Türkiye'nin Şok Mağlubiyeti Öfke Dalgasına Dönüştü! Sonuç Kahretti, TFF İçin İstifa Sesleri Yükseldi

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası hayalleri suya düştü. Milyonlar saat farketmeksizin Milli Takım'a desteğini ekran başında verdi. Kimi taraftar ise A Milli Futbol Takımı'na destek için ABD'ye gitti. Ancak elde edilen sonuç 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Maçın ardından futbolculara, teknik direktöre ve Türkiye Futbol Federasyonu'na sert tepki geldi. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken Türk futbolunun başarısızlığının adresi olarak TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu gösterildi.