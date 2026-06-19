Dünya Kupası'nda Ayağı Kırılan Futbolcunun Ağzındaki Yeşil Tüpün Ne Olduğu Ortaya Çıktı

Karşılaşma esnasında aldığı darbe sonucu yerden kalkamayan oyuncuya sağlık ekipleri anında müdahale etti. Genç futbolcu sedyeyle oyun alanını terk ederken, hem tribündeki taraftarların hem de ekran başındaki izleyicilerin gözüne çarpan oldukça dikkat çekici bir detay vardı. Koné'nin sahadan çıkarıldığı anlarda ağzında yeşil renkli, tüpe benzer bir nesne bulunuyordu.

Kısa süre içinde herkesin merak ettiği bu yeşil cismin ne olduğu anlaşıldı. Tıp dünyasında 'Penthrox' adıyla bilinen bu nesne, aslında ağır yaralanmalarda ve ciddi travma durumlarında uzman sağlık personelleri tarafından sıklıkla tercih edilen oldukça güçlü bir ağrı kesici.

Acil durumlarda hayat kurtarıcı bir rol üstlenen bu ilaç, klasik yöntemlerin aksine solunum yoluyla hastaya veriliyor. Oyuncunun sahadaki ilk tedavisinin yapıldığı anlardan ambulansla hastaneye ulaştırıldığı o kritik zaman dilimine kadar geçen sürede, çekilen yoğun acının en aza indirilmesi sağlanıyor. Özellikle hastanede yapılacak detaylı testler ve olası acil operasyonlar öncesinde kazazedenin ağrı şokuna girmesini engellemek için bu yönteme başvuruluyor. Sağlık görevlilerinin sahaya girer girmez Koné için hızlıca Penthrox kullanma gereği duyması ise, ne yazık ki yetenekli oyuncunun yaşadığı sakatlığın boyutlarının oldukça büyük ve endişe verici olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.