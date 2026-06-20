Dünya Kupası'na Veda Eden A Milli Takımı Gözyaşlarına Boğuldu

Rakiplerine topla oynama yüzdesinde çok büyük bir üstünlük kuran A Milli Takım, hücum hattında ise adeta bir duvarla karşılaştı. İki maç toplamında rakip kalelere tam 60 şut gönderen milliler, meşin yuvarlağı bir türlü filelerle buluşturamadı. istatistiksel olarak ezici bir üstünlük kurduğumuz iki karşılaşma da skora yansımadı. Gol yollarındaki bu büyük şanssızlık ve bitiricilik sorunu, elenmenin getirdiği hüznü ikiye katladı.

Paraguay maçının bitiş düdüğüyle birlikte A Milli Takımımız Dünya Kupası hayallerine veda etti. Mert Müldür'ün gözyaşları kameralara yansıdı.