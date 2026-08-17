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Final Kararı Gelmişti: Geçtiğimiz Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Final Kararı Gelmişti: Geçtiğimiz Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2026 - 15:07
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Yıllardır yaz aylarını boş geçen televizyon ekranlarında bu yaz görece bir düzelme görüldü. Daha 17, Doğanın Kanunu, Muhtemel Aşk ve Altı Üstü İstanbul dizileri izleyiciyle buluştu. Beğeni toplayan diziler arasında Doğanın Kanunu için ne yazık ki erken final kararı alındı. Özellikle Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul ise aldıkları yüksek reytinglerle göz doldurdu. Doğanın Kanunu'nun final kararının ardından geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları belli oldu.

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Dizi sektöründeki kriz sebebiyle yaz dizileri geçtiğimiz yıllarda yayınlanamamıştı.

Dizi sektöründeki kriz sebebiyle yaz dizileri geçtiğimiz yıllarda yayınlanamamıştı.

Yüksek maliyetler, reyting kaygısı, oyuncu kaşelerindeki artış gibi sebeplerle sezonda olduğu gibi yazları da dizilerin ekrana gelmesi sekteye uğramıştı. Son iki sezondur yalnızca birer dizi yayına girmiş ancak erken final kararı alınmıştı. Bu yıl ise Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Doğanın Kanunu ve Muhtemel Aşk dizileri ekrana geldi. Sevilen diziler arasında Doğanın Kanunu hakkında reytinglerde geride kalması sebebiyle final kararı alındı.

Final kararının ardından geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları ve en çok izlenen dizi belli oldu.

Final kararının ardından geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları ve en çok izlenen dizi belli oldu.

Altı Üstü İstanbul tüm kategorilerde zirvede yer alırken Daha 17 onu takip etti. Final kararı alınan Doğanın Kanunu, karara rağmen reytinglerini yükseltemedi.

Total

1) #AltıÜstüİstanbul | 7,08

2) #Daha17 | 5,60

3) #MuhtemelAşk | 3,87

4) #DoğanınKanunu | 3,41

AB

1) Altı Üstü İstanbul | 4,52

2) Daha 17 | 3,92

3) Muhtemel Aşk | 3,08

4) Doğanın Kanunu | 2,64

ABC1

1) Altı Üstü İstanbul | 6,50

2) Daha 17 | 4,91

3) Muhtemel Aşk | 3,59

4) Doğanın Kanunu | 3,18

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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