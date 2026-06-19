TRT Sakatlık Nedeniyle Duran Oyunu Su Molası Sanarak Reklam Arasına Girdi
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda TRT'nin Kanada - Katar maçını yayınında dikkat çeken bir hata yaşandı. 22. dakikada Katarlı futbolcunun kendi ceza sahasında sakatlanması üzerine hakem oyunu durdurup sağlık ekibini çağırırdı. TRT'nin tecrübeli spikeri Erdoğan Arıkan ise bu duraksama anlarını “su molası” zannederek yayını reklama götürdü.
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2026 Dünya Kupası'nda her maç uygulanan su molası tartışmalı kural değişikliklerinin başında geliyor.
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Geçtiğimiz günlerde İran Yeni Zelanda maçında dakikalarca iki takımın karıştırılma skandalının ardından resmi yayıncı TRT'de bir hata daha yaşandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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