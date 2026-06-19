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TRT Sakatlık Nedeniyle Duran Oyunu Su Molası Sanarak Reklam Arasına Girdi

etiket TRT Sakatlık Nedeniyle Duran Oyunu Su Molası Sanarak Reklam Arasına Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2026 - 11:59
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda TRT'nin Kanada - Katar maçını yayınında dikkat çeken bir hata yaşandı. 22. dakikada Katarlı futbolcunun kendi ceza sahasında sakatlanması üzerine hakem oyunu durdurup sağlık ekibini çağırırdı. TRT'nin tecrübeli spikeri Erdoğan Arıkan ise bu duraksama anlarını “su molası” zannederek yayını reklama götürdü.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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2026 Dünya Kupası'nda her maç uygulanan su molası tartışmalı kural değişikliklerinin başında geliyor.

2026 Dünya Kupası'nda her maç uygulanan su molası tartışmalı kural değişikliklerinin başında geliyor.

Bazı futbolseverler molaların akan oyunu yavaşlattığını düşünürken bazıları da mevsim sıcaklıklarından ötürü bu uygulamaya olumlu bakıyor. Yayıncılar ise bu molaları bir reklam kuşağına çevirip ekstra gelir elde ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İran Yeni Zelanda maçında dakikalarca iki takımın karıştırılma skandalının ardından resmi yayıncı TRT'de bir hata daha yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde İran Yeni Zelanda maçında dakikalarca iki takımın karıştırılma skandalının ardından resmi yayıncı TRT'de bir hata daha yaşandı.

22. dakikada Katarlı oyuncu sakatlanınca hakem oyunu durdurup sağlık ekibini çağırırken TRT spikeri Erdoğan Arıkan “su molası” anonsu yaparak yayını reklama götürdü. Maç devam ederken hatasını fark eden reji yaklaşık 1,5 dakika sonra apar topar yayına döndü. Ancak kısa süre sonra hakem bu kez gerçek su molası işaretini verince TRT yine reklama gitti. İzleyiciler bu karışıklık nedeniyle ne olduğunu anlayamadı ve sosyal medyada tepki yağdı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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