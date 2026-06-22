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Herkes İstifa Bekliyordu Şok Yanıt Geldi: Ertem Şener'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Sert Salvolar

etiket Herkes İstifa Bekliyordu Şok Yanıt Geldi: Ertem Şener'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Sert Salvolar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 15:31
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A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası 2026’da elde ettiği sonucun yankısı devam ediyor. Dünya Kupası’nda hiç gol atamayan Türkiye, ikinci maçında Paraguay’a ikinci dakika atılan golle 1-0 yenildi. Futbolculara, teknik direktöre Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepkiler artarken istifa çağrısı yapılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan açıklama geldi. “Alışacaksınız” diyen Hacıosmanoğlu’nun sözleri büyük tepki çekti. Spor yorumcusu Ertem Şener de TFF Başkanı’nın sözlerine tepki gösteren isimlerden biri oldu.

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Ertem Şener'in tepkisini buradan izleyebilirsiniz:

"Bu insanlar aptal değil, bu insanlar koyun değil. Kimse alışmayacak."

"Bu insanlar aptal değil, bu insanlar koyun değil. Kimse alışmayacak."

Milli Takım, Dünya Kupası hayallerine erken veda etti. D Grubu'nun birinci olarak favori gösterilen A Milli Futbol Takımı, ikinci maçlarından kupaya veda etti. Türkiye, Dünya Kupası'nda hiç gol atamayan takım olarak tarihe geçerken son maç Paraguay'la oynandı. Paraguay'dan gol ise ikinci dakikada geldi. 1-0 biten maç sonucunda vatandaşlar öfkelerini sosyal medyada dile getirdi. Başta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olmak üzere başarısızlıkta payı olanlar istifaya çağrıldı. 

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa haberi beklenirken yaptığı açıklamayla bir kez daha tepki çekti. TFF Başkanı, 'Herkes 'Federasyon başkanı böyle konuşur mu?' diyor. Evet konuşur, alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım' dedi.

Bu sözlere tepki yağarken Ertem Şener de sert sözlerle yüklendi. 

Ertem Şener, şunları söyledi:

'Alışacaksınız ne demek? Alışacaksınız... Alışacaksınız... Bu konuşma, bu tip... Alışacaksınız, alışacaksınız... Ne demek 'alışacaksınız'? Bu insanlar  aptal değil, bu insanlar koyun değil ki! Kimse alışmak zorunda değil. Hem yenileceksiniz hem mutsuz edeceksiniz hem sabahın 5'inde insanlar kalkacak, 'Milli Takım' diye bağıracak, 'Anadolu takımı' diye seslenecek. Hakaret edenler için bir şey demiyorum, o ayrı. Ama yok 'Alışacaksınız'... Kimse alışmayacak. Mesela ben alışmayacağım, öbürü alışmayacak, Mehmet alışmayacak, Yavuz alışmayacak, Cevdet alışmayacak... Yunus alışmayacak... Mehmet Emin Kartal alışmayacak... Metin Gürcan alışmayacak... Tezcan alışmayacak... Melih Urumatacı alışmayacak... Yıldıray alışmayacak... Kimse alışmayacak ya! Biz niye alışalım size ya? Sizin bu konuşmalarınıza... İnsanlar burada analarından babalarından fırça yiyemiyorlar. Benim çocuklarım bile artık böyle bir şey söyleyeceğim zaman 'Baba ne diyorsun?' falan diyebiliyor. Bu jenerasyon böyle bir jenerasyon, genç çocuklar. En ufak bir şeyde 'Ne oluyor?' diyorlar yani.

Ne alışması ya? Kimse alışmayacak yani. Ben alışmayacağım. Ben alışmayacağım. 'Alışacaksınız' ne demek? Sizin mağlubiyetlerinize, sizin yenilgilerinize, sizin Amerika'daki bu kötü sonuçlarınıza... Derseniz ki, çıkarırsınız 'Çok özür diliyorum ki bunu kısmen söylediniz, özür diliyoruz. İstanbul'a dönelim gerekeni yapacağız ama bu hocaya sahip çıkın. Biz gideriz hocaya sahip çıkın, bu futbolculara sahip çıkın' derseniz yumuşak olur. 'Alışacaksınız' ne demek yok? Çok acayip, hiç olmadı Sayın Başkan bence.'

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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tam açıklaması👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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