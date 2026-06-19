Dünya Kupası’nda Büyük Şok! Kanada - Katar Maçında Ismael Kone'nin Ayağı Kırıldı

Kanada Milli Takımı, zayıf rakibi Katar'ı 6-0 gibi net bir skorla geçerek gruptan çıkma umutlarını yeşertirken, elde edilen bu farklı galibiyet sahalarda hiç görmek istemediğimiz talihsiz bir olayla gölgelendi.

Mücadelenin 51. dakikası oynanırken stadyumdaki herkesi şoke eden o an yaşandı. Katar savunmasında görev yapan Assim Madibo, Kanadalı genç orta saha oyuncusu Ismael Kone'ye oldukça sert bir müdahalede bulundu. Çarpışmanın şiddetiyle acı içinde yere yığılan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun ayağının kırıldığı anlaşıldı. Büyük bir şokun yaşandığı bu dakikalarda maçın hakemi, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından tereddütsüz bir şekilde Madibo'yu kırmızı kartla cezalandırarak oyundan ihraç etti.

Yaşanan bu ağır sakatlık ve peşinden gelen ihraç kararı, saha içindeki sinirleri bir anda gerdi. Her iki ülkenin futbolcuları ve teknik heyetleri arasında yeşil zeminde kısa süreli bir tartışma koptu. Karşılaşmanın hakemlerinin soğukkanlı bir şekilde araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı ve oyunun kontrolü yeniden sağlandı.

Tüm bu gergin ve üzücü anların gölgesinde bitiş düdüğü çaldığında, B Grubu'ndaki dengeler de yeniden şekillendi. Altı gollü bu kritik galibiyetle puanını 4'e çıkaran Kanada, bir üst tura adını yazdırmak için çok büyük bir avantaj elde etti. Turnuvada beklentilerin uzağında kalan Katar ise 1 puanda kalarak grubun son sırasına demirledi. Takımların gruptaki nihai kaderi, Kanada'nın İsviçre ve Katar'ın Bosna Hersek ile oynayacağı son hafta karşılaşmalarının ardından belli olacak.