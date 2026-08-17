article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef'te Elenen İlk İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef'te Elenen İlk İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2026 - 08:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sezona hızlı başlayan MasterChef Türkiye'de ilk eleme heyecanı başladı. 16 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde Demirhan ve Enes yarışmada kalabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye'de ilk eleme heyecanı geride kaldı, sezonun ilk elenen ismi belli oldu.

MasterChef Türkiye'de ilk eleme heyecanı geride kaldı, sezonun ilk elenen ismi belli oldu.

MasterChef Türkiye'de hafta boyunca yarışmacılar eleme adayı olmamak için ter dökmüştü. MasterChef'te potaya giren isimler Batuhan, Demirhan, Burçin, Nilay, Kübra, Tolğa, Simge ve Enes olmuştu. Eleme gecesinde ilk turun ardından Demirhan ve Enes son ikiye kalan isimler oldu.

MasterChef'te 16 Ağustos'ta elenen ilk isim belli oldu.

MasterChef'te 16 Ağustos'ta elenen ilk isim belli oldu.

Mehmet Şef'in imza tabağı “kırlangıç yüzgeci çorbası” üzerinden gerçekleştirilen son etapta Enes ve Demirhan en iyi tabağı yapabilmek için adeta ter döktü. MasterChef Türkiye'ye veda eden ilk isim Demirhan oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın