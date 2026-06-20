Türkiye Elendi mi? Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Veda mı Etti? Paraguay Maçı Sonrası D Grubu Puan Durumu

San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede Türkiye, maça adeta 1-0 geride başladı. Paraguay, henüz 2. dakikada Matías Galarza'nın attığı golle öne geçti.

İlk yarının son saniyelerinde (45. dakika) Paraguaylı Miguel Almirón kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibin bir kişi eksik oynamasına rağmen, Türkiye maçın geri kalanında yakaladığı büyük fırsatları değerlendiremedi. Özellikle Mert Müldür'ün üst direkten dönen kafa vuruşu ve Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'nun ürettiği pozisyonlar skoru değiştirmeye yetmedi. Karşılaşma, 1-0'lık Paraguay üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye Kimlerle Maç Yaptı, Kimlere Yenildi?

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda şu ana kadar iki karşılaşmaya çıktı ve her iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı: