İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle Kritik Uyarı: Milli Maçın Dev Ekran Yayınları İptal Edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 81 ilin valiliklerine gönderdiği kesin talimat doğrultusunda, yarın sabah saat 06.00'da oynanacak Türkiye-Paraguay karşılaşmasını meydanlarda yayınlama planları rafa kaldırıldı. Valiliklere giden 'Sokaklarda dev ekran kurulmasın' uyarısının hemen ardından, belediyeler ve organizatörler tarafından hazırlanan toplu maç izleme etkinlikleri, sınavdaki sessizliği korumak adına birer birer iptal ediliyor.

Konuyla ilgili NSosyal hesabı üzerinden detaylı bir bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gençlerin emeklerinin zayi olmaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Cumartesi ve Pazar günü toplam üç oturum halinde yapılacak dev sınav için Türkiye genelinde 11 bin 883 okulda önlem alınacak. Öğrencilerin huzur ve güven ortamında soruları çözebilmesi amacıyla 44 bin 886 emniyet personeli ile 6 bin 907 mobil ekip sahada aktif görev yapacak. Sınav yapılacak binalar ve çevreleri bir gün önceden ekiplerce denetim altına alınarak, sınav saatlerinde trafiğe ve gürültüye yol açabilecek en ufak bir aksaklığa bile izin verilmeyecek.

Sınav sabahı yollarda yaşanabilecek aksilikler de Bakanlığın gündeminde. Herhangi bir nedenle sınav binasına yetişmekte zorlanan veya geç kalma riski taşıyan adayların imdadına güvenlik güçleri yetişecek. Diğer yandan, sınav güvenliğini tehlikeye atabilecek organize kopya faaliyetlerine karşı istihbarat ve teknoloji odaklı en üst düzey önlemler devrede olacak. Soru kitapçıkları ve sınav evraklarının nakil süreci, başından sonuna kadar kesintisiz bir güvenlik çemberi içinde yürütülecek. Sınav heyecanıyla kimlik kartını kaybeden veya unutan adaylar için de nöbetçi kurumlar devrede olacak. Sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü, Cumartesi günü 07.00-17.00, Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında kapılarını açık tutarak adayların mağduriyet yaşamamasını sağlayacak.