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Kira Piyasasında Dengeler Değişti: Eski Kiracı Olmak Artık Dezavantaj!

Kira Piyasasında Dengeler Değişti: Eski Kiracı Olmak Artık Dezavantaj!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 12:44
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Gazete Oksijen’den Mine Şenocaklı’nın çarpıcı araştırmasına göre, Türkiye’deki barınma krizi konut piyasasında ezberleri bozarak eski kiracıları vurmaya başladı. Sektör temsilcilerinin aktardığı veriler, pandemide tavan yapan fahiş kiraların normalleşmesiyle birlikte rollerin değiştiğini gösteriyor. Geçmiş dönemdeki yüksek enflasyon farklarıyla kirası katlanan eski kiracılar, bugün aynı sokaktaki güncel piyasa değerinin bile üzerinde bedeller ödemek zorunda kalıyor. İşte İstanbul’un gözde semtlerinde eski kiracı olmanın avantajını devasa bir dezavantaja dönüştüren o yeni dönemin detayları...

Kaynak: Oksijen

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Eski Kiracı Olmanın Avantajı Bitti mi?

Eski Kiracı Olmanın Avantajı Bitti mi?

Türkiye genelinde uzun süredir devam eden barınma krizi, konut piyasasında ezberleri bozuyor. Birkaç yıl öncesine kadar 'eski kiracı' olmak büyük bir ekonomik şans olarak görülürken, TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre ibre tamamen tersine döndü. Geçmiş dönemdeki yüksek enflasyon oranları ve ardı arkası kesilmeyen fahiş artışlar yüzünden, eski kiracıların maruz kaldığı kira enflasyonu tam 28 aydır yeni sözleşme yapanların karşı karşıya kaldığı artışların üzerinde seyrediyor. Sektör temsilcileri artık eski kiracıların ev sahiplerinden indirim talep ettiğini, hatta nakliye masraflarını göze alarak daha ucuz evlere taşındığını belirtiyor.

Cihangir ve Teşvikiye Örneği: Şişen Fiyatlar Normalleşiyor

Cihangir ve Teşvikiye Örneği: Şişen Fiyatlar Normalleşiyor

Cihangir, Teşvikiye, Beşiktaş ve Kadıköy gibi dinamik bölgelerdeki emlakçılar, pandemide tavan yapan kiraların ardından piyasanın doyuma ulaştığını ve fiyatların gevşemeye başladığını vurguluyor. Pandemi döneminde Cihangir’de 1.000 - 1.500 lira olan 1+1 dairelerin kirası bugün bir emekli maaşını katlayarak 40-45 bin liraya dayanmış durumda. Ancak son dönemde yeni kiralık ilanlarında gözle görülür bir normalleşme ve fiyat düşüşü yaşanıyor.

Rakamlar Ne Diyor?

Rakamlar Ne Diyor?

Piyasadaki bu dengesizlik, eski kiracıları doğrudan mağduriyete sürüklüyor. Örneğin, dört yıl önce Teşvikiye’de aylık 40 bin liraya kiralanan bir daire, yüksek enflasyon farklarıyla ilk yıl 57 bin, ikinci yıl ise 74 bin liraya yükseldi. Bu yıl beklenen yüzde 35’lik yeni artışla birlikte bu konutun kirası yaklaşık 100 bin lirayı bulacak. Oysa aynı sokakta, benzer nitelikteki güncel boş dairelerin piyasa değeri şu an 70-80 bin lira bandında seyrediyor. Sonuç olarak, zamanında yüksek fiyattan kontrat yapan eski kiracılar, bugün daha küçük veya eş değer evlerde oturan yeni kiracılardan çok daha fazla bedel ödemek zorunda kalıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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