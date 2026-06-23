Dağın Üstünde 3 Kat Dönerek Yükseliyor: Dev Viyadük 350 Metreyi Spiral Şekilde Aşıyor
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Çin'in Şansi eyaletinde bulunan Tianlong Dağı'nda inşa edilen Tianlongshan Otoyolu, sıra dışı mimari tasarımıyla ülkenin en önemli ulaşım projeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 30 kilometre uzunluğa sahip olan bu dağ yolu; dik yamaçları güvenli şekilde aşabilmek adına tüneller, dört büyük viyadük ve üç katlı spiral bir köprüyle destekleniyor. Yolun bulutların arasında süzülüyormuş izlenimi veren dairesel viyadük yapısı, modern mühendisliğin ulaştığı son noktayı gözler önüne seriyor.
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Üç katlı spiral viyadük yapısı dik yamaçlardaki sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor
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Zorlu coğrafi koşullara karşı projede binlerce ton çelik malzeme kullanılıyor
Yeni otoyol projesi bölgenin köklü tarihi miraslarına ulaşımı kolaylaştırıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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