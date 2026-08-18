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2026 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman? KYGM ve GSB Tarihleri Açıklandı mı, Şartlar Neler?

2026 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman? KYGM ve GSB Tarihleri Açıklandı mı, Şartlar Neler?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 09:04
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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin yurt arayışı başladı! Üniversite eğitimini farklı bir şehirde sürdürecek adaylar, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını ve kimlerin başvuru yapabileceğini araştırmaya başladı. Peki, 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Öğrenciler başvurularını nasıl yapacak?

İşte resmi KYGM mevzuatına göre, başvuru adımlarından ücretsiz barınma hakkına kadar tüm detaylar!

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2026 KYGM Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2026 KYGM Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

18 Ağustos 2026 itibarıyla YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler için sırada üniversite kayıtları var. Kayıt süreci 24 - 28 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. 

KYK Başvuru Tarihler Açıklandı mı? 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kesin yurt başvuru tarihlerini ise henüz duyurmadı. KYGM, yurt başvurularının ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından kurum tarafından belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden alındığını belirtiyor. 

KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 

Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilk kez üniversiteye yerleşen öğrencilerin yurt başvuruları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026 başvurularının da Ağustos sonu veya Eylül ayı içinde başlaması beklenebilir. 

Resmi tarih açıklandığında haberimizde yer alacak!

KYGM Yurt Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

KYGM Yurt Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

KYGM yurt başvuruları e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin bilgilerini dikkatli şekilde kontrol ederek işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

1. e-Devlet Sistemine Giriş Yapın

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet giriş yöntemlerinden biriyle sisteme giriş yapın.

2. Yurt Başvurusu Ekranını Bulun

e-Devlet'teki arama alanına “Yurt Başvurusu” yazarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan ilgili hizmete girin.

3. Öğrenim Bilgilerinizi Kontrol Edin

Başvuru ekranında yer alan üniversite, bölüm ve öğrenim bilgilerinizin doğru olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bilgilerde hata veya eksiklik varsa başvuruyu tamamlamadan önce üniversitenizin öğrenci işleriyle görüşerek gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamalısınız.

4. İstenen Bilgileri Kontrol Edin ve Güncelleyin

Başvuru ekranında istenen iletişim, adres, aile ve özel durum bilgilerini resmi kayıtlara uygun şekilde doldurun. Unutmayın; yanlış veya eksik beyan, değerlendirme sürecini etkileyebilir.

5. Başvurunuzu Onaylayın

Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra başvurunuzu onaylayın. KYGM'nin başvuru duyurularında, başvuru süresi sona erene kadar bilgilerin güncellenebileceği belirtiliyor.

KYK Yurt Başvuru Şartları Nelerdir?

KYK Yurt Başvuru Şartları Nelerdir?

KYGM'nin yurtlarda barınma koşullarına göre öğrencilerde aranan temel şartlar arasında şunlar bulunuyor:

  • Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak.

  • Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun, ailenin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

  • Bakanlık yurtlarından çıkarma cezası almamış olmak.

  • Zorunlu staj dışında, brüt asgari ücretin 1,5 katı üzerinde ücretli bir işte çalışmamak.

  • Toplu yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalık bulunmadığına ilişkin şartları taşımak.

  • Başvuru tarihinde ön lisans ve lisans öğrencileri için 30 yaşını doldurmamış olmak.

  • Mevzuatta belirtilen suçlar kapsamında kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması.

KYK İlk Kayıt Ücreti ve Güvence Bedeli Nedir?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini tamamlayabilmek için ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor. Bu tutar sabit değil; öğrencinin yerleştirildiği yurda göre değişiyor. İlk kayıt ücretinin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli bulunuyor.

Ödeme yapıldıktan sonra öğrencinin e-Devlet'te bulunan taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. KYGM, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve taahhütnamenin onaylanmasıyla yurt kayıt işleminin tamamlandığını belirtiyor. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılıyor.

KYGM Yurtlarında Kimler Ücretsiz Kalabilir?

KYGM Yurtlarında Kimler Ücretsiz Kalabilir?

Bazı öğrencilerden yurt ücreti ve güvence bedeli alınmıyor. KYGM'nin belirlediği ücretsiz barınma kapsamındaki gruplar arasında şunlar yer alıyor:

  • Şehit yakınları: Şehit eşi ve çocukları; şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri.

  • Gazi ve gazi çocukları.

  • Anne ve babası vefat etmiş öğrenciler: 25 yaşını geçmemiş olmak kaydıyla.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi eğitimini tamamlayan öğrenciler.

  • Devlet koruması altında bulunan öğrenciler.

Bu gruplar, mevzuatta belirtilen şartları taşımaları halinde yurt ücretinden muaf tutulabiliyor.

KYGM Yurtlarında Kimler Öncelikli?

KYGM'nin yerleştirme sürecinde bazı öğrencilere öncelik tanınıyor. Bu gruplar arasında:

  • Şehit ve gazi yakınları

  • Yüzde 40 ve üzeri engelli öğrenciler

  • Anne ve babası vefat etmiş öğrenciler

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi eğitimini tamamlayanlar ve devlet koruması altındaki öğrenciler

  • Darüşşafaka Lisesi mezunları

  • Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan milli sporcular

  • ÖSYM tarafından belirlenen şartlar kapsamında dereceye giren öğrenciler bulunuyor.

Başvuru Sürecinde Sorun Yaşarsam Nereye Başvurmalıyım?

Başvuru veya kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezinden destek alabiliyor. KYGM ayrıca KYK_Destek üzerinden de öğrencilere yardımcı oluyor.

GSB KYK Yurt Başvuru Tarihleri Açıklandı mı?

GSB KYK Yurt Başvuru Tarihleri Açıklandı mı?

GSB ve KYGM tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın güncel duyurularında da yeni dönem yurt başvurularının başladığına ilişkin bir ilan bulunmuyor.

Başvuru tarihleri açıklandığında öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Geçmiş yıllardaki başvuru takvimleri dikkate alındığında yeni dönem başvurularının Ağustos sonu veya Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Ancak KYGM tarafından resmî açıklama yapılmadan belirli bir gün vermek doğru olmayacaktır.

Öğrencilerin başvuru tarihlerini GSB ve KYGM'nin resmî internet sitelerinden ve duyuru kanallarından takip etmeleri gerekiyor. Başvurular başladığında bu sayfada da güncel tarihler ve başvuru ekranına ilişkin bilgiler yer alacaktır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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