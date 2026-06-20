Türkiye'nin Şok Mağlubiyeti Öfke Dalgasına Dönüştü! Sonuç Kahretti, TFF İçin İstifa Sesleri Yükseldi
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Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası hayalleri suya düştü. Milyonlar saat farketmeksizin Milli Takım'a desteğini ekran başında verdi. Kimi taraftar ise A Milli Futbol Takımı'na destek için ABD'ye gitti. Ancak elde edilen sonuç 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Maçın ardından futbolculara, teknik direktöre ve Türkiye Futbol Federasyonu'na sert tepki geldi. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken Türk futbolunun başarısızlığının adresi olarak TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu gösterildi.
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85 Milyonu Yasa Boğan Milli Takımın Elenmesinin En Büyük Sebebi Ne?
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran yenilginin ardından oklar doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na çevrildi.
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İşte tepkiler👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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