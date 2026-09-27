Fon Soruşturmasında Yeni Adım: 46 Şirket, 18 Fon ve 42 Kişinin Malvarlığına Tedbir İstendi
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Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Başsavcılığın hazırladığı listede tanınmış şirketlerin ve önceki günlerde adı geçen isimlerin de yer aldığı öğrenildi.
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106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri istendi.
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Listede tanınmış şirketler de var.
42 kişinin malvarlığına tedbir istendi.
Bakan Gürlek malvarlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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