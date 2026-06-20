Yabancılar Türkiye’nin Dünya Kupası Performansını Yorumladı: "Beklediğimden Çok Daha Kötüler"
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. A Milli Takım’ın performansı sosyal medyada da geniş yankı bulurken, yabancı taraftarların yorumları kısa sürede gündem oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Takım için işler istenildiği gibi gitmedi.
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Türkiye’nin turnuvaya erken vedası sonrası yabancıların yorumları kısa sürede gündem oldu.
"Türkiye turnuvanın sürpriz yapabilecek takımı diyorlardı, evet sürpriz yaptı ama bildiğin rezaletle."
"Türkiye’ye 'sürpriz yapabilir' demeyi burada bırakıyoruz. Artık o takım ABD ya da Japonya."
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"Türk futbolunun olayı şu: tamamen bir balon. Türkiye’nin dört büyükleri Avrupa kupalarında hiçbir şey yapamıyor, milli takım da uzun zamandır yok hükmünde. Tam bir hayal kırıklığı."
"Türkiye’nin bu Dünya Kupası karnesi: 2 maç, 2 mağlubiyet, 62 gol denemesi (!!!!!) 0 gol, üstelik bir devreden fazla 1 kişi fazla oynadılar. Ama en azından topa sahip olmayı domine ettiler, dostumuz Çalhanoğlu mutludur!"
"Türkiye ne yazık ki bu Dünya Kupası’nın açık ara en büyük hayal kırıklığı."
"Türkiye iki Dünya Kupası maçında 62 şut çekti, rakip ceza sahasında 102 kez topla buluştu, %75 topa sahip oldu ama gol atamadan üçüncü grup maçına çıkmadan elendi."
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"Bu Türkiye takımını daha önce izlediyseniz bu sonuç sürpriz değil. Kadro kalitesinin çok altında oynuyorlar ve bunu da inanılmaz istikrarlı şekilde yapıyorlar."
"Herkes Portekiz’e kötü diye sallıyordu. Türkiye: 'Kebabımı tut.'"
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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