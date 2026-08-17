Televizyonlarda Yeni Dönem Resmen Başladı: Hangi Uyduya Geçildi, Kanallar Neden Çekmiyor?

Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçilmesinin ardından eski nesil televizyonlarda kanallar bir anda gitti, ekranlar karardı. TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek kalmazken, TKGS uyumlu olmayan televizyonlar için manuel kurulum yapmak gerekiyor.

TKGS Nedir?

TKGS, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. TV frekans ayarlama için gerekli sistemin mevcut olduğu televizyonların ayrıca bir kurulum yapması gerekmez.