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Fon Soruşturmasında Yeni Adım: 46 Şirket, 18 Fon ve 42 Kişinin Malvarlığına Tedbir İstendi

Fon Soruşturmasında Yeni Adım: 46 Şirket, 18 Fon ve 42 Kişinin Malvarlığına Tedbir İstendi

Borsa İstanbul SPK
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 22:20
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Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Başsavcılığın hazırladığı listede tanınmış şirketlerin ve önceki günlerde adı geçen isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

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106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri istendi.

106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçları kapsamında yürüttüğü fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Başsavcılığın yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

Listede tanınmış şirketler de var.

Listede tanınmış şirketler de var.

Basına yansıyan listeye göre tedbir kapsamındaki tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş., Pusula Finans Holding A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Astor Enerji A.Ş., Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyor. Sorumlu fon listesinde ise Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon ve Atlas Portföy Serbest Fon gibi fonlar yer alıyor.

42 kişinin malvarlığına tedbir istendi.

42 kişinin malvarlığına tedbir istendi.

Sözcü'nün yayımladığı listeye göre malvarlığına tedbir istenen 42 kişi şöyle: Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Abdullah Ercan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Erdin Özel, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı, Furkan Talay, Metehan Ülgener, Ali Yıldız, Kazım Kocapınar, Hakan Dıravacı, Şeyhmus Yeşilmen, Şadi Türk, Nihat Kırmızı, Mahmut Vural Erkoç, Ali Acar, Hale Elpe, Alim Bilen, Ayşe Gökdemir, Ercan Çömez, Çağlayan Yağcı, Feridun Geçgel, Mehmet Emre Çamlıbel, Caner Bingöl, Enes Can Demir, Türker Tekten, Salih Tuncer Mutlucan, Egemen Sönmez ve Gül Ayşe Çolak. Başsavcılık, bu kişilerle birlikte eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri için önceden Başsavcılığın görüşünün alınmasını istedi. Tapu ve Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık genel müdürlüklerinden de bu kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talep edildi. Tedbir yazısı Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Borsa İstanbul'a gönderildi.

Bakan Gürlek malvarlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı.

Bakan Gürlek malvarlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin son paylaşımında 1 Temmuz ile 16 Eylül arasında fonlardan yapılan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlanarak incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklamıştı. Gürlek, soruşturma konusu malvarlığının kaçırılmasına ya da üçüncü kişilere geçirilmesine izin vermemeyi ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasını amaçladıklarını belirterek 'Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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