Kira Piyasasında Dengeler Değişti: Eski Kiracı Olmak Artık Dezavantaj!

Piyasadaki bu dengesizlik, eski kiracıları doğrudan mağduriyete sürüklüyor. Örneğin, dört yıl önce Teşvikiye’de aylık 40 bin liraya kiralanan bir daire, yüksek enflasyon farklarıyla ilk yıl 57 bin, ikinci yıl ise 74 bin liraya yükseldi. Bu yıl beklenen yüzde 35’lik yeni artışla birlikte bu konutun kirası yaklaşık 100 bin lirayı bulacak. Oysa aynı sokakta, benzer nitelikteki güncel boş dairelerin piyasa değeri şu an 70-80 bin lira bandında seyrediyor. Sonuç olarak, zamanında yüksek fiyattan kontrat yapan eski kiracılar, bugün daha küçük veya eş değer evlerde oturan yeni kiracılardan çok daha fazla bedel ödemek zorunda kalıyor.