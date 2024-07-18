İbrahim Hacıosmanoğlu Kimdir? TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Kariyer Yaşamı ve Biyografisi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) seçim heyecanı sürüyor. TFF 2024 seçiminde başkanlık yarışı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gerçekleşiyor. Futbol camiasının yakından takip ettiği seçimin kazananın kim olacağı merak edilirken, bir yandan da adayların kim olduğu araştırılıyor. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İbrahim Hacıosmanoğlu hangi görevlerde bulundu?

İşte, detaylar...