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Dağın Üstünde 3 Kat Dönerek Yükseliyor: Dev Viyadük 350 Metreyi Spiral Şekilde Aşıyor

Dağın Üstünde 3 Kat Dönerek Yükseliyor: Dev Viyadük 350 Metreyi Spiral Şekilde Aşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 14:03
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Çin'in Şansi eyaletinde bulunan Tianlong Dağı'nda inşa edilen Tianlongshan Otoyolu, sıra dışı mimari tasarımıyla ülkenin en önemli ulaşım projeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 30 kilometre uzunluğa sahip olan bu dağ yolu; dik yamaçları güvenli şekilde aşabilmek adına tüneller, dört büyük viyadük ve üç katlı spiral bir köprüyle destekleniyor. Yolun bulutların arasında süzülüyormuş izlenimi veren dairesel viyadük yapısı, modern mühendisliğin ulaştığı son noktayı gözler önüne seriyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/v...
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Üç katlı spiral viyadük yapısı dik yamaçlardaki sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor

Üç katlı spiral viyadük yapısı dik yamaçlardaki sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor

Deniz seviyesinden 1.370 metre yükseklikteki dağlık arazide konumlanan sistem, toplamda 350 metrelik yükseklik farkını güvenli kılmak amacıyla spiral biçimde şekilleniyor. Mühendisler, dik bir tırmanış hattı oluşturmak yerine geniş dönüşlerle yükselen üç katlı viyadük sayesinde araçların seyir emniyetini artırmayı hedefliyor. Havadan bakıldığında dağın etrafını saran dev bir ejderha izlenimi sunan bu yapı, sosyal medyada ve uluslararası turizm tanıtımlarında da yoğun ilgi görüyor.

Zorlu coğrafi koşullara karşı projede binlerce ton çelik malzeme kullanılıyor

Zorlu coğrafi koşullara karşı projede binlerce ton çelik malzeme kullanılıyor

Tianlongshan Otoyolu güzergâhında bir tünel ile birlikte dört büyük viyadük hizmet veriyor. Bu yapıların en ikonik parçası olan üç katlı spiral viyadüğün inşasında 7 bin tondan fazla çelik tüketilirken, tüm viyadüklerdeki toplam çelik miktarı 18 bin tona ulaşıyor. Projede tercih edilen kutu kiriş sistemi, hem köprünün ağırlık dengesini hassasiyetle koruyor hem de zorlu dağ şartlarına karşı yüksek dayanıklılık sağlıyor.

Yeni otoyol projesi bölgenin köklü tarihi miraslarına ulaşımı kolaylaştırıyor

Yeni otoyol projesi bölgenin köklü tarihi miraslarına ulaşımı kolaylaştırıyor

Tianlong Dağı bölgesi, 1.500 yılı aşan geçmişe sahip tapınakları, tarihi mağaraları ve arkeolojik kalıntıları bünyesinde barındırıyor. Geçmiş dönemlerde dar ve tehlikeli yollar sebebiyle ulaşımın son derece güç olduğu bu kültürel miras alanı, yeni otoyol sayesinde daha erişilebilir bir kimlik kazanıyor. Yetkililer, projenin sadece ulaşımı rahatlatmakla kalmayıp bölge turizmini canlandırmayı, yangınla mücadeleyi ve çevre koruma çalışmalarını desteklemeyi de amaçladığını belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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