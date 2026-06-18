Türkiye Kader Maçında Paraguay'la Karşılaşacak: Paraguay'la İlgili Son Bilgiler Neler?

The Guardian’ın analizine göre Paraguay, sürekli hücumu düşünen ya da yüksek skor üreten bir takım değil; tamamen verimlilik ve pragmatizm üzerine kurulu bir oyun anlayışıyla sahaya çıkıyor.

Bu nedenle Paraguay’a karşı topa sahip olup oyunu domine etmeye çalışmak, aslında ciddi bir risk barındırıyor; çünkü bu yaklaşım tam olarak Gustavo Alfaro’nun istediği senaryoyu ortaya çıkarabiliyor.

Bu taktiksel tuzak, grupta topa daha fazla sahip olması beklenen Türkiye için, ABD ya da Avustralya’ya kıyasla çok daha büyük bir tehdit oluşturabilir.

Elemelerde oynadığı 18 maçta yalnızca 10 gol yiyen Paraguay’da savunma hattı öne çıkıyor. Stoper Omar Alderete turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri olurken, kaptan Gustavo Gómez Güney Amerika’nın en güvenilir savunmacılarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Takımın merkezinde ise Vancouver Whitecaps forması giyen Andrés Cubas yer alıyor. 1.66’lık boyuna rağmen agresif presi, alan kapatma becerisi ve oyun zekâsıyla orta sahada Paraguay’ın dengesini sağlayan isim olarak öne çıkıyor.