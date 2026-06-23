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Kömür Devrini Bitirdiler: 900 Derecede Isıtılan Kahve Enerji Kaynağı Oldu

Kömür Devrini Bitirdiler: 900 Derecede Isıtılan Kahve Enerji Kaynağı Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 16:38
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Güney Koreli bilim insanları, her gün tonlarca üretilen kahve atıklarını yüksek performanslı bir enerji kaynağına dönüştürmeyi başardı. Kore Jeobilim ve Mineral Kaynaklar Enstitüsü (KIGAM) tarafından geliştirilen yeni teknoloji, ıslak kahve telvelerini sadece 90 saniyede biyokömüre (biyoçar) dönüştürüyor. Chemical Engineering Journal’da yayımlanan bu yenilikçi araştırma, biyokütle enerjisinin önündeki en büyük engellerden biri olan yüksek nem sorununu tamamen ortadan kaldırıyor.

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Kaynak: https://www.elconfidencial.com/tecnol...
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Geliştirilen plazma teknolojisi sayesinde ön kurutma ihtiyacı ortadan kalkıyor

Geliştirilen plazma teknolojisi sayesinde ön kurutma ihtiyacı ortadan kalkıyor

Geleneksel yöntemlerde biyokütle atıklarının enerjiye dönüştürülmesi için önce uzun ve maliyetli bir kurutma işleminden geçmesi gerekiyor. Ancak 'Alev Plazma Pirolizi' adı verilen bu yeni sistem, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıkıştırılmış hava ile üretilen plazma alevlerini kullanıyor. Yaklaşık 800°C ila 900°C sıcaklığa ulaşan plazma reaktörü, kahve telvelerini ön kurutma işlemine gerek kalmadan doğrudan işleyebiliyor.

laboratuvar ortamında kahve taneciklerinin karbonlaşması hızlandırıldı

laboratuvar ortamında kahve taneciklerinin karbonlaşması hızlandırıldı

Sürecin sırrı, suyun bir engel olmaktan çıkıp sürecin bir parçası haline gelmesinde yatıyor. Islak kahve taneciklerinin içindeki nem ani ısıyla buharlaştığında, malzeme içinde yüksek bir basınç oluşuyor. Araştırmacıların 'patlamış mısır etkisi' olarak adlandırdığı bu fenomen, biyokütleyi parçalayarak gözenekler açıyor ve karbonlaşmayı inanılmaz derecede hızlandırıyor. Böylece saatler süren hidrotermal karbonizasyon süresi sadece 1.5 dakikaya iniyor.

Elde edilen yeni malzemenin verimlilik oranları antrasit kömürü ile yarışıyor

Elde edilen yeni malzemenin verimlilik oranları antrasit kömürü ile yarışıyor

Elde edilen sonuçlar, bu hızlı dönüşümün ne kadar verimli olduğunu kanıtlıyor. İşlem sonrasında kahve biyokömürünün kalori değeri %33 oranında artarak 29.0 MJ/kg seviyesine ulaştı. En dikkat çekici gelişme ise malzemenin sabit karbon oranının %15.6’dan %46.2’ye çıkarak neredeyse üç katına fırlaması olarak kayıtlara geçti. Bu kimyasal değişim, elde edilen yeni malzemenin yüksek kaliteli antrasit kömürüyle rekabet edebilecek bir enerji potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Süreç sonunda açığa çıkan çevre dostu maddeler farklı sanayi kollarında kullanım potansiyeli taşıyor

Süreç sonunda açığa çıkan çevre dostu maddeler farklı sanayi kollarında kullanım potansiyeli taşıyor

Bu yöntem sadece yüksek enerjili bir yakıt üretmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. Plazma işlemi sırasında kükürt bileşikleri tamamen yok edildiği için yanma esnasında zararlı kükürt dioksit gazı açığa çıkmıyor. Geleneksel biyokütle işlemlerine kıyasla çok daha az duman ve zift üreten bu teknoloji, yüksek gözenekli yapısı sayesinde filtre sistemlerinde, endüstriyel arıtmada ve aktif karbon üretiminde de kullanılabilme potansiyeli taşıyor.

Araştırma ekibinin lideri Taejun Park, bu teknolojinin organik atıklara bakış açısını kökten değiştireceğini belirtiyor. Sistemin gelecekte gıda atıkları, arıtma çamurları ve tarımsal atıklar için de uygulanması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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