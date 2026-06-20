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Yabancılar Türkiye’nin Dünya Kupası Performansını Yorumladı: "Beklediğimden Çok Daha Kötüler"

etiket Yabancılar Türkiye’nin Dünya Kupası Performansını Yorumladı: "Beklediğimden Çok Daha Kötüler"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 09:00
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. A Milli Takım’ın performansı sosyal medyada da geniş yankı bulurken, yabancı taraftarların yorumları kısa sürede gündem oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Takım için işler istenildiği gibi gitmedi.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Takım için işler istenildiği gibi gitmedi.

İlk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan Türkiye, ikinci maçında da Paraguay karşısında sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Paraguay’ın henüz 64. saniyede bulduğu gol maçın skorunu belirlerken, A Milli Takım kalan bölümde aradığı golü bulamadı. Bu sonucun ardından Türkiye grupta puansız kaldı ve son maçlar öncesinde Dünya Kupası’na veda etti.

Maçın ardından sosyal medyada yalnızca Türkiye’deki taraftarlar değil, yabancı futbolseverler de A Milli Takım’ın performansını yorumladı.

Türkiye’nin turnuvaya erken vedası sonrası yabancıların yorumları kısa sürede gündem oldu.

Türkiye’nin turnuvaya erken vedası sonrası yabancıların yorumları kısa sürede gündem oldu.
twitter.com

'Türkiye beklediğimden çok daha kötü'

"Türkiye, 10 kişi kalan Paraguay’a gol atmaya çalışırken"

"Türkiye turnuvanın sürpriz yapabilecek takımı diyorlardı, evet sürpriz yaptı ama bildiğin rezaletle."

"Türkiye turnuvanın sürpriz yapabilecek takımı diyorlardı, evet sürpriz yaptı ama bildiğin rezaletle."
twitter.com

"Türkiye’ye 'sürpriz yapabilir' demeyi burada bırakıyoruz. Artık o takım ABD ya da Japonya."

"Türkiye’ye 'sürpriz yapabilir' demeyi burada bırakıyoruz. Artık o takım ABD ya da Japonya."
twitter.com
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"Türk futbolunun olayı şu: tamamen bir balon. Türkiye’nin dört büyükleri Avrupa kupalarında hiçbir şey yapamıyor, milli takım da uzun zamandır yok hükmünde. Tam bir hayal kırıklığı."

"Türk futbolunun olayı şu: tamamen bir balon. Türkiye’nin dört büyükleri Avrupa kupalarında hiçbir şey yapamıyor, milli takım da uzun zamandır yok hükmünde. Tam bir hayal kırıklığı."
twitter.com

"Türkiye’nin bu Dünya Kupası karnesi: 2 maç, 2 mağlubiyet, 62 gol denemesi (!!!!!) 0 gol, üstelik bir devreden fazla 1 kişi fazla oynadılar. Ama en azından topa sahip olmayı domine ettiler, dostumuz Çalhanoğlu mutludur!"

"Türkiye’nin bu Dünya Kupası karnesi: 2 maç, 2 mağlubiyet, 62 gol denemesi (!!!!!) 0 gol, üstelik bir devreden fazla 1 kişi fazla oynadılar. Ama en azından topa sahip olmayı domine ettiler, dostumuz Çalhanoğlu mutludur!"
twitter.com

"Türkiye ne yazık ki bu Dünya Kupası’nın açık ara en büyük hayal kırıklığı."

"Türkiye ne yazık ki bu Dünya Kupası’nın açık ara en büyük hayal kırıklığı."
twitter.com

"Türkiye’ye Dünya Kupası’nın 'sürpriz yapabilecek takımı' denmesi"

"Türkiye iki Dünya Kupası maçında 62 şut çekti, rakip ceza sahasında 102 kez topla buluştu, %75 topa sahip oldu ama gol atamadan üçüncü grup maçına çıkmadan elendi."

"Türkiye iki Dünya Kupası maçında 62 şut çekti, rakip ceza sahasında 102 kez topla buluştu, %75 topa sahip oldu ama gol atamadan üçüncü grup maçına çıkmadan elendi."
twitter.com
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"Bu Türkiye takımını daha önce izlediyseniz bu sonuç sürpriz değil. Kadro kalitesinin çok altında oynuyorlar ve bunu da inanılmaz istikrarlı şekilde yapıyorlar."

"Bu Türkiye takımını daha önce izlediyseniz bu sonuç sürpriz değil. Kadro kalitesinin çok altında oynuyorlar ve bunu da inanılmaz istikrarlı şekilde yapıyorlar."
twitter.com

"Türkiye, 10 kişi kalan Paraguay’a karşı gol atmaya çalışırken"

"Herkes Portekiz’e kötü diye sallıyordu. Türkiye: 'Kebabımı tut.'"

"Herkes Portekiz’e kötü diye sallıyordu. Türkiye: 'Kebabımı tut.'"
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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