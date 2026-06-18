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Almanya'da Deniz Undav Çılgınlığı Yaşanıyor: Almanya'da "V" Yazan Formalar Tükendi

Almanya'da Deniz Undav Çılgınlığı Yaşanıyor: Almanya'da "V" Yazan Formalar Tükendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.06.2026 - 18:25
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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Alman Milli Takımı formalarında yer alan “V” harfine yönelik talep patlaması yaşandı. Adidas'ın artan siparişlere yetişmekte zorlandığı belirtilirken, bu ilginin başta Deniz Undav, Kai Havertz ve Aleksandar Pavlovic olmak üzere soyadlarında “V” harfi bulunan futbolcuların taraftarlarından kaynaklandığı ifade edildi. Forma satışlarındaki yoğunluk nedeniyle bazı beden ve baskı seçeneklerinin kısa sürede tükendiği aktarıldı.

Kaynak - DW

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Adidas'tan "V" açıklaması geldi.

Adidas'tan "V" açıklaması geldi.

Adidas, bazı Alman milli takım formalarında yaşanan tedarik sıkıntısını doğrulayarak sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Şirket, taraftarların üzerinde 'V' harfi bulunan formaları yakında yeniden sipariş edebileceğini duyurdu.

Alman spor giyim devi, forma isim baskılarının yönetiminin Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile iş ortağı 11teamsports tarafından yürütüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, Deniz Undav, Kai Havertz ve Aleksandar Pavlovic'e ait formalara yönelik yoğun ilgi nedeniyle 'V' harfi içeren baskılarda geçici bir tedarik darboğazı yaşandığı, ancak bu sorunun kısa sürede giderildiği ifade edildi.

Almanya'da takım içinde en çok sevilen isimlerden...

Almanya'da takım içinde en çok sevilen isimlerden...

Türkiye kökenli golcü Deniz Undav, FIFA Dünya Kupası boyunca sergilediği performansın yanı sıra renkli kişiliğiyle de Alman futbol kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Esprili tavırları ve takım içindeki neşeli karakteri nedeniyle Alman milli takımının 'en konuşkan ismi' olarak anılan Undav, birçok yorumcu tarafından 'süper joker' olarak değerlendiriliyor.

Sahada özellikle sokak futbolundan gelen sezgileriyle öne çıkan Undav'ın, alışılmışın dışında hareketleri sayesinde rakip savunmalar için tahmin edilmesi güç bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Taraftarlar ise onun yalnızca futbolunu değil, günlük konuşmalarında kullandığı ve gençler arasında yaygın olan 'Bruda' ile 'Alta' gibi sokak dili ifadelerini de samimi buluyor. Bu yönüyle Undav'ın, Alman futbolseverlerin gönlünde özel bir yer edindiği yorumları yapılıyor.

Performansı büyük beğeni topluyor.

Performansı büyük beğeni topluyor.

Mart ayında Gana karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Julian Nagelsmann, Deniz Undav'ı ilk 11'de oynatmaması nedeniyle eleştirilmişti. O dönemde Nagelsmann'ın, Undav'ı başlangıç kadrosunun değil, rakiplerin yorulduğu anlarda oyuna sürülecek bir 'süper joker' olarak gördüğü yorumları yapılmıştı.

Bugün ise Alman medyasında, Nagelsmann'ın Undav'ın sıra dışı özelliklerinden nasıl yararlanacağını artık çok daha iyi anladığı değerlendirmeleri öne çıkıyor.

Undav'ın eski takım arkadaşı Toni Kroos da TikTok'ta yaptığı paylaşımda golcüyü överek, 'Müthiş bir form yakaladı' ifadelerini kullandı. Kroos, Undav'ın oyunu çok iyi okuduğunu ve fiziğini son derece etkili kullandığını söyledi.

Almanya'da yükselen performansı nedeniyle Undav'ın eski antrenörleriyle röportajlar yapılırken, gençlik yıllarına dair haberler de dikkat çekiyor.

VfB Stuttgart forması giyen Undav, Almanya'nın Dünya Kupası'nda Curaçao'yu mağlup ettiği ilk maçta sonradan oyuna girmiş, bir gol atıp iki asist yaparak yıldızlaşmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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