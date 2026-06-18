Almanya'da Deniz Undav Çılgınlığı Yaşanıyor: Almanya'da "V" Yazan Formalar Tükendi

Türkiye kökenli golcü Deniz Undav, FIFA Dünya Kupası boyunca sergilediği performansın yanı sıra renkli kişiliğiyle de Alman futbol kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Esprili tavırları ve takım içindeki neşeli karakteri nedeniyle Alman milli takımının 'en konuşkan ismi' olarak anılan Undav, birçok yorumcu tarafından 'süper joker' olarak değerlendiriliyor.

Sahada özellikle sokak futbolundan gelen sezgileriyle öne çıkan Undav'ın, alışılmışın dışında hareketleri sayesinde rakip savunmalar için tahmin edilmesi güç bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Taraftarlar ise onun yalnızca futbolunu değil, günlük konuşmalarında kullandığı ve gençler arasında yaygın olan 'Bruda' ile 'Alta' gibi sokak dili ifadelerini de samimi buluyor. Bu yönüyle Undav'ın, Alman futbolseverlerin gönlünde özel bir yer edindiği yorumları yapılıyor.