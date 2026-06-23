Kömür Devrini Bitirdiler: 900 Derecede Isıtılan Kahve Enerji Kaynağı Oldu

Bu yöntem sadece yüksek enerjili bir yakıt üretmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. Plazma işlemi sırasında kükürt bileşikleri tamamen yok edildiği için yanma esnasında zararlı kükürt dioksit gazı açığa çıkmıyor. Geleneksel biyokütle işlemlerine kıyasla çok daha az duman ve zift üreten bu teknoloji, yüksek gözenekli yapısı sayesinde filtre sistemlerinde, endüstriyel arıtmada ve aktif karbon üretiminde de kullanılabilme potansiyeli taşıyor.

Araştırma ekibinin lideri Taejun Park, bu teknolojinin organik atıklara bakış açısını kökten değiştireceğini belirtiyor. Sistemin gelecekte gıda atıkları, arıtma çamurları ve tarımsal atıklar için de uygulanması hedefleniyor.