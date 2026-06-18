Almanya'da Deniz Undav Çılgınlığı Yaşanıyor: Almanya'da "V" Yazan Formalar Tükendi
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Alman Milli Takımı formalarında yer alan “V” harfine yönelik talep patlaması yaşandı. Adidas'ın artan siparişlere yetişmekte zorlandığı belirtilirken, bu ilginin başta Deniz Undav, Kai Havertz ve Aleksandar Pavlovic olmak üzere soyadlarında “V” harfi bulunan futbolcuların taraftarlarından kaynaklandığı ifade edildi. Forma satışlarındaki yoğunluk nedeniyle bazı beden ve baskı seçeneklerinin kısa sürede tükendiği aktarıldı.
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Adidas'tan "V" açıklaması geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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