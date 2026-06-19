article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası’nda Büyük Şok! Kanada - Katar Maçında Ismael Kone'nin Ayağı Kırıldı

etiket Dünya Kupası’nda Büyük Şok! Kanada - Katar Maçında Ismael Kone'nin Ayağı Kırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 07:16 Son Güncelleme: 19.06.2026 - 08:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, 24 yaşındaki Ismael Kone'nin ayağının kırıldığı anlar damga vurdu. Assim Madibo'nun kırmızı kart gördüğü sert müdahale, yeşil sahalarda büyük bir üzüntü ve kısa süreli bir gerilime neden oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
30 Gün
:
15 Saat
:
47 Dakika
:
41 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu, Dünya Kupası B Grubu'nda hem tarihi bir farka hem de son derece üzücü bir sakatlığa sahne oldu.

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu, Dünya Kupası B Grubu'nda hem tarihi bir farka hem de son derece üzücü bir sakatlığa sahne oldu.

Kanada Milli Takımı, zayıf rakibi Katar'ı 6-0 gibi net bir skorla geçerek gruptan çıkma umutlarını yeşertirken, elde edilen bu farklı galibiyet sahalarda hiç görmek istemediğimiz talihsiz bir olayla gölgelendi.

Mücadelenin 51. dakikası oynanırken stadyumdaki herkesi şoke eden o an yaşandı. Katar savunmasında görev yapan Assim Madibo, Kanadalı genç orta saha oyuncusu Ismael Kone'ye oldukça sert bir müdahalede bulundu. Çarpışmanın şiddetiyle acı içinde yere yığılan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun ayağının kırıldığı anlaşıldı. Büyük bir şokun yaşandığı bu dakikalarda maçın hakemi, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından tereddütsüz bir şekilde Madibo'yu kırmızı kartla cezalandırarak oyundan ihraç etti.

Yaşanan bu ağır sakatlık ve peşinden gelen ihraç kararı, saha içindeki sinirleri bir anda gerdi. Her iki ülkenin futbolcuları ve teknik heyetleri arasında yeşil zeminde kısa süreli bir tartışma koptu. Karşılaşmanın hakemlerinin soğukkanlı bir şekilde araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı ve oyunun kontrolü yeniden sağlandı.

Tüm bu gergin ve üzücü anların gölgesinde bitiş düdüğü çaldığında, B Grubu'ndaki dengeler de yeniden şekillendi. Altı gollü bu kritik galibiyetle puanını 4'e çıkaran Kanada, bir üst tura adını yazdırmak için çok büyük bir avantaj elde etti. Turnuvada beklentilerin uzağında kalan Katar ise 1 puanda kalarak grubun son sırasına demirledi. Takımların gruptaki nihai kaderi, Kanada'nın İsviçre ve Katar'ın Bosna Hersek ile oynayacağı son hafta karşılaşmalarının ardından belli olacak.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın