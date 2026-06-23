Serdar Ali Çelikler Duyurdu: Dünya Kupası'ndan Elenen Milli Takım Futbolcularından Sürpriz 'Villa' Kararı

Spor dünyasının tanınan isimlerinden Serdar Ali Çelikler'in iddialarına göre, ay-yıldızlı ekibin kaptanları bir araya gelerek bu ödülü kabul etmeme yönünde ortak bir duruş sergiledi. Kaptanların bu düşüncelerini diğer takım arkadaşlarına da aktarmasıyla, mevcut kadroda bulunan yirmi altı oyuncunun tamamı fire vermeden bu fikrin arkasında birleşti. Futbolcuların, aldıkları bu net tavrı resmiyete dökmek için Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak müsabakayı bekledikleri ve maç biter bitmez TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yüz yüze görüşerek durumu bizzat iletecekleri ifade ediliyor.

Konunun arka planında ise çevresel ve hukuki açıdan oldukça farklı detaylar yatıyor. Neo Spor adlı dijital yayın platformunda değerlendirmelerde bulunan Çelikler, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu ödülün aslında sorunlu bir inşaat projesine dayandığını dile getirdi. Ünlü yoruma göre, Bodrum'un Bargilya Köyü'nde yer alan söz konusu arazide şu an için tamamlanmış herhangi bir yapı bulunmuyor. Bölgenin doğal bir kuş cenneti olması nedeniyle ciddi imar ve izin sıkıntıları yaşandığını belirten Çelikler, milli sporculara verilecek ödül bahanesiyle bu yasal engellerin daha kolay aşılmasının hedeflendiğini savundu. Doğal yaşam alanının geri dönüşü olmayan bir zarar görme ihtimaline de dikkat çeken yorumcu, sürecin başından beri bu yapılaşmaya karşı olduğunu ve gelinen noktanın Bodrum'un doğası için sevindirici olduğunu vurguladı.