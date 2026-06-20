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Dünya Kupası 2026'nın En Hızlı Golü İkinci Dakikada Türkiye-Paraguay Maçından Geldi

etiket Dünya Kupası 2026'nın En Hızlı Golü İkinci Dakikada Türkiye-Paraguay Maçından Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 06:37
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye-Paraguay karşı karşıya. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol 2. dakikada Paraguay'dan geldi. Matias Galarza, Dünya Kupası 2026'da en hızlı golünü atarak tarihe geçti.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Paraguay'ın ikinci dakikada attığı gol.

Paraguay öne geçti.

Paraguay öne geçti.

A Milli Futbol Takımımız, D Grubu’ndaki ikinci sınavında Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile karşı karşıya. Saat 06.00'da başlayan maçta ilk gol ikinci dakikada geldi. Paraguay, Galarza'nın golüyle öne geçti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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