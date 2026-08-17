Final Kararı Gelmişti: Geçtiğimiz Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
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Yıllardır yaz aylarını boş geçen televizyon ekranlarında bu yaz görece bir düzelme görüldü. Daha 17, Doğanın Kanunu, Muhtemel Aşk ve Altı Üstü İstanbul dizileri izleyiciyle buluştu. Beğeni toplayan diziler arasında Doğanın Kanunu için ne yazık ki erken final kararı alındı. Özellikle Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul ise aldıkları yüksek reytinglerle göz doldurdu. Doğanın Kanunu'nun final kararının ardından geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları belli oldu.
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Dizi sektöründeki kriz sebebiyle yaz dizileri geçtiğimiz yıllarda yayınlanamamıştı.
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Final kararının ardından geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları ve en çok izlenen dizi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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