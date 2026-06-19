Türkiye Kritik Maçta Paraguay ile Karşı Karşıya Gelecek: Her Şey Bu Maçta Bitebilir!

A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’nda ilk maçında Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Alınan skor hayal kırıklığı yaratırken, hem İtalyan teknik adam Montella’ya hem de futbolculara sosyal medyada büyük tepki vardı. Milli Takımımız, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım, bugün saat 22.00’de oynanacak ABD-Avustralya maçında ABD puan alırsa ve Paraguay’a kaybederse gruptan çıkma şansını kaybedecek.

Tüm Türkiye’nin büyük heyecanla beklediği Türkiye-Paraguay maçıyla ilgili tüm gelişmeler ve muhtemel 11’ler haberimizde…