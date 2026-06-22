Herkes İstifa Bekliyordu Şok Yanıt Geldi: Ertem Şener'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Sert Salvolar
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A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası 2026’da elde ettiği sonucun yankısı devam ediyor. Dünya Kupası’nda hiç gol atamayan Türkiye, ikinci maçında Paraguay’a ikinci dakika atılan golle 1-0 yenildi. Futbolculara, teknik direktöre Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepkiler artarken istifa çağrısı yapılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan açıklama geldi. “Alışacaksınız” diyen Hacıosmanoğlu’nun sözleri büyük tepki çekti. Spor yorumcusu Ertem Şener de TFF Başkanı’nın sözlerine tepki gösteren isimlerden biri oldu.
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Ertem Şener'in tepkisini buradan izleyebilirsiniz:
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"Bu insanlar aptal değil, bu insanlar koyun değil. Kimse alışmayacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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