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Türkiye Kritik Maçta Paraguay ile Karşı Karşıya Gelecek: Her Şey Bu Maçta Bitebilir!

etiket Türkiye Kritik Maçta Paraguay ile Karşı Karşıya Gelecek: Her Şey Bu Maçta Bitebilir!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2026 - 17:53
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’nda ilk maçında Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Alınan skor hayal kırıklığı yaratırken, hem İtalyan teknik adam Montella’ya hem de futbolculara sosyal medyada büyük tepki vardı. Milli Takımımız, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım, bugün saat 22.00’de oynanacak ABD-Avustralya maçında ABD puan alırsa ve Paraguay’a kaybederse gruptan çıkma şansını kaybedecek.

Tüm Türkiye’nin büyük heyecanla beklediği Türkiye-Paraguay maçıyla ilgili tüm gelişmeler ve muhtemel 11’ler haberimizde…

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
30 Gün
:
04 Saat
:
40 Dakika
:
39 Saniye
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3.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Geçtiğimiz pazar günü sabah erkenden kalkan ve televizyonun başına geçen vatandaşlar, Avustralya yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşamıştı.

Geçtiğimiz pazar günü sabah erkenden kalkan ve televizyonun başına geçen vatandaşlar, Avustralya yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşamıştı.

Milli Takımımız, yıllar sonra büyük umutlarla katıldığı Dünya Kupası’na yenilgiyle başlamıştı. Türkiye, zaman zaman sahada iyi işler yapsa da gol atmayı başaramamış ve mücadeleden 2-0’lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Hayal kırıklığı yaşanan maç sonrasında İtalyan teknik adam Montella, Kenan Yıldız’ı oynatmaması ve Kerem Aktürkoğlu’nu forvet bölgesinde oynatması nedeniyle çok eleştirilmişti. Eleştirilerden futbolcular da nasibini aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Fatih Terim’in sözlerini yanlış anlayıp yaptığı açıklamalar da uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Milli Takımın İtalyan teknik direktörü Montella, TRT Spor’a yaptığı açıklamalarda, 'İlk mağlubiyette her şeyi yıkmaya çalışanlar beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk olduğuma inanıyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Futbolcular ise yaptığı açıklamalarda Paraguay maçını kazanarak turnuvadaki iddialarını göstereceklerini belirtti.

Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

A Milli Futbol Takımımız, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, ABD’nin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

Türkiye, Dünya Kupası’ndan elenir mi?

Türkiye, Dünya Kupası’ndan elenir mi?

Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alan Milli Takımımız, Avustralya’ya 2-0 yenilirken, Paraguay ise ABD’ye 4-1 mağlup olmuştu. Türkiye’nin bu maç sonucunda gruptan çıkma şansı tamamen sona erebilir.

Bugün saat 22.00’de oynanacak ABD-Avustralya maçında ev sahibi en az 1 puan alırsa ve Türkiye, Paraguay karşısında mağlup olursa, gruptaki üçüncü maç öncesinde gruptan çıkma şansımız sona erecek.

A Milli Futbol Takımımız, gruplarda ilk maçlar tamamlandığında en iyi üçüncüler sıralamasında son sırada yer almıştı.

Türkiye’nin muhtemel 11’i nasıl olacak?

Türkiye’nin muhtemel 11’i nasıl olacak?

Türkiye’nin Avustralya maçında Kenan Yıldız’ın ilk 11’de olmaması büyük tepki çekmişti. İtalyan teknik adamın, Kenan Yıldız’ı bu maçta ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor. Ayrıca Yunus Akgün ve Mert Müldür’ün de 11’e döneceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin muhtemel 11’i: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda Güler, Yunus, Kenan, Kerem Aktürkoğlu

Türkiye’de meydanlarda kurulan dev ekranlar bu maçta olmayacak.

Türkiye’de meydanlarda kurulan dev ekranlar bu maçta olmayacak.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 il valiliğine kritik bir talimat gönderdi. Sınav süresince gürültü oluşmasını engellemek amacıyla alınan kararla, sabah saatlerinde oynanacak Türkiye-Paraguay milli maçı için meydanlara kurulan dev ekran organizasyonları iptal edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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