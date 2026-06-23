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Serdar Ali Çelikler Duyurdu: Dünya Kupası'ndan Elenen Milli Takım Futbolcularından Sürpriz 'Villa' Kararı

etiket Serdar Ali Çelikler Duyurdu: Dünya Kupası'ndan Elenen Milli Takım Futbolcularından Sürpriz 'Villa' Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2026 - 07:15
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Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, A Milli Takım oyuncularının Bodrum'da kendilerine ödül olarak verileceği konuşulan villaları topluca reddetme kararı aldığını öne sürdü. İddiaya göre, takım kaptanlarının öncülüğünde alınan ve tüm kadronun destek verdiği bu karar, ABD karşılaşmasının hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na bildirilecek.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı cephesinde, oyunculara hediye edileceği söylenen Bodrum'daki gayrimenkullerle ilgili oldukça çarpıcı bir gelişme yaşanıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı cephesinde, oyunculara hediye edileceği söylenen Bodrum'daki gayrimenkullerle ilgili oldukça çarpıcı bir gelişme yaşanıyor.

Spor dünyasının tanınan isimlerinden Serdar Ali Çelikler'in iddialarına göre, ay-yıldızlı ekibin kaptanları bir araya gelerek bu ödülü kabul etmeme yönünde ortak bir duruş sergiledi. Kaptanların bu düşüncelerini diğer takım arkadaşlarına da aktarmasıyla, mevcut kadroda bulunan yirmi altı oyuncunun tamamı fire vermeden bu fikrin arkasında birleşti. Futbolcuların, aldıkları bu net tavrı resmiyete dökmek için Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak müsabakayı bekledikleri ve maç biter bitmez TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yüz yüze görüşerek durumu bizzat iletecekleri ifade ediliyor.

Konunun arka planında ise çevresel ve hukuki açıdan oldukça farklı detaylar yatıyor. Neo Spor adlı dijital yayın platformunda değerlendirmelerde bulunan Çelikler, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu ödülün aslında sorunlu bir inşaat projesine dayandığını dile getirdi. Ünlü yoruma göre, Bodrum'un Bargilya Köyü'nde yer alan söz konusu arazide şu an için tamamlanmış herhangi bir yapı bulunmuyor. Bölgenin doğal bir kuş cenneti olması nedeniyle ciddi imar ve izin sıkıntıları yaşandığını belirten Çelikler, milli sporculara verilecek ödül bahanesiyle bu yasal engellerin daha kolay aşılmasının hedeflendiğini savundu. Doğal yaşam alanının geri dönüşü olmayan bir zarar görme ihtimaline de dikkat çeken yorumcu, sürecin başından beri bu yapılaşmaya karşı olduğunu ve gelinen noktanın Bodrum'un doğası için sevindirici olduğunu vurguladı.

İşte Serdar Ali Çelikler'in o konuşması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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