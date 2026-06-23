Dağın Üstünde 3 Kat Dönerek Yükseliyor: Dev Viyadük 350 Metreyi Spiral Şekilde Aşıyor

Tianlongshan Otoyolu güzergâhında bir tünel ile birlikte dört büyük viyadük hizmet veriyor. Bu yapıların en ikonik parçası olan üç katlı spiral viyadüğün inşasında 7 bin tondan fazla çelik tüketilirken, tüm viyadüklerdeki toplam çelik miktarı 18 bin tona ulaşıyor. Projede tercih edilen kutu kiriş sistemi, hem köprünün ağırlık dengesini hassasiyetle koruyor hem de zorlu dağ şartlarına karşı yüksek dayanıklılık sağlıyor.