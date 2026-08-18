Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisindeki Rolü Değişti: Susuz Yaz Dizisine Sahipsizler Oyuncusu Dahil Oldu
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Son dönemin en sevilen oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını'nın ardından Delikanlı dizisinde rol almış ancak dizi erken final yapmaktan kaçamamıştı. Ünlü oyuncunun yeni sezonda Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz dizisinin başrolü olduğu öğrenilmişti. Mert Ramazan Demir'in Susuz Yaz dizisindeki rolünün adı değişti. Diziye Demir'in ardından ünlü bir isim dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son yılların en gözde isimlerinden Mert Ramazan Demir'in yeni adresi belli oldu.
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Dizide başta Hasan karakterine hayat vereceği açıklanan Mert Ramazan Demir'in, hikayedeki küçük kardeş olan Osman'ı canlandıracağı açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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