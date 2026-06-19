Türkiye Kritik Maçta Paraguay ile Karşı Karşıya Gelecek: Her Şey Bu Maçta Bitebilir!
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’nda ilk maçında Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Alınan skor hayal kırıklığı yaratırken, hem İtalyan teknik adam Montella’ya hem de futbolculara sosyal medyada büyük tepki vardı. Milli Takımımız, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım, bugün saat 22.00’de oynanacak ABD-Avustralya maçında ABD puan alırsa ve Paraguay’a kaybederse gruptan çıkma şansını kaybedecek.
Tüm Türkiye’nin büyük heyecanla beklediği Türkiye-Paraguay maçıyla ilgili tüm gelişmeler ve muhtemel 11’ler haberimizde…
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Geçtiğimiz pazar günü sabah erkenden kalkan ve televizyonun başına geçen vatandaşlar, Avustralya yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşamıştı.
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Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Türkiye, Dünya Kupası’ndan elenir mi?
Türkiye’nin muhtemel 11’i nasıl olacak?
Türkiye’de meydanlarda kurulan dev ekranlar bu maçta olmayacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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