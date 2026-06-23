Kira Piyasasında Dengeler Değişti: Eski Kiracı Olmak Artık Dezavantaj!
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Gazete Oksijen’den Mine Şenocaklı’nın çarpıcı araştırmasına göre, Türkiye’deki barınma krizi konut piyasasında ezberleri bozarak eski kiracıları vurmaya başladı. Sektör temsilcilerinin aktardığı veriler, pandemide tavan yapan fahiş kiraların normalleşmesiyle birlikte rollerin değiştiğini gösteriyor. Geçmiş dönemdeki yüksek enflasyon farklarıyla kirası katlanan eski kiracılar, bugün aynı sokaktaki güncel piyasa değerinin bile üzerinde bedeller ödemek zorunda kalıyor. İşte İstanbul’un gözde semtlerinde eski kiracı olmanın avantajını devasa bir dezavantaja dönüştüren o yeni dönemin detayları...
Kaynak: Oksijen
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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