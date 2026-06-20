Hakan Çalhanoğlu’nun Dünya Kupası Vedası Sonrası İlk Açıklaması Tepki Çekti

Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasreti, 2026'da ne yazık ki erken ve acı bir hüsranla son buldu. D Grubu'ndaki ikinci maçımızda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya kesin olarak veda etmemizin ardından, gözler takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi.

Rakibin tek bir şutla maçı kazanmasının yarattığı büyük üzüntüyü gizleyemeyen Çalhanoğlu, 'Bir şutla maçı kazandılar.' diyerek skoru özetledi:

'Sonuçta buralara kadar getirdik, biz getirdik, 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik. Gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz olmuyor kafasına değiyor, vuruyoruz olmuyor ayağına değiyor. Şanssızlık yani ne diyeyim, adamlar yine bir kere geldi. Bir şutla maçı kazandılar.'

'Belki Benim Son Dünya Kupam, Gençlere Sahip Çıkın'

Hakan Çalhanoğlu, hem özür diledi hem de genç oyuncular için destek istedi: