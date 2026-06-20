Hakan Çalhanoğlu’nun Dünya Kupası Vedası Sonrası İlk Açıklaması Tepki Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Maçın ardından sıcağı sıcağına mikrofonlara konuşan tecrübeli oyuncu, halktan özür dilerken genç oyunculara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Kaptanın, 'Denedik olmadı' ve 'Her şeyimizi verdik' gibi sözleri ise tepki çekti.
İşte röportaja dair detaylar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan Paraguay Maçı Sonrası İlk Açıklamalar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"24 Yıl Sonra Biz Getirdik, Her Şeyimizi Verdik"
Sosyal medyadan ise kaptana tepkiler gecikmedi. 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın