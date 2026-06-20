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Hakan Çalhanoğlu’nun Dünya Kupası Vedası Sonrası İlk Açıklaması Tepki Çekti

etiket Hakan Çalhanoğlu’nun Dünya Kupası Vedası Sonrası İlk Açıklaması Tepki Çekti

FIFA Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 09:41
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Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Maçın ardından sıcağı sıcağına mikrofonlara konuşan tecrübeli oyuncu, halktan özür dilerken genç oyunculara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Kaptanın, 'Denedik olmadı' ve 'Her şeyimizi verdik' gibi sözleri ise tepki çekti. 

İşte röportaja dair detaylar:

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
29 Gün
:
13 Saat
:
43 Dakika
:
49 Saniye
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Kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan Paraguay Maçı Sonrası İlk Açıklamalar!

"24 Yıl Sonra Biz Getirdik, Her Şeyimizi Verdik"

"24 Yıl Sonra Biz Getirdik, Her Şeyimizi Verdik"

Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasreti, 2026'da ne yazık ki erken ve acı bir hüsranla son buldu. D Grubu'ndaki ikinci maçımızda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya kesin olarak veda etmemizin ardından, gözler takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi.

Rakibin tek bir şutla maçı kazanmasının yarattığı büyük üzüntüyü gizleyemeyen Çalhanoğlu, 'Bir şutla maçı kazandılar.' diyerek skoru özetledi: 

'Sonuçta buralara kadar getirdik, biz getirdik, 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik. Gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz olmuyor kafasına değiyor, vuruyoruz olmuyor ayağına değiyor. Şanssızlık yani ne diyeyim, adamlar yine bir kere geldi. Bir şutla maçı kazandılar.'

'Belki Benim Son Dünya Kupam, Gençlere Sahip Çıkın'

Hakan Çalhanoğlu, hem özür diledi hem de genç oyuncular için destek istedi:

'Aslında ben şunu söylemek istiyorum; ilk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Biz tabii ki genç takımız. Daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir. Ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor.'

Sosyal medyadan ise kaptana tepkiler gecikmedi. 👇

Sosyal medyadan ise kaptana tepkiler gecikmedi. 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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