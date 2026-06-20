Dünya Kupası'na Veda Eden A Milli Takımı Gözyaşlarına Boğuldu

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımımız için büyük bir yıkımla sonuçlandı. Turnuvaya oldukça iddialı ve büyük umutlarla başlayan Ay-Yıldızlılar, D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay’a da boyun eğerek turnuvaya henüz grup aşamasında veda etti. Maç sonu Mert Müldür gözyaşlarına boğuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçın bitiş düdüğüyle gözyaşına boğuldular.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın