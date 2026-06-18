Türkiye Kader Maçında Paraguay'la Karşılaşacak: Paraguay'la İlgili Son Bilgiler Neler?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Teknik direktör Gustavo Alfaro yönetiminde savunma ağırlıklı oyun anlayışına dönerek Brezilya ve Arjantin gibi güçlü rakipleri mağlup eden Paraguay, 16 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.
Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak olan Paraguay, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda. Aynı durum Türkiye için de geçerli olduğu için mücadele kritik bir önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turnuvaya ağır kayıpla başladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Topa sahip olmak büyük bir risk olabilir.
Oyun planları ne?
Julio Enciso'ya dikkat...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın