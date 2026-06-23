Bu Tarihlere Dikkat! Türkiye Kavrulacak, Termometreler 45 Dereceyi Görecek

Megakent İstanbul ile başkent Ankara'da sıcaklıkların 30 derece bandına oturması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise tablo çok daha bunaltıcı bir hal alıyor. Gölge sıcaklığının İzmir'de 34, Aydın'da 36 derece olarak ölçüleceği tahmin edilirken, doğrudan güneş altında hissedilen değerlerin 45 derecelere kadar tırmanacağı ifade ediliyor. Turizmin başkenti Antalya ve çevresinde etkili olması beklenen kuru rüzgarlar ise orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyor. Uzmanlar, perşembe gününe kadar devam edecek bu kuru ve sıcak hava dalgası süresince vatandaşların yeşil alanlarda son derece dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Perşembe gününün ardından ise ülke genelinde havanın bir nebze olsun serinlemesi ve sıcaklıkların düşüşe geçmesi bekleniyor.