://www.elconfidencial.com/tecnol...
Güney Koreli bilim insanları, her gün tonlarca üretilen kahve atıklarını yüksek performanslı bir enerji kaynağına dönüştürmeyi başardı. Kore Jeobilim ve Mineral Kaynaklar Enstitüsü (KIGAM) tarafından geliştirilen yeni teknoloji, ıslak kahve telvelerini sadece 90 saniyede biyokömüre (biyoçar) dönüştürüyor. Chemical Engineering Journal’da yayımlanan bu yenilikçi araştırma, biyokütle enerjisinin önündeki en büyük engellerden biri olan yüksek nem sorununu tamamen ortadan kaldırıyor.
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Geliştirilen plazma teknolojisi sayesinde ön kurutma ihtiyacı ortadan kalkıyor
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laboratuvar ortamında kahve taneciklerinin karbonlaşması hızlandırıldı
Elde edilen yeni malzemenin verimlilik oranları antrasit kömürü ile yarışıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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