MasterChef'te Elenen İlk İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sezona hızlı başlayan MasterChef Türkiye'de ilk eleme heyecanı başladı. 16 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde Demirhan ve Enes yarışmada kalabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de ilk eleme heyecanı geride kaldı, sezonun ilk elenen ismi belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te 16 Ağustos'ta elenen ilk isim belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın