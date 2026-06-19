Dünya Kupası'nda Ayağı Kırılan Futbolcunun Ağzındaki Yeşil Tüpün Ne Olduğu Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanada ile Katar arasında oynanan mücadelede ayağı kırılarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ismaël Koné'nin ağzındaki yeşil nesnenin ne olduğu ortaya çıktı. Genç futbolcunun sahadan sedyeyle ayrılırken kullandığı bu cihazın, acıyı hızla dindiren ve sakatlığın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seren özel bir tıbbi ağrı kesici olduğu belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanada milli takımının başarılı orta saha oyuncusu Ismaël Koné, Katar ile karşı karşıya geldikleri mücadelede futbolseverleri korkutan talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın