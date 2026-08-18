2026 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman? KYGM ve GSB Tarihleri Açıklandı mı, Şartlar Neler?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin yurt arayışı başladı! Üniversite eğitimini farklı bir şehirde sürdürecek adaylar, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını ve kimlerin başvuru yapabileceğini araştırmaya başladı. Peki, 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Öğrenciler başvurularını nasıl yapacak?

İşte resmi KYGM mevzuatına göre, başvuru adımlarından ücretsiz barınma hakkına kadar tüm detaylar!