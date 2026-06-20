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Türkiye Elendi mi? Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Veda mı Etti? Paraguay Maçı Sonrası D Grubu Puan Durumu

etiket Türkiye Elendi mi? Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Veda mı Etti? Paraguay Maçı Sonrası D Grubu Puan Durumu

FIFA Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 08:57
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Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında Paraguay ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya 2-0'lık Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Takım, bu sonucun ardından grupta puansız olarak son sıraya demir attı. Peki, Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi? Türkiye Dünya Kupası'nda kimlerle maç yaptı, kimlere yenildi? Sıradaki Milli maç ne zaman? 

İşte, detaylar.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
29 Gün
:
13 Saat
:
44 Dakika
:
07 Saniye
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4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
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Türkiye - Paraguay Maçı: Neler Oldu?

Türkiye - Paraguay Maçı: Neler Oldu?

San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede Türkiye, maça adeta 1-0 geride başladı. Paraguay, henüz 2. dakikada Matías Galarza'nın attığı golle öne geçti.

İlk yarının son saniyelerinde (45. dakika) Paraguaylı Miguel Almirón kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibin bir kişi eksik oynamasına rağmen, Türkiye maçın geri kalanında yakaladığı büyük fırsatları değerlendiremedi. Özellikle Mert Müldür'ün üst direkten dönen kafa vuruşu ve Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'nun ürettiği pozisyonlar skoru değiştirmeye yetmedi. Karşılaşma, 1-0'lık Paraguay üstünlüğü ile sona erdi. 

Türkiye Kimlerle Maç Yaptı, Kimlere Yenildi?

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda şu ana kadar iki karşılaşmaya çıktı ve her iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı:

  • Avustralya Maçı: Turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

  • Paraguay Maçı: Gruptaki ikinci sınavında Paraguay ile kozlarını paylaşan millilerimiz, bu mücadeleyi de 1-0 kaybederek gruptan çıkma şansını yitirdi.

2026 Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu

2026 Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu

  • 1. ABD - 6 Puan 

  • 2. Avustralya - 3 Puan 

  • 3. Paraguay - 3 Puan 

  • 4. Türkiye - 0 Puan

Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi?

Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi?
images.ntv.com.tr

Evet, A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası’na ne yazık ki grup aşamasında veda etti. Grupta oynadığı maçlarda puan almayı başaramayan kırmızı-beyazlı ekibimizin, son karşılaşmalar öncesinde matematiksel olarak gruptan çıkma şansı kalmadı ve turnuvadan resmen elendi.

Türkiye - ABD Maçı Oynanacak mı?

Evet, fikstür gereği bu karşılaşma oynanacak. Ancak gruptan çıkma şansını tamamen kaybeden A Milli Takım, ev sahibi ABD ile oynayacağı son grup maçına sadece prestij için çıkacak. Bu mücadele, millilerimizin 2026 Dünya Kupası'ndaki kapanış karşılaşması olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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