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Dünya Kupası'nda Ayağı Kırılan Futbolcunun Ağzındaki Yeşil Tüpün Ne Olduğu Ortaya Çıktı

etiket Dünya Kupası'nda Ayağı Kırılan Futbolcunun Ağzındaki Yeşil Tüpün Ne Olduğu Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 08:04
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Kanada ile Katar arasında oynanan mücadelede ayağı kırılarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ismaël Koné'nin ağzındaki yeşil nesnenin ne olduğu ortaya çıktı. Genç futbolcunun sahadan sedyeyle ayrılırken kullandığı bu cihazın, acıyı hızla dindiren ve sakatlığın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seren özel bir tıbbi ağrı kesici olduğu belirlendi.

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Kanada milli takımının başarılı orta saha oyuncusu Ismaël Koné, Katar ile karşı karşıya geldikleri mücadelede futbolseverleri korkutan talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Kanada milli takımının başarılı orta saha oyuncusu Ismaël Koné, Katar ile karşı karşıya geldikleri mücadelede futbolseverleri korkutan talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşma esnasında aldığı darbe sonucu yerden kalkamayan oyuncuya sağlık ekipleri anında müdahale etti. Genç futbolcu sedyeyle oyun alanını terk ederken, hem tribündeki taraftarların hem de ekran başındaki izleyicilerin gözüne çarpan oldukça dikkat çekici bir detay vardı. Koné'nin sahadan çıkarıldığı anlarda ağzında yeşil renkli, tüpe benzer bir nesne bulunuyordu.

Kısa süre içinde herkesin merak ettiği bu yeşil cismin ne olduğu anlaşıldı. Tıp dünyasında 'Penthrox' adıyla bilinen bu nesne, aslında ağır yaralanmalarda ve ciddi travma durumlarında uzman sağlık personelleri tarafından sıklıkla tercih edilen oldukça güçlü bir ağrı kesici.

Acil durumlarda hayat kurtarıcı bir rol üstlenen bu ilaç, klasik yöntemlerin aksine solunum yoluyla hastaya veriliyor. Oyuncunun sahadaki ilk tedavisinin yapıldığı anlardan ambulansla hastaneye ulaştırıldığı o kritik zaman dilimine kadar geçen sürede, çekilen yoğun acının en aza indirilmesi sağlanıyor. Özellikle hastanede yapılacak detaylı testler ve olası acil operasyonlar öncesinde kazazedenin ağrı şokuna girmesini engellemek için bu yönteme başvuruluyor. Sağlık görevlilerinin sahaya girer girmez Koné için hızlıca Penthrox kullanma gereği duyması ise, ne yazık ki yetenekli oyuncunun yaşadığı sakatlığın boyutlarının oldukça büyük ve endişe verici olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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