Televizyonlarda Yeni Dönem Resmen Başladı: Hangi Uyduya Geçildi, Kanallar Neden Çekmiyor?
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Türksat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi ve yerini yeni teknolojilere bırakarak Türksat 4A uydusuna geçiş yapıldı. Türksat 3A uydusu üzerinden yayın yapan 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yeni teknoloji ve yüksek kapasiteli Türksat uydularına kesintisiz aktarımı tamamlandı. Milyonlarca televizyon kullanıcısının ekranının karardığı sürecin ardından hangi uyduya geçildi, kanal araması nasıl yapılır, tv kanalları nasıl ayarlanır?
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Kanallar neden çekmiyor, kanal araması nasıl yapılır?
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TV Kanalları Neden Çekmiyor?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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