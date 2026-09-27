Fon Soruşturmasında Yeni Adım: 46 Şirket, 18 Fon ve 42 Kişinin Malvarlığına Tedbir İstendi

Sözcü'nün yayımladığı listeye göre malvarlığına tedbir istenen 42 kişi şöyle: Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Abdullah Ercan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Erdin Özel, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı, Furkan Talay, Metehan Ülgener, Ali Yıldız, Kazım Kocapınar, Hakan Dıravacı, Şeyhmus Yeşilmen, Şadi Türk, Nihat Kırmızı, Mahmut Vural Erkoç, Ali Acar, Hale Elpe, Alim Bilen, Ayşe Gökdemir, Ercan Çömez, Çağlayan Yağcı, Feridun Geçgel, Mehmet Emre Çamlıbel, Caner Bingöl, Enes Can Demir, Türker Tekten, Salih Tuncer Mutlucan, Egemen Sönmez ve Gül Ayşe Çolak. Başsavcılık, bu kişilerle birlikte eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri için önceden Başsavcılığın görüşünün alınmasını istedi. Tapu ve Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık genel müdürlüklerinden de bu kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talep edildi. Tedbir yazısı Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Borsa İstanbul'a gönderildi.