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Türkiye Kader Maçında Paraguay'la Karşılaşacak: Paraguay'la İlgili Son Bilgiler Neler?

etiket Türkiye Kader Maçında Paraguay'la Karşılaşacak: Paraguay'la İlgili Son Bilgiler Neler?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 22:48
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Teknik direktör Gustavo Alfaro yönetiminde savunma ağırlıklı oyun anlayışına dönerek Brezilya ve Arjantin gibi güçlü rakipleri mağlup eden Paraguay, 16 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak olan Paraguay, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda. Aynı durum Türkiye için de geçerli olduğu için mücadele kritik bir önem taşıyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

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TUR
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USA
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Turnuvaya ağır kayıpla başladılar.

Turnuvaya ağır kayıpla başladılar.

Paraguay Milli Takımı, son olarak çeyrek finale yükselerek tarihinin en iyi derecesini elde ettiği Güney Afrika 2010 Dünya Kupası’ndan bu yana büyük bir düşüş dönemine girmişti.

Uzun yıllar beklenen çıkışı yakalayamayan ve 2024 Copa America’daki kötü performansın ardından tamamen dip yapan takımın gidişatı, Arjantinli teknik direktör Gustavo Alfaro’nun göreve gelmesiyle değişti.

Ağustos 2024’te göreve başlayan 63 yaşındaki deneyimli teknik adam, umudunu kaybetmiş takıma yeniden enerji kazandırdı; hem bireysel hem de takım olarak oyuncuları toparlayarak yeniden rekabetçi bir yapı oluşturdu.

Ancak bu yükseliş havasına rağmen Paraguay, turnuvadaki ilk maçında ABD’ye 4-1 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Topa sahip olmak büyük bir risk olabilir.

Topa sahip olmak büyük bir risk olabilir.

The Guardian’ın analizine göre Paraguay, sürekli hücumu düşünen ya da yüksek skor üreten bir takım değil; tamamen verimlilik ve pragmatizm üzerine kurulu bir oyun anlayışıyla sahaya çıkıyor.

Bu nedenle Paraguay’a karşı topa sahip olup oyunu domine etmeye çalışmak, aslında ciddi bir risk barındırıyor; çünkü bu yaklaşım tam olarak Gustavo Alfaro’nun istediği senaryoyu ortaya çıkarabiliyor.

Bu taktiksel tuzak, grupta topa daha fazla sahip olması beklenen Türkiye için, ABD ya da Avustralya’ya kıyasla çok daha büyük bir tehdit oluşturabilir.

Elemelerde oynadığı 18 maçta yalnızca 10 gol yiyen Paraguay’da savunma hattı öne çıkıyor. Stoper Omar Alderete turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri olurken, kaptan Gustavo Gómez Güney Amerika’nın en güvenilir savunmacılarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Takımın merkezinde ise Vancouver Whitecaps forması giyen Andrés Cubas yer alıyor. 1.66’lık boyuna rağmen agresif presi, alan kapatma becerisi ve oyun zekâsıyla orta sahada Paraguay’ın dengesini sağlayan isim olarak öne çıkıyor.

Oyun planları ne?

Oyun planları ne?

Arjantinli teknik direktör Gustavo Alfaro, sertlik ve savunma disiplinine dayalı oyun felsefesiyle tanınıyor.

2007’de Arsenal de Sarandí’yi Copa Sudamericana şampiyonluğuna, 2012’de ise Arjantin lig şampiyonluğuna taşıyan Alfaro, futbol anlayışını sık sık efsanevi NBA koçu Pat Riley’den yaptığı bir alıntıyla açıklıyor:

“Eğer hücum odaklı bir takım kurmak istiyorsam, yapmam gereken ilk şey savunma disiplini üzerinde çalışmaktır. Aksi takdirde kovulurum.”

Julio Enciso'ya dikkat...

Julio Enciso'ya dikkat...

Son 20 yılda Paraguay futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Julio Enciso’nun hikâyesi, hem futbol hem de hayat açısından oldukça duygusal bir sürece dayanıyor. Libertad kulübü, o dönem 12 yaşında olan Enciso’yu Asunción’a taşımaya ikna etmek için ailesine de destek sağlamış; temizlik işi yapan annesine ve seyyar satıcılık yapan babasına iş imkânı sunmuştu.

17 yaşında Paraguay A Milli Takımı’na yükselen Enciso, Brighton formasıyla Premier Lig’de Manchester City’ye karşı attığı ve Puskás Ödülü’ne aday gösterilen golle dünya futboluna damga vurdu. Yaşadığı sakatlıkların ardından ise kariyerinde yeni bir sayfa açarak Fransa’nın Strasbourg takımına transfer oldu.

Paraguay’ın muhtemel 11’i (4-4-2):

Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Ramón Sosa; Julio Enciso, Antonio Sanabria.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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