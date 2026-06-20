Türkiye Elendi mi? Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Veda mı Etti? Paraguay Maçı Sonrası D Grubu Puan Durumu
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Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında Paraguay ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya 2-0'lık Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Takım, bu sonucun ardından grupta puansız olarak son sıraya demir attı. Peki, Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi? Türkiye Dünya Kupası'nda kimlerle maç yaptı, kimlere yenildi? Sıradaki Milli maç ne zaman?
İşte, detaylar.
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Türkiye - Paraguay Maçı: Neler Oldu?
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2026 Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu
Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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