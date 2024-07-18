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İbrahim Hacıosmanoğlu Kimdir? TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Kariyer Yaşamı ve Biyografisi

İbrahim Hacıosmanoğlu Kimdir? TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Kariyer Yaşamı ve Biyografisi

TFF seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 14:04

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) seçim heyecanı sürüyor. TFF 2024 seçiminde başkanlık yarışı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gerçekleşiyor. Futbol camiasının yakından takip ettiği seçimin kazananın kim olacağı merak edilirken, bir yandan da adayların kim olduğu araştırılıyor. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İbrahim Hacıosmanoğlu hangi görevlerde bulundu? 

İşte, detaylar...

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İbrahim Hacıosmanoğlu Kimdir?

İbrahim Hacıosmanoğlu Kimdir?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan bir babanın oğlu olan Hacuosmanoğlu da uzun yıllardır ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor.  

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun eşinin ise iş insanı Ali Ağaoğlu'nun annesi tarafından yeğeni olduğu bilinmektedir.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Kariyer Hayatı

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Kariyer Hayatı

İbrahim Hacıosmanoğlu kariyeri boyunca, petrol ve inşaat sektöründe yer aldı. Futbol camiasına yakınlığı ile de tanınan Hacıosmanoğlu, 2005 ila 2007 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2008 yılında Trabzonspor başkanlığına ve 2012 yılında TFF Başkanlığına adaylığını koydu.

2013 yılında 4500 oyun 1571-'ini alarak Trabzonspor'da başkanlık görevini üstlendi. Trabzonspor'un 15. başkanı seçilen Hacıosmanoğlu, Aralık 2015'te görevini Muharrem Usta'ya devretti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, 2024 TFF Başkanlığı yarışında yerini aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, 2024 TFF Başkanlığı yarışında yerini aldı.

Bugün gerçekleşecek seçimler sonucunda göreve gelen aday, Haziran 2027 tarihine kadar TFF Başkanı görevini üstlenecek. Milyonlarca futbol sever, heyecanla Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gerçekleşen seçim yarışını takip ediyor.

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