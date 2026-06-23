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Bu Tarihlere Dikkat! Türkiye Kavrulacak, Termometreler 45 Dereceyi Görecek

Bu Tarihlere Dikkat! Türkiye Kavrulacak, Termometreler 45 Dereceyi Görecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2026 - 08:56
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselişe geçerken, uzmanlardan özellikle batı illeri için peş peşe kritik uyarılar geldi. Termometrelerin güneş altında 45 dereceyi bulması beklenirken, perşembe gününe kadar kuru hava kaynaklı orman yangınlarına ve Güneydoğu'da etkili olacak toz taşınımına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri...
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Yurt genelinde etkisini her geçen gün artıran sıcak hava dalgası, özellikle batı bölgelerimizde kendisini güçlü bir şekilde hissettirmeye başlıyor.

Yurt genelinde etkisini her geçen gün artıran sıcak hava dalgası, özellikle batı bölgelerimizde kendisini güçlü bir şekilde hissettirmeye başlıyor.

Hafta başından itibaren sıcaklık değerlerinin ülke genelinde belirgin bir tırmanışa geçeceği öngörülürken, yetkililer kuru havanın tetikleyebileceği orman yangınları konusunda kırmızı alarm durumuna geçti. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın güncel veriler ışığında yaptığı değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde termometreler mevcut durumdan 2 ila 3 derece daha yukarıyı gösterecek. Rüzgarların poyraz ve karayel yönlerinden esmesi zaman zaman ufak bir nefes aldırsa da, genel sıcaklık artışı günlük hayatı zorlayacak seviyelere ulaşacak.

Özellikle büyükşehirlerde ve kıyı kesimlerde sıcaklığın etkileri çok daha sert hissedilecek.

Özellikle büyükşehirlerde ve kıyı kesimlerde sıcaklığın etkileri çok daha sert hissedilecek.

Megakent İstanbul ile başkent Ankara'da sıcaklıkların 30 derece bandına oturması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise tablo çok daha bunaltıcı bir hal alıyor. Gölge sıcaklığının İzmir'de 34, Aydın'da 36 derece olarak ölçüleceği tahmin edilirken, doğrudan güneş altında hissedilen değerlerin 45 derecelere kadar tırmanacağı ifade ediliyor. Turizmin başkenti Antalya ve çevresinde etkili olması beklenen kuru rüzgarlar ise orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyor. Uzmanlar, perşembe gününe kadar devam edecek bu kuru ve sıcak hava dalgası süresince vatandaşların yeşil alanlarda son derece dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Perşembe gününün ardından ise ülke genelinde havanın bir nebze olsun serinlemesi ve sıcaklıkların düşüşe geçmesi bekleniyor.

Batı ve güney illerimiz kavurucu sıcaklarla mücadele ederken, yurdun doğu kesimlerinde tamamen farklı bir meteorolojik hareketlilik yaşanıyor.

Batı ve güney illerimiz kavurucu sıcaklarla mücadele ederken, yurdun doğu kesimlerinde tamamen farklı bir meteorolojik hareketlilik yaşanıyor.

Bugünden itibaren Adana, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yüzünü göstermesi, hafta sonuna doğru ise bu yağışlı havanın Doğu Karadeniz hattına doğru kayması planlanıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için iki ayrı kritik uyarı yayınladı. Bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda ise güneyli yönlerden esecek ve hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkabilecek kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunması istendi. Bu kuvvetli rüzgarlarla birlikte bölge genelinde yaşanacak yoğun toz taşınımının hem hava kalitesini düşüreceği hem de görüş mesafesini daraltacağı vurgulanarak, günlük hayatta yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiğinin altı çizildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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