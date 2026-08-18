Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisindeki Rolü Değişti: Susuz Yaz Dizisine Sahipsizler Oyuncusu Dahil Oldu

Dizide ağalık peşinde olan abinin adı Hasan olarak açıklanırken, Mert Ramazan Demir'in hayat vereceği küçük kardeşin adı ise Osman olarak açıklandı. Eylül ayında Adana'da çekimleri başlayacak ve Sema Ergenekon'un kaleme alacağı diziye bir de ödüllü oyuncu dahil oldu. Serpil Gül, Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği Susuz Yaz dizisinde “Beyaz” rolüne hayat verecek ve ana karakterler olan Hasan ve Osman kardeşlerin annesini canlandıracak. Su paylaşımı, mülkiyet hırsı ve aile içi ihaneti sarsıcı bir dille el alan dizide Osman’ın büyük aşkı Bahar’ı canlandıracak oyuncu için arayış sürerken dizinin kanalının da henüz netleşmediği öğrenildi.