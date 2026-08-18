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Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisindeki Rolü Değişti: Susuz Yaz Dizisine Sahipsizler Oyuncusu Dahil Oldu

Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisindeki Rolü Değişti: Susuz Yaz Dizisine Sahipsizler Oyuncusu Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2026 - 09:10
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Son dönemin en sevilen oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını'nın ardından Delikanlı dizisinde rol almış ancak dizi erken final yapmaktan kaçamamıştı. Ünlü oyuncunun yeni sezonda Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz dizisinin başrolü olduğu öğrenilmişti. Mert Ramazan Demir'in Susuz Yaz dizisindeki rolünün adı değişti. Diziye Demir'in ardından ünlü bir isim dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son yılların en gözde isimlerinden Mert Ramazan Demir'in yeni adresi belli oldu.

Son yılların en gözde isimlerinden Mert Ramazan Demir'in yeni adresi belli oldu.

Ana akım ve dijital olmak üzere art arda pek çok projede yer alan Mert Ramazan Demir, özellikle Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Daha sonra Show TV'de yer alan Delikanlı dizisinin başrolü olan Demir, dizinin erken final yapmasının ardından Miray Daner'le birlikte Bize Bi'şey Olmaz dizisinde rol almıştı. Ünlü oyuncunun yeni sezonda Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz dizisinde rol alacağı öğrenildi.

Dizide başta Hasan karakterine hayat vereceği açıklanan Mert Ramazan Demir'in, hikayedeki küçük kardeş olan Osman'ı canlandıracağı açıklandı.

Dizide başta Hasan karakterine hayat vereceği açıklanan Mert Ramazan Demir'in, hikayedeki küçük kardeş olan Osman'ı canlandıracağı açıklandı.

Dizide ağalık peşinde olan abinin adı Hasan olarak açıklanırken, Mert Ramazan Demir'in hayat vereceği küçük kardeşin adı ise Osman olarak açıklandı. Eylül ayında Adana'da çekimleri başlayacak ve Sema Ergenekon'un kaleme alacağı diziye bir de ödüllü oyuncu dahil oldu. Serpil Gül, Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği Susuz Yaz dizisinde “Beyaz” rolüne hayat verecek ve ana karakterler olan Hasan ve Osman kardeşlerin annesini canlandıracak. Su paylaşımı, mülkiyet hırsı ve aile içi ihaneti sarsıcı bir dille el alan dizide Osman’ın büyük aşkı Bahar’ı canlandıracak oyuncu için arayış sürerken dizinin kanalının da henüz netleşmediği öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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