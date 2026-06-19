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Milli Takım Oyuncularının İsimlerinin Nasıl Telaffuz Edileceğini Kendilerinden Dinleyin

etiket Milli Takım Oyuncularının İsimlerinin Nasıl Telaffuz Edileceğini Kendilerinden Dinleyin

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 18:06

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Dünya Kupası 2026 heyecanı devam ediyor. Turnuvaların zaman zaman da eğlenceli anlara sahne olan detaylarından biri hiç şüphesiz yabancı spikerlerin ve futbol yorumcularının Türk futbolcuların isimlerini telaffuz etme çabası oluyor. Özellikle Türkçe karakterlerin yoğun olduğu isimler, turnuvaları naklen yayınlayan yabancı televizyon kanallarında birbirinden ilginç telaffuzların ortaya çıkmasına neden oluyor. A Milli Futbol Takımımızın yıldız oyuncuları  turnuva öncesinde hem yabancı basının hem de dünya genelindeki futbolseverlerin işini kolaylaştıracak bir video paylaştı. Futbolcular elinde kendi isminin ve forma numarasının yazılı olduğu bir kağıt tutan milli yıldız, adının ve soyadının doğru okunuşunu tane tane seslendirerek küresel ölçekte bir telaffuz rehberi sundu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Tüm takımlar, hem yabancı spikerler hem de yabancı futbol fanatikleri için isimlerinin nasıl telaffuz edileceğine dair video paylaştı.

Tüm takımlar, hem yabancı spikerler hem de yabancı futbol fanatikleri için isimlerinin nasıl telaffuz edileceğine dair video paylaştı.

A Milli Takım oyuncuları hem yabancı basın hem yabancı futbolseverler için isimlerinin nasıl telaffuz edileceğine dair bir video paylaştı. Bu video aslında sadece Türk futbolcular için değildi. Dünya Kupası'nda yer alan her takım yabancı spikerler ve fanatikler için isimlerinin nasıl telaffuz edileceğine dair video paylaştı.

Türkçe karakterlerin yoğun olduğu isimler yabancı spikerleri zorlarken ortaya ilginç telaffuzların çıkmasına neden oluyor. Videoda futbolcuların isim, soyisim ve forma numaralarının yer aldığı bir kağıdı tutarak adlarının okunuşunu tane tane seslendirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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