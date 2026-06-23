Serdar Ali Çelikler Duyurdu: Dünya Kupası'ndan Elenen Milli Takım Futbolcularından Sürpriz 'Villa' Kararı
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Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, A Milli Takım oyuncularının Bodrum'da kendilerine ödül olarak verileceği konuşulan villaları topluca reddetme kararı aldığını öne sürdü. İddiaya göre, takım kaptanlarının öncülüğünde alınan ve tüm kadronun destek verdiği bu karar, ABD karşılaşmasının hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na bildirilecek.
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Türkiye A Milli Futbol Takımı cephesinde, oyunculara hediye edileceği söylenen Bodrum'daki gayrimenkullerle ilgili oldukça çarpıcı bir gelişme yaşanıyor.
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İşte Serdar Ali Çelikler'in o konuşması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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