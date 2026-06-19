Milli Takım Oyuncularının İsimlerinin Nasıl Telaffuz Edileceğini Kendilerinden Dinleyin

A Milli Takım oyuncuları hem yabancı basın hem yabancı futbolseverler için isimlerinin nasıl telaffuz edileceğine dair bir video paylaştı. Bu video aslında sadece Türk futbolcular için değildi. Dünya Kupası'nda yer alan her takım yabancı spikerler ve fanatikler için isimlerinin nasıl telaffuz edileceğine dair video paylaştı.

Türkçe karakterlerin yoğun olduğu isimler yabancı spikerleri zorlarken ortaya ilginç telaffuzların çıkmasına neden oluyor. Videoda futbolcuların isim, soyisim ve forma numaralarının yer aldığı bir kağıdı tutarak adlarının okunuşunu tane tane seslendirdi.