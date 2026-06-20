Dünya Kupası 2026'nın En Hızlı Golü İkinci Dakikada Türkiye-Paraguay Maçından Geldi
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye-Paraguay karşı karşıya. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol 2. dakikada Paraguay'dan geldi. Matias Galarza, Dünya Kupası 2026'da en hızlı golünü atarak tarihe geçti.
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Paraguay öne geçti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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