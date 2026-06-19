Milli Takım Oyuncularının İsimlerinin Nasıl Telaffuz Edileceğini Kendilerinden Dinleyin

Dünya Kupası 2026 heyecanı devam ediyor. Turnuvaların zaman zaman da eğlenceli anlara sahne olan detaylarından biri hiç şüphesiz yabancı spikerlerin ve futbol yorumcularının Türk futbolcuların isimlerini telaffuz etme çabası oluyor. Özellikle Türkçe karakterlerin yoğun olduğu isimler, turnuvaları naklen yayınlayan yabancı televizyon kanallarında birbirinden ilginç telaffuzların ortaya çıkmasına neden oluyor. A Milli Futbol Takımımızın yıldız oyuncuları turnuva öncesinde hem yabancı basının hem de dünya genelindeki futbolseverlerin işini kolaylaştıracak bir video paylaştı. Futbolcular elinde kendi isminin ve forma numarasının yazılı olduğu bir kağıt tutan milli yıldız, adının ve soyadının doğru okunuşunu tane tane seslendirerek küresel ölçekte bir telaffuz rehberi sundu.
Tüm takımlar, hem yabancı spikerler hem de yabancı futbol fanatikleri için isimlerinin nasıl telaffuz edileceğine dair video paylaştı.
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