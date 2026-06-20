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Dünya Kupası'na Veda Eden A Milli Takımı Gözyaşlarına Boğuldu

etiket Dünya Kupası'na Veda Eden A Milli Takımı Gözyaşlarına Boğuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 08:44

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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımımız için büyük bir yıkımla sonuçlandı. Turnuvaya oldukça iddialı ve büyük umutlarla başlayan Ay-Yıldızlılar, D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay’a da boyun eğerek turnuvaya henüz grup aşamasında veda etti. Maç sonu Mert Müldür gözyaşlarına boğuldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Maçın bitiş düdüğüyle gözyaşına boğuldular.

Maçın bitiş düdüğüyle gözyaşına boğuldular.

Rakiplerine topla oynama yüzdesinde çok büyük bir üstünlük kuran A Milli Takım, hücum hattında ise adeta bir duvarla karşılaştı. İki maç toplamında rakip kalelere tam 60 şut gönderen milliler, meşin yuvarlağı bir türlü filelerle buluşturamadı.  istatistiksel olarak ezici bir üstünlük kurduğumuz iki karşılaşma da skora yansımadı. Gol yollarındaki bu büyük şanssızlık ve bitiricilik sorunu, elenmenin getirdiği hüznü ikiye katladı.

Paraguay maçının bitiş düdüğüyle birlikte A Milli Takımımız Dünya Kupası hayallerine veda etti. Mert Müldür'ün gözyaşları kameralara yansıdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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