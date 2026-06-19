İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle Kritik Uyarı: Milli Maçın Dev Ekran Yayınları İptal Edildi
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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 il valiliğine kritik bir talimat gönderdi. Sınav süresince gürültü oluşmasını engellemek amacıyla alınan kararla, sabah saatlerinde oynanacak Türkiye-Paraguay milli maçı için meydanlara kurulan dev ekran organizasyonları iptal edildi.
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İki buçuk milyona yakın üniversite adayının yıllardır hazırlandığı YKS öncesinde, öğrencilerin sınav konsantrasyonunu bozabilecek her türlü dış etken ortadan kaldırılıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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