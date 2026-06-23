Bu Tarihlere Dikkat! Türkiye Kavrulacak, Termometreler 45 Dereceyi Görecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri...
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselişe geçerken, uzmanlardan özellikle batı illeri için peş peşe kritik uyarılar geldi. Termometrelerin güneş altında 45 dereceyi bulması beklenirken, perşembe gününe kadar kuru hava kaynaklı orman yangınlarına ve Güneydoğu'da etkili olacak toz taşınımına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt genelinde etkisini her geçen gün artıran sıcak hava dalgası, özellikle batı bölgelerimizde kendisini güçlü bir şekilde hissettirmeye başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle büyükşehirlerde ve kıyı kesimlerde sıcaklığın etkileri çok daha sert hissedilecek.
Batı ve güney illerimiz kavurucu sıcaklarla mücadele ederken, yurdun doğu kesimlerinde tamamen farklı bir meteorolojik hareketlilik yaşanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın