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Televizyonlarda Yeni Dönem Resmen Başladı: Hangi Uyduya Geçildi, Kanallar Neden Çekmiyor?

Televizyonlarda Yeni Dönem Resmen Başladı: Hangi Uyduya Geçildi, Kanallar Neden Çekmiyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2026 - 09:59
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Türksat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi ve yerini yeni teknolojilere bırakarak Türksat 4A uydusuna geçiş yapıldı. Türksat 3A uydusu üzerinden yayın yapan 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yeni teknoloji ve yüksek kapasiteli Türksat uydularına kesintisiz aktarımı tamamlandı. Milyonlarca televizyon kullanıcısının ekranının karardığı sürecin ardından hangi uyduya geçildi, kanal araması nasıl yapılır, tv kanalları nasıl ayarlanır?

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Kanallar neden çekmiyor, kanal araması nasıl yapılır?

Kanallar neden çekmiyor, kanal araması nasıl yapılır?

Türksat 3A uydusunun görev süresini tamamlaması nedeniyle 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yarısı Türksat 4A uydusuna geçiş yapıldı. Söz konusu geçiş sürecinden hem vatandaşların hem de Türksat 3A uydusu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarında yayın kesildi, ekranlar karardı. Yeni nesil televizyonlarda listeler otomatik olarak güncellendi. 

Televizyon frekans ayarları, kanal ayarı nasıl yapılır?

Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda şebeke taraması yapılması gerektiği açıklandı. Televizyon kumandalarından ayarlar menüsüne girerek '12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4' ya da '12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4' değerlerinden sadece birini yazıp arama başlatıldığında, eksilen veya yeri değişen tüm kanallara yeniden kavuşabilecek.

TV Kanalları Neden Çekmiyor?

TV Kanalları Neden Çekmiyor?

Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçilmesinin ardından eski nesil televizyonlarda kanallar bir anda gitti, ekranlar karardı. TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek kalmazken, TKGS uyumlu olmayan televizyonlar için manuel kurulum yapmak gerekiyor.

TKGS Nedir?

TKGS, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. TV frekans ayarlama için gerekli sistemin mevcut olduğu televizyonların ayrıca bir kurulum yapması gerekmez.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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